Alianza Petrolera presenta a Wilson Gutiérrez como su nuevo director técnico

La Corporación Deportiva Alianza Petrolera presentó, en la tarde del 1 de diciembre, a Wilson Gutiérrez como su nuevo director técnico. La llegada del entrenador bogotano había sido anunciada hace una semana, tras los dos encuentros de los aurinegros con Millonarios, por la Liga y la Copa Bet Play.

Gutiérrez llega para reemplazar a Cesar Torres quien fue despedido del cargo, precisamente, tras la derrota de los petroleros 6 -1 frente al equipo bogotano en El Campín, por la fecha 20 de la Liga.

La presentación del nuevo estratega de la escuadra de Barrancabermeja estuvo a cargo de Carlos Orlando Ferreira, presidente del equipo, quien confirmó que el contrato se firmó por un periodo de un año.

Así las cosas, el entrenador tendrá la tarea de levantar los ánimos de un onceno de capa caída, que quedó en la posición 15 de 20 posibles en la última edición del torneo más importante del futbol colombiano y que, además, ocupa el sexto lugar en la tabla del descenso.

Dicho panorama, sin embargo, no desmotiva al nuevo director técnico, que aseguró sentirse “muy agradecido de poder estar acá y complacido del recibimiento que he tenido en redes sociales. Eso me da la tranquilidad y la confianza para llegar a trabajar y a hacer las cosas bien. Somos un grupo de profesionales que nos gusta trabajar fuerte”, sostuvo Gutiérrez al diario Vanguardia.

Lo último, teniendo en cuenta que el bogotano llega acompañado de Gustavo Bustos, preparador físico y el hombre de confianza que lo ha acompañado en sus campañas con el Deportivo Independiente Santa Fe, Oriente Petrolero (Bolivia), Carabobo FC (Venezuela) y Alianza FC (El Salvador).

El resto del equipo lo conforman Nelson Artigas Olveira como asistente técnico, Dayron Montesino, que se desempeñó como estratega encargado durante la última semana, y el preparador de arqueros Hugo Guzmán.

Como anillo al dedo

Gutiérrez llega a Alianza Petrolera tras su sorpresiva salida del Alianza FC de El Salvador. Vale recordar que, a pesar de haber coronado al equipo centro americano como campeón del torneo nacional a finales del año pasado, el entrenador tuvo que retirarse del club a causa de la pandemia del covid-19, tras haber quedado atrapado en Colombia durante los siete meses de confinamiento.

Por dicho motivo, el club salvadoreño anunció a mediados de este año que ambas partes habían llegado a un acuerdo para suspender el contrato. Aunque inicialmente se hablaba de una pausa temporal, la finalización del contrato no tardó en convertirse en algo permanente.

De esta forma, Gutiérrez que también fue campeón con Santa Fe en 2012 –tras 32 años de sequía del equipo cardenal– e incluso llegó a ser llamado el “Guardiola sudamericano”, llega descansado y fresco a un equipo que definitivamente necesita nuevos aires.

Sobre sus objetivos, el entrenador advirtió que “venimos a trabajar fuerte, a tratar de llevar a Alianza lo más alto posible, buscar ese objetivo de un torneo internacional, tratar de consolidarlo en la A, que estemos siempre en los primeros lugares y, por qué no, buscar ese primer título”. -

Meta que acaba de encontrar su primer traspié con la confirmación, esta tarde, de la salida voluntaria del ex-selección Colombia, Macnelly Torres, de la escuadra.

