Prohíben la circulación de chivas navideñas en Medellín

Medellín prohíbe las chivas navideñas durante diciembre. Foto: Chivas Medellín.

La ciudad de Medellín se une a los los municipios del Valle de Aburrá, Envigado y Sabaneta, en la medida de prohibir la circulación de las conocidas chivas rumberas durante el mes de diciembre . La decisión se toma, según la administración municipal, con el objetivo de evitar el incremento de contagios de Covid-19 a causa de las aglomeraciones.

“ Desde este tres de diciembre, hasta el siete de enero del próximo año se suspenderá el tránsito de chivas que se estaban utilizando para realizar fiestas y visitar alumbrados, lo que estaba generando aglomeraciones. ”, explicó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

El anunció generó rechazo entre los conductores y dueños de estos tradicionales vehículos, pues argumentaron que el sector turístico ha sido uno de los más golpeados por la pandemia este año, y manifiestan que estas restricciones solo les generan otro daño económico.

“Pedimos regulación, no que se prohíba lo que hacemos. Estamos cumpliendo con todos los protocolos, no estamos vendiendo licor. No entendemos la medida.”, expresó a el diario El Colombiano, Daniel González, propietario de Chivas Medellín.

Otros propietarios de empresas turísticas que usan las chivas para hacer sus recorridos por la ciudad, también expresaron que esta sí esta medida busca reducir las aglomeraciones, entonces se contradice con el hecho de que la Alcaldía permita los recorridos de los alumbrados navideños .

“A mí la restricción me afecta porque muchos de los recorridos durante Navidad se realizan en chivas (...) Me parece mal porque si vamos a hablar de aglomeraciones, el solo hecho de tener alumbrado las genera, así haya medidas”, señaló al medio digital Vivir en el Poblado, María Bustamante, gerente de Vista Medellín.Travel.

La Alcaldía de Envigado, por su parte decretó que se prohibía la entrada de las chivas al municipio, y que el transporte especial solo podrá circular con su conductor, además estableció que s í algún vehículo de estos debe pasar por el municipio tendrá que solicitar un permiso especial a la Secretaría de Movilidad.

En Sabaneta, la medida también fue establecida mediante un decreto, y el alcalde Santiago Montoya, explicó que además se fijó que el transporte de servicio especial podrá circular por el municipio, siempre y cuando no funcione para el turismo navideño .

El alcalde de Medellín igualmente anunció que el Desfile de Mitos y Leyendas que se acostumbra a realizar el 7 de diciembre será suspendido , y en cambio se realizarán algunas actividades culturales.

“ Esperamos que no tener que tomar medida muy restrictivas. Algunas serán la peatonalización de zonas del centro, para genera más espacio público y que no hayan aglomeraciones. De no funcionar, la alternativa eventual es el pico y cédula. Vamos a tomar las medidas en función del comportamiento ciudadano. ”, manifestó Quintero, de acuerdo con información de Caracol Radio.

Entre otros anuncios, el burgomaestre dio a conocer que la Alcaldía de Medellín lanzó la campaña ‘Seguro vuelvo al Centro’, con la cual instalarán zonas blindadas es cuatro puntos importantes del centro de la ciudad, con el fin de crear un espacio seguro para las compras navideñas.

De acuerdo con Caracol Radio, en esas zonas estarán ubicadas 30 unidades de policías y más de 100 gestores del espacio público , quienes serán los encargados de controlar el aforo, la seguridad y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el centro de Medellín.

“ Son varios corredores: Carabobo, Junín, Bolívar y Maturín, son zonas blindadas de la ciudad, que están acordonada con vallas que nos permiten garantizar que tengamos un aforo conveniente. Además, hay una estrategia que permite interconectar las cámaras de seguridad de los comerciantes, con las del 123. ”, explicó el mandatario, de acuerdo con lo informado por la emisora.





