Iván Cepeda denuncia irregularidades en el censo electoral: las cifras son mayores a las de colombianos habilitados para votar

Este lunes 7 de diciembre, el senador Iván Cepeda denunció en medio de un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado que, según el censo electoral 2,5 millones de personas no deberían estar habilitadas para votar, además aseguró que en los registros del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se reflejan otras cifras distintas a las que presenta el censo.

Según Cepeda, en más de 200 municipios del país se presenta esta irregularidad que denota más votantes que habitantes y señaló que encontró otras inconsistencias como doble cedulación, cédulas no renovadas, registros de condenados, e incluso mayores de 100 años ya fallecidas.

“Los condenados están en las cárceles y que como ustedes saben no pueden ejercer el derecho al voto e igualmente los miembros activos de las Fuerzas Militares y de Policía. Según fuentes oficiales, podría haber más de 2.5 millones de personas que no deberían figurar como votantes”, señaló el senador del Polo Democrático.

Cabe mencionar que la Fuerza Pública tiene prohibido constitucionalmente votar y ante esto el parlamentario añadió:

“Existe personal activo de la Fuerza Pública incluido en el censo electoral que, efectivamente, vota, pese a la prohibición constitucional y legal que hay para esta población”.

Iván Cepeda sustentó su denuncia compartiendo algunos datos, entre los que afirmó que hay alrededor de “ocho millones de inconsistencias detectadas en las cédulas del censo electoral”.

Según el senador, 6.166 no están en la base de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI), 38.256 no están vigentes, 7′322.104 no tienen datos sobre fecha de nacimiento y 216 no cuentan con fecha de expedición.

El senador además aseguró que encontró inconsistencias en los datos que se registraron durante las elecciones del 2018:

“En el dato del censo electoral y el censo del DANE había una diferencia de 701.160 cédulas para 2018. Aquí ya hay un primer desfase que es importante que se tome en cuenta”.

Cepeda también se refirió al caso de la Consulta Anticorrupción del 26 de agosto de 2018, que registró un censo electoral de 36′421.026, razón por la cual se tenía que superar el límite de 12′140.342, pero sin la depuración, la realidad del censo debió haber sido de 33′743.169 con un umbral de 11′247.723.

Al conocer estas cifras, el congresista aseguró que de ratificarse esta información, eventos electorales como la consulta en mención habrían tenido éxito.

Frente a esto, el congresista indicó que se debía volver a hacer el censo electoral casi que totalmente, ya que la situación podría ser mucho peor.

“El censo electoral de Colombia no guarda una relación lógica con la realidad poblacional del país. Actualmente podemos afirmar que el censo electoral de 2018 contaría, y quiero subrayar esto, por lo menos con 2 millones y medio de cédulas que no deberían figurar en el mismo censo. Repito, hay 2 millones y medio de cédulas que crearían, según lo que hemos investigado, una especie de inflación en el censo electoral”, aseguró Cepeda.

A su vez, el senador señaló que algunos organismos de control, como la Contraloría General de la República, han advertido desde hace varios años sobre estas irregularidades, haciendo énfasis en “la composición y depuración del censo electoral”.

“Todo indica que no se han tomado las medidas necesarias para atender estas reiteradas advertencias”, aseguró el congresista.

