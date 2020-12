Video: conductora mordió a una patrullera de la Policía cuando le inmovilizaban el carro en Bogotá

Policía es mordida por mujer en medio de procedimiento de tránsito. Pantallazo de video.

Durante la tarde del lunes, en la terminal de transportes El Salitre de Bogotá, al occidente de la ciudad, la Policía de Tránsito acudió a una denuncia sobre una mujer que se encontraba en la central de viajes, dentro de un carro, y quien le había cobrado 45 mil pesos a una señora de la tercera edad, por un viaje desde la Localidad de Kennedy a la terminal terrestre.

Según el reporte entregado por los uniformados, llegaron al lugar para hacer el procedimiento de inmovilización del vehículo, por la prestación de un servicio de transporte ilegal, y al requerir los documentos de la pasajera y solicitar que se bajara del carro, ella se negó.

En el video, se puede ver a tres mujeres uniformadas que están realizando el procedimiento y a un uniformado que manifiesta: “Tenemos la evidencia de la cámara uno, aquí dentro del terminal. Aquí quedó como evidencia todo si llega haber una apelación. Ella quería irse con los 45 mil de la señora. Cómo no hacer un procedimiento así a una señora de esas. Lo que pasa aquí en Colombia, todo el mundo comienza a grabar y se hacen las víctimas, luego el policía es el malo, cuando saben que ella está haciendo algo malo.”

Sobre el procedimiento, también ha habido voces de personas que rechazan el accionar de los uniformados: “las esposas son para los delincuentes”, al fondo, otro hombre manifiesta que le tienen retenidos los documentos.

A pesar de que no se ve en el video, para no abandonar el vehículo la mujer mordió a una de las uniformadas en el brazo derecho, información que confirmó el subintendente Freddy Salazar, de la Terminal de Transporte, a través de un comunicado en video: “la señora, cuando se le informó del procedimiento, se negó a descender en repetidas ocasiones, esto duró una hora, fue necesario personal femenino de la Policía para que hicieran el procedimiento, ella decía que no se bajaba y empezó a decir que la están golpeando, violando los derechos, lo cual es falso”.

Además, destacó que por fortuna la mordida de la mujer no lesionó gravemente a la uniformada.

“Afortunadamente no fue una herida de relevancia , pero se quiere dar un mensaje de que ya se tienen las herramientas para hacer este tipo de procedimientos, recuerden que quienes están prestando el servicio informal son ustedes”, finalizó el subteniente.





