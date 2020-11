El artículo que busca reducir en un 60% las multas por incumplir las normas estipuladas por la pandemia

En Colombia aún hay 66.496 casos activos, que corresponden al 5,78 %, y han superado el coronavirus 1.047.017 personas, es decir el 91,11 % de pacientes que han contraído la covid-19. EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo

En medio del debate en el Congreso de la República sobre la ley de emprendimiento propuesta por el Gobierno Nacional, se logró incluir un nuevo artículo que busca rebajar las multas en un 60% para aquellas personas que fueron amonestadas por incumplir las normas establecidas durante la pandemia.

El artículo propuesto por el representante a la Cámara por Córdoba Erasmo Zuleta, tiene la intención de generar un alivio a los colombianos que fueron penalizados por incumplir con la normatividad propuesta por el covid-19.

En este artículo “se faculta a las entidades territoriales a que disminuyan el cobro de estas multas en un 60%, lo que quiere decir que los colombianos que fueron penalizados solamente pagarán un 40%. Y de igual manera, se facultan para que las entidades territoriales reduzcan en un 100% los impuestos generados por estas multas” , indicó el representante Zuleta.

Los alivios serían para los ciudadanos que incumplieron las medidas como no cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio, no utilizar el tapabocas, por mantener el distanciamiento físico de dos metros, por salir a hacer ejercicio cuando no estaba permitido, o “simplemente aquellos colombianos que tuvieron que salir para poder llevar el sustento a los hogares”, puntualizó Zuleta.

Según el representante, este descuento en las multas está especialmente dirigido a los colombianos que viven en la informalidad, “del día a día, del rebusque” que debido su economía y a la necesidad incumplieron con las normas y que hoy, a “causa de la pandemia del covid-19, su situación económica ha empeorado”, señaló.

De esta forma, los ciudadanos amonestados, que son más de 800.000 en todo el país, no pagarán los $936.000 pesos, sino que cancelarán por el incumplimiento de la normativa $375.000 pesos.

Le podría interesar: Chapecoense: Cuatro años de la tragedia que conmocionó al mundo

Y las entidades territoriales tendrían, según el congresista Zuleta, ingresos efectivos de un 40% de infracciones que hoy no están recibiendo.

FOTO DE ARCHIVO. Legisladores colombianos debaten un proyecto de ley en el edificio del Congreso en Bogotá, Colombia. 18 de diciembre de 2018. REUTERS/Luisa González

“De esta manera generamos un gran alivio a los hogares de los colombianos sobre todo aquellos que hoy tienen una dura situación económica”, aseguró el representante.

Por último, señaló que espera que las entidades territoriales acojan la iniciativa de aliviar las multas, ya que representaría un “gana-gana” para todos.

El proyecto de ley de emprendimiento, que tiene un mensaje de urgencia, logró pasar dos debates de la Cámara de Representantes, pero para ser aprobado deberá pasar un debate en la Comisión Tercera en el Senado y el último frente a la Plenaria.

Le podría interesar: Video | Sergio Fajardo tildó de “gran fiasco” al exfiscal Néstor Humberto Martínez