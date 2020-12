“Si van a venir que no sea solo a encerrarse en el hotel”: una charla con Jiggy Drama sobre la urgencia de volver a viajar a San Andrés

Tras la devastación que dejó a su paso el huracán Iota en el archipiélago de San Andrés y Providencia, el pasado 15 de noviembre, se han dado muchas versiones de lo que está pasando con los habitantes del lugar, con las ayudas del Gobierno y con la reconstrucción de los hogares que quedaron destruidos.

Según cifras de Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y con el apoyo de las entidades gubernamentales departamentales y de emergencias, se ha conseguido entregar 927,99 toneladas de Asistencia Humanitaria a 1.875 personas afectadas. Y entre 2.600 integrantes de entidades gubernamentales, se está atendiendo a la población y se está ayudando a la reconstrucción de las viviendas.

Sin embargo, desde la perspectiva de los isleños, no todo es tan alentador. Hace unos días se conoció un video en el que uno de los habitantes de Providencia denunciaba que no podía acceder a las ayudas que el Gobierno estaba dando porque los obligaban a inscribirse en una página de internet.

“Es imposible conectarse a un computador, acaba de pasar un huracán”, denunciaba el hombre.

Este video se conoció porque el artista colombiano Jiggy Drama, quien nació y actualmente reside en San Andrés, decidió compartirlo a través de su Twitter. Aunque no comentó nada más al respecto, las imágenes sí dejaron un sinsabor sobre lo que está pasando realmente en el lugar. En Infobae hablamos con el artista para conocer, desde su punto de vista y desde lo que está viviendo allá, qué es lo que está pasando realmente en San Andrés y en Providencia.

San Andrés vs Providencia:

Si bien el huracán pasó por San Andrés y Providencia, solo la parte oeste de San Andrés se vio realmente afectada, el resto de la isla sigue en pie. En cuanto a Providencia, la situación es realmente grave, pues la destrucción fue de un 98%, es decir, casi toda la isla quedó en ruinas. En este lugar es en donde más personas se han visto afectadas y quienes más han denunciado que las ayudas del Gobierno no se están viendo.

“No sabría decir qué está pasando con las ayudas del Gobierno. No voy a decir que el Gobierno no está mandando ayudas, el problema es qué clase de ayudas. Un caso puntual, por ejemplo, en providencia, los medios muestran una cosa, pero lo que está pasando en la isla otra, no están abordando la isla de providencia en su totalidad, hay ciertas ayudas que llegan solo a ciertos sectores. Entonces eso se está volviendo un desorden, lo que necesita más que todo la gente en Providencia son carpas, para poder tapar sus techos, necesitan lonas, para protegerse del agua de la lluvia de estos días y tengo entendido que no han ayudado con esos temas o las que dieron no son de buena calidad, se dañan fácilmente”, comentó Jiggy Drama.

Además, el artista aseguró que el problema se hace más grave pues l os medios de comunicación tienen una idea errada de lo que está pasando en las islas y la información que se está dando al país es incompleta, y mucha de ella ni siquiera corresponde al lugar del que se está hablando, así lo contó: “es complejo porque lo que ha sucedido con los mismos medios de comunicación es que nos están dando una mala propaganda, porque muchas personas no saben diferenciar San Andrés de Providencia y muchos medios de comunicación muestran imágenes de Providencia y dicen que es San Andrés entonces la gente está viendo lo que no es”.

Jiggy Drama cómo ayudar a San Andrés

El turismo en San Andrés:

Aunque los falsos rumores de que todo quedó destruido en San Andrés sigue latente, según los isleños y el mismo Jiggy Drama lo que necesitan en este momento es que los colombianos viajen y consuman los productos locales, pues esta es la mejor manera de que se pueda reactivar la economía.

“Ahora mismo San Andrés necesita del turismo para una reactivación económica, porque para los mismos isleños que estamos tratando de mandar ayudas para Providencia, necesitamos del turismo de la isla y gracias a todas esas noticias falsas que empezaron a mostrar en medios de comunicación, esas imágenes de destrucción completa, es que mucha gente empezó a cancelar sus vuelos y sus visitas a la isla y eso nos está afectando”, aseguró Jiggy.

“Mucho de ese amarillismo es el que nos está dañando ahora mismo, si queremos compartir cosas de la situación de la isla, lo podemos hacer porque la gente tiene que enterarse, pero deben hacerlo de una manera organizada, y no solo pensar que lo que está pasando en Providencia es igual a lo que está pasando en San Andrés porque es muy distinto”, completó el artista.

¿Cómo ayudar a los isleños?

Lo importante es dejar claro que la gente, tanto los extranjeros como los colombianos, podemos viajar a San Andrés sin ningún problema, según Jiggy Drama: “están disponibles las playas y la gastronomía, la cultura y los planes dentro de San Andrés siguen en pie. Pero hay que pedirles a las personas que cuando vengan a la isla consuman local, en vez de ir a comer en el restaurante del hotel, que vengan a un lugar típico de la isla, que consuman lo que venden los isleños en la calle. Si van a venir que no sea solo a encerrarse en el hotel pues ese dinero no le llega a la gente”.

Si desea ir a San Andrés y está buscando en dónde quedarse, hay otras opciones que son posadas nativas y son de isleños, no solo le saldrá más económico, sino que podrá dejar el dinero en las personas que sí lo necesitan.

Jiggy Drama isleños colaborando en la isla

“A pesar de todo, tenemos la mejor de las vibras y con la mejor mentalidad para salir adelante hay momentos difíciles, pero hay que estar positivos, si empezamos a llorar sobre lo mojado, no estamos haciendo nada y nos ahogamos en un vaso de agua, estamos con la actitud positiva y mirando cómo echar pa´ lante”, concluyó Jiggy.

Vea también:

“Es la quinta vez que me pasa”: Juancho De la Espriella cuestiona a la justicia colombiana tras millonario robo del que fue víctima

Bogotá trabaja en un modelo matemático para predecir el crimen: solo en dos vías de la capital se concentra el 70 por ciento de los homicidios