Víctimas harán plantón frente a la JEP para insistir en la exclusión del general (r) Mario Montoya

Organizaciones de víctimas como el Movimiento De Víctimas De Crímenes De Estado y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, convocaron para este 2 de diciembre un plantón frente a las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, para insistir en la exclusión del general (r) Mario Montoya del tribunal de paz.

Quien fuera comandante del Ejército Nacional, entre 2006 y 2008, Mario Montoya Uribe, firmó el acta de sometimiento ante la JEP el 17 de octubre de 2018 por el caso de los mal llamados “falsos positivos”.

La JEP ordenó la comparecencia del general Montoya, ya que ha sido comprometido en varios informes y en por lo menos 11 versiones rendidas por miembros de la fuerza pública dentro del caso 03 que investiga las ejecuciones extrajudiciales, que se han priorizado en seis territorios del país: Cesar, Antioquia, Catatumbo (Norte de Santander), Casanare, Meta y Huila.

El 12 y 13 de febrero de este año, Montoya entregó su versión ante el tribunal especial y frente a 41 víctimas que rechazaron la actitud con la que llegó el militar retirado a la audiencia . Montoya se negó a responder las preguntas que le hicieron sobre los hechos que habrían sido responsabilidad de la Primera División del Ejército, en Cesar, que él tenía a su cargo.

Según detalló El Tiempo, el general investigado alegó su derecho a guardar silencio. El silencio de Montoya en ese punto fue tomado por las víctimas como un “contrasentido con su propósito de contribuir a la verdad”.

Pero las víctimas, que rechazaron su permanencia en este Tribunal de Paz desde el principio, argumentan que existe una decisión por parte del general en abstenerse de contribuir con la verdad y que esto afecta sus derechos y los de la sociedad a conocer la verdad y a la memoria.

Es por eso que le solicitaron formalmente ante la JEP la expulsión de Montoya y este miércoles realizarán el plantón para exigir avances sobre la respuesta del tribunal a su solicitud.

“Este 2 de diciembre, les invitamos al plantón de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, para exigir avances en la solicitud de exclusión de Mario Montoya de la Jurisdicción Especial para la Paz por no contribuir con la verdad. #FueraMontoyaDeLaJEP”.

Caso 03 en la JEP

Dentro del caso 03, conocido también como el de “falsos positivos” abierto el 17 de julio de 2018, los magistrados de la JEP han abordado hechos cometidos por integrantes de ocho unidades militares : en Cesar, el Batallón Artillería no.2 “La Popa”; en Antioquia, el Batallón de Artillería no. 4 “CR Jorge Eduardo Sánchez”; en Catatumbo, la Brigada Móvil no. 15 y el Batallón de Infantería no. 15 “General Santander”; en Casanare, la Decimosexta Brigada; en Meta, el Batallón de Infantería no. 21 “Batalla del Pantano de Vargas”; en Huila el Batallón de Infantería no. 27 “Magdalena” y la Brigada 11 en Dabeiba.

La Fiscalía General de la Nación identificó un total de 2.248 víctimas de “ejecuciones extrajudiciales” entre 1988 y 2014, de las cuales el 48 por ciento fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años. Según el informe de la Fiscalía presentado a la JEP, el fenómeno allí descrito aumentó de manera sustancial a partir de 2002 y tuvo su etapa más crítica entre 2006 y 2008, involucrando, presuntamente, personas con posiciones de mando y altos rangos que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos.