El valor de la cosecha cafetera en Colombia este año será récord: Federación Nacional de Cafeteros

Durante la edición 88 del Congreso Cafetero, que se llevó a cabo de forma virtual, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla destacó “en medio un año tan complejo, el sector cafetero, gracias a su organización, tuvo un gran comportamiento que permitirá que este año la cosecha supere los $9 billones”, informó el diario económico La República.

De acuerdo con el medio, el jefe de la cartera resaltó que “yo no sé qué hubiera sido de la economía del país si no hubiera habido un valor de la cosecha de este tamaño, si no hubiera habido esa organización que ha tenido el sector cafetero. No sé qué hubiera sido de la economía este año sin el comportamiento positivo del café”.

Por su parte, Roberto Vélez Vallejo, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros indicó que al momento el valor de la cosecha se encuentra de $8,7 billones, sin embargo, dijo estar seguro de que al finalizar diciembre se lograra alcanzar los $9 billones.

“ ¿Qué sería de la economía colombiana sin esos $9 billones? Pero hay que destacar que aquí no hay nadie en bonanza cafetera, pero sí hay un gremio que recuperó la rentabilidad de la caficultura, hay un gremio que hoy puede decir que el negocio del café es negocio, y no por nada aumentamos los ingresos casi 20%”, expresó Vélez, según el diario económico.

En cuanto a materia de producción, Vélez pronosticó que, al cierre del 2020, Colombia logrará una cifra que debe estar entre 13,5 y 14 millones de sacos.

“Esta cifra es el resultado del trabajo duro que ha realizado todo este gremio, es producto de todo ese grupo humano que llamamos los cafeteros de Colombia y de una institución que ha estado acompañándolos a pesar de los precios malos de 2017, de 2018, no bajamos la guardia, seguimos actuantes en nuestro programa de renovación, de fertilización y la caficultura hoy tiene un parque cafetero capaz de responder por 14 o 14,5 millones de sacos”, manifestó el directivo.

Teniendo en cuenta la cifras, Vélez resaltó que, le parece increíbles los números de este año a pesar el confinamiento que vivió el país, pues las ventas de café crecieron 15% en 2020, la fábrica de café liofilizado tuvo su mayor nivel de ventas por US$122 millones y Procafecol recuperó 70% de sus ventas.

El gerente del gremio también reveló que el volumen de compras a futuro, que ayudan a los productores a protegerse de la caída en los precios, se disparó 69,2 %, mientras que el buen manejo y la compra de 1,2 millones de kilogramos de pasilla ayudaron a los productores a valorizarla.

En cuanto a la bancarización del sector, manifestó que actualmente más de 387.000 caficultores están bancarizados a septiembre, es decir, 75% del gremio.

Por otro lado, pese a la distancia física, la Federación ha adelantado la apertura de mercados para el café verde, que a septiembre llegó a 51 países, construyendo y reforzando relaciones con clientes recurrentes y nuevos. Ejemplo de ello son los US$3 millones gestionados con clientes como Nespresso, Nestlé, RGC, Mitsubishi y Fintrac para proyectos de desarrollo con enfoque comercial, para beneficio de 24.000 productores en ocho departamentos.

