La foto que prueba que Karol G y Anuel AA siguen juntos

En la imagen, el cantante puertorriqueño Anuel AA (i), junto a su pareja, la cantante colombiana Karol G. EFE/Giorgio Viera/Archivo

El cantante de reguetón puertorriqueño Anuel AA cumplió 28 años este 26 de noviembre, su celebración se dio en un momento especial, pues desde hace varias semanas sus seguidores y los de la cantante colombiana del mismo género, Karol G, aseguraban que su relación había terminado porque ya no los veían juntos.

Ninguno de los dos se había pronunciado al respecto oficialmente, tan solo Karol G había respondido a un trino dejando en la mesa la posibilidad de que el rumor fuera falso.

Sin embargo, sería en el cumpleaños de su novio cuando la cantante paisa tumbó todos los rumores y demostró que ambos siguen viviendo una relación amorosa. Una imagen vale más que mil palabras, ni Karol G ni Anuel AA tuvieron que hacer alguna declaración pública para confirmar su relación, una foto de ellos abrazados en la que ella le desea feliz cumpleaños demostró que los rumores eran falsos.

La publicación que lleva más de cinco millones de ‘Me gusta’ fue acompañada por el texto “Que cumplas 70 mil años más y ojalá todos conmigo”, al final añadió las letras HLM que muchos seguidores asumen se trata de un mensaje en clave que solo ellos dos entienden.

La imagen revivió la esperanza de muchos de sus seguidores que en sus anteriores publicaciones le preguntaban por Anuel y le pedían que “volviera con él”. En esta nueva publicación los fanáticos comentaron: “me volvió el alma al cuerpo”, “Así quede cuando le creí a las noticias de que no estaban juntos🤡”, “No sabía que necesitaba esta foto en mi vida”.

Y es que la foto no deja espacio a dudas, parece que Karol G hubiera pensado cada detalle para confirmar que ella y el puertorriqueño no se han separado ni un segundo, a pesar de que ella ha estado en múltiples compromisos en los Estados Unidos. En la esquina inferior derecha de la imagen está la fecha 20 - 11 - 26, para que nadie piense que la imagen es vieja, además, no solo se están besando y abrazando, la paisa está colgada de él.

“Si esta imagen no demuestra que siguen juntos no sé qué más”, aseguró uno de los seguidores en la publicación.

Aunque ninguno de los dos publicó imágenes sobre cómo fue la celebración de los 28 años de Anuel AA, varias cuentas de fanáticos han compartido imágenes de la celebración, en la el puertorriqueño estaría compartiendo con sus familiares mientras le cantan el feliz cumpleaños. Sin embargo, no se puede confirmar que las imágenes no sean de una celebración anterior.

¿QUÉ DECÍA EL VESTIDO DE KAROL G EN LOS GRAMMY Y POR QUÉ ALGUNOS CREEN QUE ERA UNA INDIRECTA PARA ANUEL AA?

Muchos tardaron en entender el texto que estaba escrito en la falda del vestido de Karol G; sin embargo, cuando por fin lo descubrieron no fue una gran sorpresa, de hecho, lo sorprendente es que tardaran tanto en darse cuenta.

Lea más: Karol G respondió a las críticas por su vestido Dolce & Gabbana en los Grammy y contó por qué lo eligió

“Un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental”, decía en la falda y, en caso de que haya vivido debajo de una roca, es parte la letra de su canción más reconocida “Tusa”. Claro que esto no ha sido confirmado por la artista, fueron más bien sus más adeptos seguidores los que aseguraron que las palabras que se perdían entre los pliegues del vestido contenían la letra de la canción.

@karolg

No sería una sorpresa que la cantante llevara escrito eso en su falda, al final de cuentas es la canción que más éxito le ha traído en la escena musical nacional e internacional. Sin embargo, muchos creen que no se trata simplemente de destacar su canción, sino que es un mensaje para su pareja Anuel AA, rumor que, evidentemente, ya fue desmentido por la misma artista.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Así funcionará el primer supermercado de Colombia con robots y pagos por reconocimiento facial

Día, hora y canal de TV: prográmese para ver a los futbolistas colombianos en el exterior, este fin de semana