Por falta de combustible, Bomberos no pudieron ir a apagar el incendio en Riosucio, Chocó

Incendio en Riosucio, Chocó

Se siguen conociendo detalles del incendio que se registró en Riosucio, Chocó, el pasado fin de semana. Recientemente, el cuerpo de bomberos de Apartadó, Antioquia, reveló que la alerta para socorrer la conflagración les llegó, pero, por falta de combustible para dirigirse al lugar de los hechos, no pudieron viajar.

“ Lo que nos dijeron últimamente fue que la persona que tanqueaba la aeronave no estaba en el lugar de trabajo en el momento, que estaban por fuera y que no contestaban” , expresó un bombero de Apartadó a Noticias Uno.

El informativo conoció, además, que la alerta de que Riosucio estaba en llamas llegó a diferentes municipios como Carepa, Chigorodó y Apartadó. Sin embargo, pese a los inclementes y constantes llamados que los riosuceños emitían, no hubo resultados.

“En estos momentos estamos angustiados, desesperados, se está prendiendo todo el municipio de Riosucio, llevan más de 25 casas incineradas. Necesitamos ayuda del Gobierno nacional”, le dijo la noche del incendio una testigo a Noticias Uno.

La conflagración comenzó a las 11 p.m. del 28 de noviembre y se extendió en la madrugada del 29. (Captura video)

La situación empeoró porque las casas de la mayoría de habitantes del municipio afectado son de madera, lo que propició que las llamas ‘se abrieran paso’ con mayor facilidad. Pese a los esfuerzos de la comunidad por apagar las llamas con baldes y mangueras no hubo resultados. La mayor parte de Riosucio fue consumida por las llamas. Hasta el momento, el panorama sigue siendo bastante desolador: más de 70 casas destruidas, cenizas por doquier, 2 muertos y varios heridos.

“Me encuentro totalmente en la calle en el evento de anoche, el incendio que nos dejó con pérdidas grandes de pérdidas materiales incalculables”, dijo una víctima.

Los riosuceños denuncian que la situación pudo evitarse si en el municipio se hubiese creado un Cuerpo de Bomberos, como se solicitó desde hace 10 años cuando se presentó un incendio que arrasó con buena parte del municipio chocoano.

Tras el grave suceso, el presidente Iván Duque ordenó a la Unidad de Gestión del Riesgo y al viceministro del Interior, Daniel Palacios, ir al lugar de los hechos y atender a las víctimas.

Todos los detalles del siniestro

El incendio en Riosucio, Chocó que comenzó la noche del 28 de noviembre y se propagó durante la madrugada del 29, deja hasta el momento 73 viviendas calcinadas y dos muertos.

Las víctimas mortales, según aseguró el alcalde de Riosucio, Conrad Valoyes, fueron una niña de aproximadamente 8 años de edad y una funcionaria de la administración municipal, identificada como Mery Palacios Mosquera. También aseguró que ya dieron con el paradero de la persona que se encontraba desaparecida.

Según información de El Tiempo, el presidente Iván Duque dio instrucción a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD - y al viceministro de interior, Daniel Palma, para que desde la mañana de este domingo se trasladaran al lugar, a fin de trabajar con las autoridades locales en la atención de la tragedia.

Grave incendio en Chocó dejó un muerto, decenas de heridos y cientos de damnificados

“Lamentamos la muerte de dos personas en Riosucio, Chocó, y dolorosa emergencia que viven varias familias por voraz incendio que afectó más de 50 viviendas. Desde anoche estamos en contacto con Conrad Valoyes Mendoza, alcalde del municipio, para apoyar a los damnificados”, confirmó el mandatario.

Por su parte Valoyes Mendoza, señaló que desde las 3 a.m. se pudo apagar el incendio con ayuda de la comunidad, la Policía Nacional y el Ejército, pero la conflagración alcanzó a dejar cerca de 350 personas afectadas.

“Son 62 viviendas, con un aproximado de 300 personas. Al parecer, el incendio fue producto de un corto circuito en una vivienda y esto generó la conflagración. En el municipio el 90% de las viviendas son de madera. Afortunadamente la comunidad logró controlar las llamas porque si no, el desastre hubiese sido peor”, aseguró el alcalde en RCN Radio.

Aunque se desconocen las causas del incendio en la cabecera municipal de Riosucio, en la que viven unas 1.000 personas, lo cierto es que desde las 11 p.m. sus pobladores han clamado ayuda. Al parecer, en el municipio no existen máquinas de bomberos, por lo que no se pudieron controlar las llamas.

La lideresa chocoana Yolanda Perea envió un mensaje

“Duele, porque me dicen que una joven murió conjuntamente con una niña en sus brazos, tratando de escapar de las llamas”, es una de las frases del conmovedor testimonio de la lideresa social del Pacífico, Yolanda Perea, en el que cuestiona la falta de atención al incendio presentado entre la noche del 28 de noviembre y la madrugada del 29, en el municipio de Riosucio, Chocó.

“Nunca llegaron los bomberos, porque no tenemos acueducto, por lo cual no tenemos bomberos. Cuando pasan estas cosas toca pedir ayuda a los municipios, a los departamentos cercanos”, explicó la lideresa.

Lo que más le duele, sin embargo, es que la falta de atención al incendio fue producto del abandono permanente de un pueblo que “ha sido golpeado por la violencia, por el despojo de las tierras, por el asesinato de nuestros padres y la violencia sexual que muchas tuvimos que vivir siendo niñas”. Según ella, ahora, cuando tratan de “sonreírle a la vida, pasan cosas como un incendio, en el que no se encuentra quién ayude a pagarlo”.

“Esto duele, duele muchísimo, porque no entiendo hasta cuando, nuestros pueblos negros, campesinos e indígenas vamos a seguir llevando el bulto, es duro porque hacemos de tripas corazón y sonreímos. Nos inventamos nuevas formas de vivir para que no nos vean como los pobrecitos, pero nada es suficiente, nada es suficiente, porque cuando no acaba con nosotros la violencia, lo acaba el hambre, el despojo de nuestras tierras...”, concluyó.

También le puede interesar:

Impresionantes videos registraron la angustia e impotencia en medio del incendio en Riosucio, Chocó

Armando Benedetti destapa sus cartas: habla del ‘centro’, del uribismo y anticipa que no es el único que saltará a la Colombia Humana de Petro