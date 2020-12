Bogotá no tendrá un segundo pico de COVID-19 en 2020, según la alcaldesa

En la imagen, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. EFE/Juan Páez/Archivo

A pesar de que las proyecciones publicadas en septiembre, con la reactivación del país, indicaban que Bogotá estaría atravesando por un segundo pico de pandemia para la temporada de finales de noviembre e inicios de diciembre, la alcaldesa Claudia López aseguró que este ya no será el caso.

Según informó esta tarde El Espectador, la mandataria dijo que el anticipado incremento en los contagios de covid-19 en la capital ya no se estima para este año, lo que se configura como un logro para la ciudad.

Uno que, de acuerdo con el mismo diario, López atribuye a que “con ayuda de todos, de la ciudadanía, de los comerciantes, de los lideres barriales y de las alcaldías locales, hemos logrado mantener la pandemia bajo control”.

No obstante, las autoridades distritales no bajan la guardia y siguen proyectando dicho pico para un momento no especificado de 2021.

Siga leyendo: Conciliación entre Cámara y Senado, último paso para las vacunas gratis contra el COVID-19

En ese sentido, vale la pena recordar que, en su momento, la gobernante había advertido que, si bien se preveía que el segundo sería mucho menor al que se presentó en agosto, no se presentaría un colapso del sistema sanitario, teniendo en cuenta la experiencia adquirida por los hospitales públicos y privados de la capital.

El pico, enfatizaba de nuevo López en octubre, iba a depender del cumplimiento y la rigurosidad de los bogotanos con respecto a los protocolos de bioseguridad y a la estrategia DAR (Detecto, Aíslo y Reporto), establecidos por la administración distrital.

Ahora, según lo declarado por la mandataria, la ciudadanía cumplió y la temporada decembrina podrá vivirse sin cuarentenas estrictas.

De acuerdo con el mismo diario, la alcaldesa espera que, “con todas las medidas de navidad a cielo abierto, de Bogotá a cielo abierto y de vigilancia epidemiológica podamos seguir teniendo un manejo adecuado de la pandemia sin mayores sobresaltos”.

Al respecto, cabe anotar que todavía no se han cumplido 14 días –tiempo de incubación del virus – desde el último Día sin IVA, lo que quiere decir que los próximos cuatro días serán determinantes para declarar un fin de año relativamente tranquilo.

Por fortuna, y como se esperaba, durante la tercera jornada sin el impuesto se corrigieron los errores cometidos en las dos primeras e incluso, según informó La República, se alcanzaron a duplicar y hasta a triplicar las compras en línea, lo que a su vez disminuyó los riesgos de contagio.

En contraste, sin embargo, sí hubo problemas en las calles de San Victorino, “donde los vendedores informales no respetaron los lineamientos exigidos por el Gobierno Nacional”, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco a El Tiempo, al cierre de dicha jornada.

Entre tanto, López le dijo a El Espectador que no descarta instalar un nuevo paquete de medida s adicional al anunciado en la mañana de este 1 de diciembre, si llegara a ser necesario.

A la tarde del 30 de noviembre, según las cifras del Ministerio de Salud, en Colombia se han presentado 1.324.792 casos de covid-19, de los cuales 377.229 se han registrado en la capital. De estos, por lo menos unos 29.000 continúan activos actualmente.

Le puede interesar:

‘Navidad más segura’: el plan de Claudia López para los festejos decembrinos en medio de la pandemia