La primera policía transgénero se realizó una cirugía para cambiar su voz

Andrea Cortés, policía transgénero. Foto: Cortesía Zona Cero y El Heraldo

Andrea Cortés Guarín, la primera mujer transgénero en la historia de la Policía Nacional, se realizó otro procedimiento para reafirmar su transición: realizarse una cirugía de cambio de voz para poder llevar su voz a un tono más femenino.

La nacida en Bucaramanga, viajó desde Bogotá hasta Barranquilla para operarse con el doctor Antonio Ballestas, médico cirujano de la Universidad Libre, especializado en otorrinolaringología en la Universidad de Costa Rica. El galeno es el fundador y director de Voice Feminization Colombia, clínica conocida entre personas transgénero en busca de procesos de feminización de voz.

El procedimiento que le llevará a cabo el médico se llama glotoplastia de Wendler. “Le realizamos a Andrea, que es una mujer transgénero, una cirugía de feminización de la voz con la técnica de glotoplastia de wendler que consiste en convertir una laringe masculina en una laringe femenina”, explicó Ballestas al portal barranquillero.

El galeno afirmó que ahora Andrea podrá contar con concordancia de su físico y voz, ya que las cuerdas vocales serán más cortas, más delgadas y más tensas. Según el profesional, la patrullera hasta el momento se siente como una mujer encerrada en un cuerpo de un hombre y una voz como tal.

En conversación con el medio, en los primeros quince días, Andrea tendrá que reposar su voz. Luego, tendrá una voz disfónica. Según el pronóstico del médico, en seis meses, poder emitir sonidos más agudos, es decir, una voz de mujer.

La cirugía la anunció en la cuenta oficial de la clínica del doctor Ballestas, junto a un mensaje que dice: “Andrea, la primera mujer policía transgénero de Colombia, llegó a Barranquilla para ser operada por el Dr. Antonio Ballestas de @voicefem y cumplir así su sueño de tener voz femenina”.

La patrullera Cortés Guarín, a sus 26 años, 2 años después de anunciarse al mundo como mujer transgénero, decidió realizarse dicho procedimiento. Cortés dijo que al doctor Ballestas lo había escuchado desde hace tiempo, por medio de entrevistas y medios de comunicación.

Cuenta Cortés que, al llegar a territorio barranquillero, en el lobby del hotel, la confundían con una reina de belleza; ya que la mujer cuenta con 1.80 metros de estatura, una figura esbelta y siempre lleva tacones altos de más de 10 centímetros.

“Me realizo el cambio de voz porque creo que es un complemento a toda la transición que he recorrido hasta el momento. Es un plus para mí, el complemento de la feminización de voz”, afirmó la uniformada al medio Zona Cero.

Según Andrea, quien antes se llamaba Andrés, su voz le causa complejos. “No es una voz que vaya con lo que proyecto. Es una voz masculina. Al momento de enviar una nota de voz por WhatsApp, o de pronto desenvolviéndome en mi trabajo, es como el choque. De pronto, esperar que la persona que proyecto tenga una voz más delicada, o aguda, por decirlo así”.

De acuerdo con el testimonio de la patrullera, en conversación con el portal barranquillero, la cirugía es una “seguridad por completo” pero afirma que no es el único procedimiento quirúrgico al que se someterá. Andrea se quiere hacer la reasignación de sexo; es decir, cambiar sus genitales hasta hacerlos lo más semejantes que sea posible a los de una mujer.

La patrullera afirma que el respaldo de su familia ha sido clave para afrontar el duro camino. “Mi familia es mi motor de arranque, mi mamá, mi abuela, mis dos hermanas, son mi apoyo total”, le dijo al portal Zona Cero.

