Gustavo Petro respondió críticas por no aceptar los resultados del preconteo: “Tuve que tomar las armas por un fraude electoral”

Gustavo Petro pidió esperar el escrutinio final y rechazó acusaciones de desestabilización - crédito Juan David Duque/REUTERS

Las recientes declaraciones en redes sociales por parte de la periodista María Jimena Duzán y el presidente Gustavo Petro reflejaron el clima de tensión tras los comicios de segunda vuelta, que se llevaron a cabo este domingo 21 de junio de 2026.

Duzán sostuvo en X que “el presidente Petro debería aceptar los resultados electorales y dejar de incendiar el ambiente”. Además, remarcó el avance de la izquierda, calificando la votación obtenida como “histórica”, y subrayó que, si bien el sector progresista “se posicionó como una fuerza política muy importante”, no consiguió la victoria.

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Para la periodista, “aceptar estos resultados electorales es lo que debe hacer una izquierda democrática”. Además, advirtió que la negativa a reconocer el desenlace entregaría “en bandeja de plata al abelardismo la defensa de la constitución y de la democracia”.

María Jimena Duzán instó a Gustavo Petro a reconocer resultados y evitar tensiones tras las elecciones - crédito @MJDuzan/X

La respuesta de Petro no se hizo esperar. El mandatario replicó también en X que “María Jimena poco me ha entendido”. Explicó que, según él, la controversia no gira en torno a aceptar o rechazar, sino que “la ley ordena que hasta que termine los escrutinios y no han terminado”.

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Petro defendió que la transparencia es esencial para la paz y planteó que “la paz solo se alcanza como un acuerdo del pueblo en general si se establece la verdad”. Añadió que “la verdad y la transparencia electoral son fundamentales para la paz”.

En su mensaje, el presidente recordó episodios de su pasado y la historia política nacional. “Yo mismo tuve que tomar las armas por un fraude electoral y costó mucho generar la paz parcial que generó la constitución de 1991”, indicó.

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Justificó su insistencia en la revisión del proceso, argumentando que buscar “plena verdad y transparencia electoral” no implica incitar al desorden. “Eso no nos lleva a la violencia o a incendiar, mucho error, sino a la paz”, afirmó Petro.

Gustavo Petro pidió esperar el escrutinio final y rechazó acusaciones de desestabilización - crédito @petrogustavo/X

En su perspectiva, la violencia surge cuando las formas democráticas se usan solo como fachada, mientras persisten intenciones de exclusión: “Lo demás son buenas maneras pasajeras que esconden las intenciones del exterminio, como ha pasado en nuestra historia”.

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Cerró su intervención apelando a la necesidad de construir una democracia basada en la comunicación racional y la verdad: “Hagamos buenas maneras permanentes basadas en lo que Habermas hablaba de la razón comunicacional no establecida sobre cálculos sino sobre la razón”.

Esto fue lo que dijo Petro tras conocerse preconteo inicial que dio como ganador de la segunda vuelta a Abelardo de la Espriella

El presidente Gustavo Petro se refirió a la estrecha diferencia evidenciada en el preconteo de la segunda vuelta presidencial, según datos de la Registraduría Nacional, donde el abogado del movimiento Defensores de la Patria Abelardo de la Espriella se convirtió en el nuevo mandatario electo sacando 12.959.542 (49,66%) dejando en segundo lugar al aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda, quien obtuvo 12.708.712 (48,70%).

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“Con los mismos datos de la registraduría, el resultado de pre conteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda”, afirmó el mandatario a través de su cuenta en X. Sostuvo que “no se puede proclamar ninguno presidente” mientras el proceso de escrutinio no haya finalizado y recalcó que “es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces”.

Gustavo Petro llamó a la calma y advirtió sobre la polarización ante resultados ajustados en preconteo presidencial - crédito @petrogustavo/X

Petro pidió calma a la población, señalando que “tranquilidad entre la ciudadanía por favor”. El presidente advirtió que el panorama revela una nación dividida: “La realidad nos da un país partido por la mitad, e injerencia extranjera quitándonos la libertad”.

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Frente a este contexto, consideró que se requiere una respuesta colectiva: “Se impone un acuerdo Nacional si queremos mantener la Patria y la paz en los años por venir”.

En otro pronunciamiento en X, Gustavo Petro afirmó que “la diferencia de votos en el exterior es de 177.000 a favor de Abelardo” y señaló que “todas las mesas están impugnadas”. Agregó: “Ahora entendemos porque nos tumbaban a todos los cónsules”, comparando el caso con el escenario electoral peruano.

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