Andrés Felipe Arias defiende programa de Agro Ingreso Seguro durante juicio de exfuncionarios

Fotografía de archivo del 18 de diciembre de 2016, del exministro colombiano Andrés Felipe Arias quien habla durante una entrevista en Miami (Estados Unidos). EFE/Giorgio Viera/Archivo

Este lunes 30 de noviembre, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de cárcel por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, declaró en un juicio que se lleva ante el juzgado 43 de conocimiento de Bogotá contra tres exfuncionarios.

Desde su sitio de reclusión, ubicado en una unidad militar en el norte de Bogotá, el exministro participó como testigo en el juicio contra los exfuncionarios Juan David Ortega Arroyave, Óskar August Shoeder Muller y Tulia Eugenia Méndez Reyes.

Al principio de la sesión, el exfuncionario señaló que se desempeñó como asistente del gerente técnico del hoy ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Asimismo, confesó que conoció al expresidente Álvaro Uribe Vélez en 2000 y dos años después fue solicitado por Carrasquilla para un nombramiento en el Ministerio de Hacienda.

Arias manifestó que estando en la cartera, “nos tocó enfrentar una crisis macroeconómica brutal” y un problema de flujo de caja “que el exministro de Hacienda Juan Manuel Santos le había dejado a Colombia, nos íbamos a quebrar”.

En el marco de la diligencia, el exministro reveló algunos detalles de lo que fue su proceso judicial y de cómo fue absuelto por la Contraloría, mientras que en la Fiscalía lo llevaron a juicio hasta conseguir una condena en su contra.

“Eso es una paradoja que no he podido entender, porque a mí en la Contraloría me absolvieron por el tema de riego. Eso es una contradicción”, expresó el exfuncionario.

Igualmente señaló que la Fiscalía, aunque pide que se mantenga el fallo, reconoce que hubo fallas en el proceso y admite los avances en el tema de riego de los cultivos que se había establecido en el programa Agro Ingreso Seguro.

Además, el acusado defendió los convenios que suscribió y por los cuales fue procesado, y presentó un concepto inédito del Ministerio de Agricultura.

“El Ministerio de Agricultura radicó un documento en donde reconoce no solo que el riego es ciencia y tecnología, sino que esos convenios por los cuales yo fui procesado el 003 del 2007, el 055 de 2008 y el 052 de 2009 efectivamente eran convenios de cooperación científica y tecnológica que así se han suscrito siempre en el ministerio y que debían suscribirse de esa manera: sin licitación, de forma directa”, señaló Arias.

Por su parte, la defensa del exsecretario general del Ministerio de Hacienda, y los abogados de los demás procesados, pidieron que ese documento del Ministerio de Agricultura sea aceptado como prueba sobreviniente y que pueda ser usado como parte de la defensa de los funcionarios investigados.

Aunque la Fiscalía se opuso a la solicitud, alegando que ese concepto del Ministerio “es un juicio valor” el cual no puede ser incorporado en el proceso, el juez examinó la petición y avaló la solicitud de la defensa permitiendo que la prueba sea tenida en cuenta.

