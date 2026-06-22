Colombia

Así cambiaron los votos en los departamentos entre primera y segunda vuelta presidencial: Antioquia fue decisiva para Abelardo de la Espriella

El preconteo electoral de la Registraduría reflejó cambios en la participación y en el respaldo a los candidatos por región, y destacó el papel determinante de ese departamento en el resultado final

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El comportamiento electoral mostró variaciones notables entre las dos jornadas, con Antioquia registrando un incremento de votos hacia Abelardo de la Espriella y cambios relevantes en otros departamentos - crédito Ernesto Guzman Jr/EFE
El comportamiento electoral mostró variaciones notables entre las dos jornadas, con Antioquia registrando un incremento de votos hacia Abelardo de la Espriella y cambios relevantes en otros departamentos - crédito Ernesto Guzman Jr/EFE

El comportamiento electoral en Colombia varió de manera significativa entre la primera y la segunda vuelta presidencial, con Antioquia como pieza clave en la definición del resultado a favor de Abelardo de la Espriella.

Los resultados del 21 de junio de 2026 reflejaron una mayor participación y desplazaron los límites de la votación en varios departamentos, modificando el panorama político respecto a la jornada del 31 de mayo.

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El candidato Abelardo de la Espriella superó a Iván Cepeda en la segunda vuelta, con 12.959.542 votos frente a 12.708.712 obtenidos por su rival, según el preconteo electoral de la Registraduría. Esta diferencia se consolidó tras un aumento sustancial en la participación, lo que permitió que ambos aspirantes ampliaran sus cifras en comparación con la ronda anterior.

El candidato Abelardo de la Espriella superó a Iván Cepeda en la segunda vuelta con 12.959.542 votos frente a 12.708.712 obtenidos por su rival, según el preconteo electoral de la Registraduría - crédito Jair Coll/REUTERS
El candidato Abelardo de la Espriella superó a Iván Cepeda en la segunda vuelta con 12.959.542 votos frente a 12.708.712 obtenidos por su rival, según el preconteo electoral de la Registraduría - crédito Jair Coll/REUTERS

En Antioquia, Abelardo de la Espriella consolidó su liderazgo y transformó su ventaja inicial en un resultado contundente. El porcentaje de votos a su favor ascendió al 64,42%, lo que representó un crecimiento de más de un millón de votos en comparación con la primera vuelta. En total, el candidato sumó 2.185.834 votos en este departamento, cifra que marcó un punto de inflexión en la contienda nacional.

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El comportamiento observado en Antioquia se replicó en otros territorios de la región andina y oriental. Santander mostró una tendencia similar, con De la Espriella alcanzando el 64,58% de los sufragios en la segunda vuelta.

En Norte de Santander, la distancia entre los candidatos también se amplió a favor de De la Espriella, quien obtuvo resultados superiores a los registrados en la primera jornada electoral. Entre Santander y Norte de Santander, el candidato acumuló 1.425.244 votos.

En Boyacá y Huila, departamentos que exhibieron un escenario dividido en la primera vuelta, el panorama cambió al avanzar el proceso electoral. De la Espriella alcanzó el 60,22% de los votos en Boyacá, donde sumó 441.557 apoyos. En Huila, su ventaja superó el 55% de los sufragios válidos, alcanzando 375.032 votos.

Abelardo de la Espriella alcanzó el 60,22% de los votos en Boyacá, donde sumó 441.557 apoyos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Abelardo de la Espriella alcanzó el 60,22% de los votos en Boyacá, donde sumó 441.557 apoyos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Mientras tanto, el suroccidente y la capital presentaron un comportamiento diferente. En Valle del Cauca, la candidatura de Iván Cepeda se vio fortalecida. El candidato del Pacto Histórico aumentó su caudal de votos y llegó al 60,82% en la segunda vuelta, pasando de 1.119.914 a 1.404.083 votos respecto a la primera vuelta.

El Cauca mostró el mayor respaldo porcentual a Cepeda. En la segunda vuelta, el candidato obtuvo el 75,64% de los votos, con un total de 585.479 apoyos, frente a los 462.794 de la primera vuelta. El fortalecimiento de Cepeda en esta región evidenció una división geográfica clara en el comportamiento electoral.

En Bogotá D.C., el aumento en la participación modificó el peso de los votos. Durante la primera vuelta, Cepeda recibió 1.705.854 votos (41,67%) y De la Espriella 1.543.159 votos (37,69%). En la definición definitiva, Cepeda superó los 2,2 millones de votos y ganó la capital con el 52,47%.

El análisis del Caribe permitió observar la consolidación del respaldo a Cepeda. En Atlántico, el candidato del Pacto Histórico llegó al 58,61% y sumó 732.403 votos, frente a los 549.193 de la primera vuelta. En Bolívar, el caudal de votos para Cepeda subió a 591.870, con una participación que superó el 55% de los sufragios.

En ambas regiones, la redistribución de los votos de candidaturas eliminadas tras la primera vuelta reforzó las mayorías de Cepeda. El mapa resultante mostró divisiones claras entre los departamentos del centro y oriente, que respaldaron a De la Espriella, y los del suroccidente y la costa Caribe, que optaron por Cepeda.

El Cauca mostró el mayor respaldo porcentual a Iván Cepeda - crédito Pablo R. Seco/EFE
El Cauca mostró el mayor respaldo porcentual a Iván Cepeda - crédito Pablo R. Seco/EFE

La variación en los resultados por departamento entre las dos vueltas reflejó la importancia de la movilización de electores y la capacidad de ambos candidatos para captar nuevos apoyos. El comportamiento de Antioquia resultó determinante para la ventaja final de De la Espriella, mientras que el aumento de participación en la capital y el suroccidente fortaleció la presencia de Cepeda.

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