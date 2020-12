Web de adultos Porhub habría publicado video de explotación sexual de una menor colombiana

A Porhub se habría subido el video de la explotación sexual de una menor colombiana. Foto: Archivo Infobae

En un compilado de denuncias de víctimas de abusos sexuales que fueron grabados en video y que luego se subieron a la plataforma de entretenimiento para adultos Porhub, el periodista norteamericano Nicholas Kristof citó el caso de una mujer que, cuando tenía 16 años, fue explotada sexualmente por dos hombres estadounidenses.

La denuncia la hizo el periodista en su columna semanal para el diario The New York Times, en donde recordó que a esta web de entretenimiento para adultos se le ha denunciado por contener videos de abusos sexuales de mujeres que fueron drogadas y que estaban indefensión, como también de filmaciones intimas en las que no hubo consentimiento para hacerlas públicas, así como de registros de mujeres desnudas con cámaras escondidas.

“Ellos hicieron dinero con mi cuerpo, en el peor momento de mi vida”, señaló la mujer, que pidió ser llamada Xela para proteger su identidad en la columna de Kristof.

Según explicó el periodista, esta mujer tenía 16 años cuando se grabó el video. A ella le habrían ofrecido dinero dos ciudadanos estadounidenses para que ella permitiera grabar el encuentro sexual, que posteriormente fue subido a la plataforma de pornografía Porhub.

Kristof indicó en su artículo que esta colombiana forma parte de un grupo de personas que habrían intentado quitarse la vida por la revictimización que les causó el hecho de que en esa plataforma de pornografía se subieran los videos de los abusos sexuales de los que fueron víctimas.

En la columna se señaló también que son mínimos los esfuerzos de Pornhub por evitar que se suban videos de violaciones a mujeres en indefensión y de abusos sexuales a menores, y no han impedido que se sigan subiendo este tipo de contenidos criminales. Incluso aseguró que, al cerrar su columna, había encontrado dos nuevos videos sexuales con menores.

La representante a la cámara por Bogotá Ángela Sánchez hizo eco de este artículo en The New York Times, y reiteró su llamado a que el gobierno colombiano se comprometa con la regulación en el país de los contenidos de las plataformas web internacionales como las pornográficas, y de redes sociales como Tik Tok.

“Esta noticia evidencia nuestro poco compromiso como Estado en el acompañamiento a víctimas de violencia sexual en especial nuestros menores de edad” manifestó Sánchez.

Ella también señaló que lo propio vienen haciendo en todos los países, que incluso a ha llevado a que las multinacionales crediticias como Mastercard y Visa revisarán sus vínculos financieros con Porhub.

“Hago un llamado al gobierno de Colombia, debemos trabajar aún más y tomar acciones claras frente a esta pandemia llamada explotación sexual a niños, niñas y mujeres”, afirmó la representante.

Sánchez además citó cifras de la Fiscalía General de la Nación en las que se indica que el delito de generar contenidos con la explotación sexual de menores ha tenido un alarmante incremento de 253 por ciento entre 2014 y 2019.

Según la representante se pasó de 93 investigaciones por esta conducta criminal en 2014, a 328 en 2019. Lo más preocupante es que en este tipo de contenidos criminales aumentaron los abusos sexuales de menores con edades entre los 6 y 11 años.

“No permitiremos que las redes de explotación sexual nos ganen esta batalla donde está en riesgo la vida y la dignidad de las mujeres y de nuestros niños y niñas”, concluyó Sánchez.





