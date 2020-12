María Jimena Duzán y Néstor Humberto Martínez se enfrentan por investigaciones que comprometen al exfiscal

María Jimena Duzán y Néstor Humberto Martínez. Fotografías de archivo.

La periodista María Jimena Duzán y el exfiscal Néstor Humberto Martínez tuvieron una tensa discusión durante una entrevista que la periodista le hizo al exfiscal este 30 de noviembre en La W.

La entrevista avanzó y no se hicieron esperar los reproches de Martínez contra la periodista. Uno de ellos fue cuando el exfiscal hizo notar su molestia por las investigaciones periodísticas que Duzán ha hecho en su contra, pero fue al final de la entrevista cuando se presentó el verdadero “agarrón”.

Todo empezó cuando la periodista le preguntó sobre las interceptaciones ilegales que se habían hecho desde la Fiscalía General de la Nación a exnegociadores del proceso de paz.

Un caso que dieron a conocer en 2019 Daniel Coronel y María Jimena Duzán en la revista Semana y cuyas investigaciones expusieron dos testimonios que funcionarios del CTI presentaron ante la Fiscalía.

Los testigos actualmente se encuentran en prisión por realizar “chuzadas”, siguiendo presuntamente las órdenes del exfiscal Martínez, a quien no le gustó para nada que se hayan mencionado dichos hechos durante la entrevista.

“María Jimena, usted me ha hecho mucho daño en mi honor, y déjeme decirle que usted cogió testimonios de dos tipos que están en la cárcel por haber chuzado ilegalmente al sindicato de Avianca […] había chuzadas ilegales, y esos señores para entrarse a la JEP dijeron que yo chuzaba ilegalmente a un poco de gente, incluidos los comisionados y facilitadores de la paz”, señaló Martínez.

Después de haber dicho esto, el exfiscal volvió a tomar la palabra para señalar que en una investigación que hizo la Fiscalía se encontró que “el único que había sido chuzado era Álvaro Leyva Durán, en 2013”, y aseguró que para ese entonces él todavía no se encontraba en el cargo.

“María Jimena, usted no puede hacerse la ciega ni la sorda […] Con base en eso (la chuzada), usted viene a adjudicarme que yo tenía una fábrica de interceptaciones ilegales”, arremetió el exfiscal.

Entonces, la periodista respondió que colaboró en la exposición de los hechos resaltando la importancia de los mismos:

“No, yo no hice eso, eso no es cierto. Lo que hice fue remitirme a un documento que firmaron ellos, y que tienen la JEP y la Fiscalía. Y me pareció importante sacarlo”.

Martínez, respondió diciendo que “esos dos facinerosos (los que lo señalan) están siendo procesados penalmente” por las acusaciones, por eso le pidió a Duzán tener ese hecho presente “para que honre la verdad y la realidad, porque con el honor de un ciudadano que quiso servirle a Colombia, no puede seguir gravitando”.

“Yo le respeto las cosas que dice, pero cuando es un personaje público uno tiene que sacar esas informaciones”, respondió Duzán.

Martínez finalizó su aparición en La W, afirmando que él le había propuesto un “cara a cara a Julio (Sánchez Cristo)” porque cree que Duzán tiene una “obsesión” con él por mencionarlo en sus columnas y ahora también en el medio radial.

“Yo espero seguir haciendo mi trabajo, que no le gusta al doctor Néstor Humberto”, aseguró Duzán, al mismo tiempo que se refirió a los señalamientos del exfiscal diciendo que “intimidan a otros periodistas” que buscan la verdad en el caso del entrampamiento al exjefe guerrillero ‘Jesús Santrich’.

La Flip se refirió a las declaraciones del exfiscal diciendo que estigmatizan:

Néstor Humberto Martínez da argumentos por las que no hubo un complot para meter a ‘Santrich’ en caso de narcotráfico

Durante la entrevista con La W, el exfiscal se refirió a las dudas sobre el caso que terminó con la captura de ‘Santrich’ por narcotráfico.

“Nunca se le pidió colaboración a los Estados Unidos para hacerle seguimiento a los cinco kilos de coca”, aseguró Martínez en la emisora.

Por otro lado, aseguró que las investigaciones se focalizaron en Marlon Marín Marín, sobrino de alias Iván Márquez, quién sería el encargado en señalar a los implicados.

“La primera vez que se hace referencia en estas investigaciones a alguien distinto a Marín y Gómez y se hace referencia a un ciego es el 28 de octubre de 2017. El primero de noviembre Marlon Marín pide una reunión por teléfono ‘trichi’”, aseguró el exfiscal.

