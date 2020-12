“El man del dedo”: nuevos audios salpican al senador Eduardo Pulgar en otro caso de corrupción

El senador Eduardo Pulgar, del partido de la U, pasó del anonimato a ser protagonista de un caso judicial en el que se le acusa de haber intentado sobornar a un juez de la República para favorecer a un amigo suyo para quedarse con la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Sin embargo, ahora estaría envuelto en un nuevo lío por unos audios que serían evidencia de un caso de corrupción en el sector salud.

El material lo reveló Caracol Radio y se trata de algunos informes de la Policía fechados en 2017, cuando la Fiscalía General de la Nación le hacía un seguimiento a Jhon Alexánder Colmenares Russi, uno de los culpables de un caso de corrupción comprobado al interior de la Superintendencia de Salud. Sin embargo, la emisora señala que la Fiscalía no ha compulsado copias a la Corte Suprema de Justicia, tribunal competente del senador.

En los audios se escucha a Colmenares referirse a Eduardo Pulgar como ‘El man del dedo’ y al exinterventor de la antigua EPS Saludcoop, Guillermo Grosso, como ‘El Grandote. Esto lo explica Caracol basándose en un interrogatorio privado en el que Colmenares le explicó a la Fiscalía que a “Luis Eduardo Diazgranados nos referíamos como ‘Lucho’ o ‘Nariz’ (…). Cuando nos referíamos a ‘Pulgarete’, Pulgar, ‘El del dedo’ o ‘El man del dedo’, estábamos hablando de Eduardo Pulgar, actual senador. Cuando nos referíamos a ‘Toñito’, ‘El Curita’ o ‘El Padrectito’, estábamos hablando de Antonio Correa, quien era congresista para ese entonces”, citó la emisora.

En el audio 1 se escucha a Jhon Alexander Colmenares decir que Pulgar y Guillermo Grosso les ayudaron con un asunto en el Meta.

Colmenares: Oiga, marica, le tengo un chisme antes de que se me olvide. ‘El man del dedo’ de allá de Barranquilla se sentó con ‘El Grandote’. Ey, llave, que pusieron toda esa vaina en el Meta, ¿en qué me llevan? No, es que Marlon me dijo que eso era con ustedes, entonces que hablara con ustedes a ver cómo nos llevaban a nosotros.

Peña: Ey, Marlon es la verga, nojoda.

En el segundo audio se escucha a a Colmenares diciéndole a alguien de apellido Peña que debían evitar que Pulgar hablara con un contacto porque era muy prepotente.

Peña: ¿Y cómo terminó la reunión de la tarde, con él y el otro señor, el de la mano?

Colmenares: Quitada la maricada, me paré y me emputé, literal. Entonces ya en privado dijo ‘no es que a este man no se le tiene contento con nada’. Ese man manéjelo y ahí le dijo al Grandote ‘ey marica dale manejo tú, que ese man te copia a ti’, porque ese marica en su mismo ego y prepotencia quiere hacer de todo porque de la vuelta, de la anaranjada, hay que hablar con una persona en Hacienda. Entonces, el del dedo que iba él y hablaba. Donde el del dedo vaya y hable, marica, no nos hacen el favor.

Peña: Sí, claro...

Colmenares: Ahí dijo el Curita ‘no, marica, yo voy y hago eso’.

Por la ‘anaranjada’ se referirían a la EPS SaludVida.

La emisora dice que desde hace dos semanas la Red de Veedurías Ciudadanas pidió, con una denuncia en la Fiscalía General de la Nación, que se investigue al superintendente de Salud, Fabio Aristizabal, por sus presuntos nexos con Eduardo Pulgar.

En la tarde del viernes 11 de diciembre, la Comisión de Ética del Senado de la República de Colombia dio orden para suspender la curul del ahora exsenador Eduardo Pulgar quien, curiosamente, hizo parte de esta dependencia. Esto a una semana de que se le dictara orden de captura y el partido de la U suspendiera su militancia.