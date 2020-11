Excombatiente de las Farc reveló ante la JEP quién dio la orden para asesinar a tres indigenistas estadounidenses en 1999

Indigenistas estadounidenses asesinados en 1999 por las Farc.

Este 24 de noviembre empezaron las audiencias en el marco del Caso 001 ‘Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP’, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Entre los excombatientes que se presentaron al tribunal se encuentra Reinel Guzmán Flórez, alias ‘Rafael Gutiérrez’, quien reveló cómo, siendo uno de los mandos del Frente Oriental de la extinta guerrilla, ejecutó a tres indigenistas estadounidenses por un error de comunicación.

El exguerrillero, según registró Blu Radio, narró que hubo una falta de comunicación y responsabilizó a alias Grannobles de que la historia de estos tres extranjeros llegara al trágico desenlace.

“Grannobles toma una decisión con un comando de milicianos que estaban por el lado de Cubará, Boyacá, de retener a Ingrid, Laheenae y a Therence, de retenerlos, en ese momento”, contó.

En la audiencia a la que tuvo acceso la emisora, alias Rafael Gutiérrez añadió:

“A las 8:00 de la mañana teníamos comunicación con el camarada ‘Jorge’ (Briceño) y entonces yo, violando también ahí la orden de pasar a Grannobles para preguntar las cosas allá, dije: no le voy a preguntar a Grannobles y sí al camarada Jorge. Le dije que me habían dado la orden de mandar una comisión a recibir unos estadounidenses que se habían retenido por los lados de Cubará y que los tuviera allá”.

El exguerrillero le dijo a la JEP que él preguntó qué hacer con “esos muchachos” pero no recibió respuesta de Jorge Briceño. En medio de lo que para él fue una confusión recurrió a la directriz que le entregó Grannobles.

“Con Grannobles tuvimos comunicación como a las 5:00 de la tarde, me dice: mande a matar y le respondí bueno, es una orden. El Mono (Briceño) no me escribió tampoco. Con Gildardo teníamos comunicación como a las 8:00 de la noche, le emití la orden de Grannobles diciendo que los matara, así”, se lee en la declaración que recopiló Blu Radio.

Al día siguiente de haber ejecutado a los indigenistas estadounidenses, Rafael Gutiérrez’ recibió el mensaje de Jorge Briceño’, en el que le daba instrucción de cuidar a los indigenistas, de protegerlos y establecerlos en un sitio aislado de un eventual rescate. La orden no era asesinarlos como se lo comunicó Grannobles.

Sobre el asesinato de los tres indigenistas contó:

Ellos fueron retenidos el 25 de febrero de 1999, <i>Grannobles</i> me pasa el comunicado el 26 por la tarde. Yo mando la comisión para que los reciba y el 27 pregunto al camarada <i>Jorge</i> qué hacer con ellos. El 28 de febrero, me dice <i>Grannobles</i>: ¡mátelos!

Los indigenistas llegaron a Colombia a través de una ONG con el fin de apoyar a las comunidades indígenas u’wa. Fueron abordados cuando salían del caserío El Chuscal, en jurisdicción de Cubará, departamento de Boyacá, por las Farc. Sus cuerpos baleados aparecieron días después en territorio de Venezuela cerca a la frontera con Colombia.

Otras revelaciones de ‘Rafael Gutiérrez ante la JEP

Reinel Guzmán Flórez, alias ‘Rafael Gutiérrez’, en su declaración, reconoció que fue parte de la toma del Batallón 51 de la brigada móvil número 2 en El Billar, además de la toma de la Base Militar en La Uribe, departamento del Meta. En estas se centra la declaración ante la JEP, ya que en la primera secuestraron a 43 soldados y en la segunda a 28.

Alias ‘Rafael Gutiérrez’ admitió que conoció de la retención de militares y policías que fueron llevados a las selvas del Guaviare, entre 1997 y 1998, y confesó que esas operaciones fueron organizadas por el secretariado de las Farc.

A estas audiencias, según el diario El Espectador, estarían citados además del mencionado, Alfonso López Méndez, alias Efrén Arboleda; Bernardo Mosquera Machado, alias el Negro Antonio; Fancy María Orrego Medina, alias Érika Montero; Wílmar Antonio Marín Cano, alias Hugo 22; Pedro Trujillo Hernández, alias Alberto Cancharina; Marcos Alvis Patiño, alias Patequeso; Jhoverman Sánchez Arroyave, alias Rubén Cano o Manteco y Sandra Patricia Velásquez Ñáñez, alias Rosalba .