La educación financiera sería la nueva materia que tendrán los jóvenes en los colegios de Colombia: expertos opinan sobre la viabilidad de la propuesta

Imagen de referencia - El proyecto de ley propone llevar la educación financiera a los colegios desde los siete años con contenidos sobre ahorro, presupuesto, crédito e inversión - crédito Ministerio de Educación de Colombia

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En Colombia, millones de personas toman decisiones financieras a diario. Solicitan créditos, utilizan tarjetas, realizan compras digitales, ahorran o adquieren productos financieros que inciden directamente en su economía. Sin embargo, estas decisiones se toman en un entorno cada vez más complejo y con una oferta creciente de servicios financieros.

A pesar de ello, gran parte de la población carece de los conocimientos necesarios para comprender conceptos básicos como las tasas de interés, el costo del crédito, el ahorro o los riesgos del sobreendeudamiento.

Incluso, un estudio del Banco Mundial revela que solo uno de cada cuatro colombianos sabe con exactitud en qué gasta su dinero, lo que significa que el restante no pierde el rastro de sus flujos monetarios.

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Esta brecha en educación financiera ha despertado preocupación entre distintos sectores, que la consideran un factor clave para el bienestar económico y la inclusión financiera.

La educación financiera en colegios fue radicada en el Congreso de la República de Colombia para el periodo 2026-2030 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Frente a este panorama, fue presentado un proyecto de ley en el Congreso de la República de Colombia una iniciativa que busca incorporar esta formación en las aulas del territorio colombiano.

El proyecto de ley plantea llevar la educación financiera a los colegios del país desde edades tempranas, con contenidos sobre ahorro, presupuesto, crédito e inversión.

No obstante, la iniciativa enfrenta varios cuestionamientos, entre los que se destaca la sobrecarga del currículo académico, la falta de preparación docente, la distancia entre el contenido propuesto y la realidad socioeconómica de muchas familias, y la ausencia de una ruta clara de financiación para aplicarlo en colegios públicos y privados.

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En ese sentido, Infobae Colombia consultó con voces expertas sobre la viabilidad de la propuesta y los interrogantes que han planteado diferentes sectores del país frente a la posible inclusión de la materia para los estudiantes del país sudamericano.

Santiago Castro, representante a la Cámara del Centro Democrático - crédito Captura de Pantalla Facebook

¿Qué plantea el proyecto de Ley?

Santiago Castro, representante a la Cámara del Valle del Cauca por el partido Centro Democrático, es el autor del proyecto de ley que pretende incluir la educación financiera en el pensúm académico de los niños y jóvenes colombianos.

En diálogo con Infobae Colombia, el congresista situó el origen de la propuesta en una preocupación previa a su llegada al Congreso, al recordar que, desde su etapa como presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), intentó impulsar acuerdos con el Ministerio de Educación para integrar estos contenidos de forma transversal pero que estos no llegaron a feliz término.

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“Colombia sigue retrocediendo, nos hemos quedado rezagados entre los países de la OCDE (...) el consumidor colombiano, que es uno de los consumidores menos informados, toma decisiones desastrosas para su vida, incluso cuando tienen ingresos regulares y lo que obviamente se deriva es que no han tenido buenas bases de formación financiera”, afirmó Castro a este medio de comunicación.

Al explicar el objetivo de la iniciativa, el legislador vallecaucano puso el foco en la formación desde los siete años de edad, aunque descartó por ahora el preescolar. “Estamos hablando desde los siete años, todo lo que es primaria y secundaria de educación media, poder tener o módulos o pensum de educación económica y financiera (...) por ahora creo que preescolar es muy temprano, aunque dicen que incluso uno siente nociones”, dijo a este medio de comunicación.

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El representante sostuvo que el proyecto permitiría que los estudiantes entiendan ahorro, gastos, ingresos, inversión y decisiones de consumo antes de entrar a la vida adulta, añadiendo que la educación debe entregar herramientas prácticas para la vida.

Imagen de referencia - La iniciativa de educación financiera en colegios prevé una implementación transversal en ciencias sociales y Matemáticas, además de módulos específicos - crédito Captura de Pantalla X

“Si nosotros conocemos mínimamente lo que te va a afectar tu capacidad, como es todo el nivel de gastos y el nivel de ahorro frente a ingresos, como una inversión puede rendir en el tiempo, cómo poder tener las habilidades para usar instrumentos que el mismo mercado te ofrece y cómo saber exactamente la aplicación de las matemáticas simples en las decisiones del día a día de esos gastos, le vamos a dar un cambio a los colombianos que les va a afectar positivamente su nivel de vida”, apuntó.

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Del mismo modo, Santiago Castro recalcó que Colombia no sería el primer país que implementaría esta nueva asignatura, sino que acogería la experiencia de países como Tailandia o la Comunidad Europea.

Al ser consultado por las posibles diferencias entre otras materias como Matemáticas o Ciencias Sociales, Castro indicó que no existe cierta diferenciación sino que “lo ideal es que incluso sea transversal, que cuando se estén viendo estas materias, empiecen a involucrar estos temas, sea parte de la conversación del estudiantado”.

El congresista explicó que la aplicación tendría criterios de universalidad, progresividad, integralidad, pertinencia y calidad. También sostuvo que la formación de quienes impartan esos conocimientos tendría que ser amplia para que el aprendizaje se consolide en los estudiantes.

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Santiago Castro sostuvo que Colombia está rezagada en educación financiera frente a los países de la OCDE y vinculó ese déficit con decisiones cotidianas mal tomadas - crédito Prensa Cámara de Representantes

Castro admitió que la puesta en marcha exigiría preparación previa del sistema educativo. “Se requiere un proceso de capacitación y eso lo estamos previendo en el proyecto”, dijo.

También defendió una entrada gradual y no simultánea para todos los planteles. Según explicó a este medio de comunicación, la meta no es que desde el primer año todos los estudiantes de colegios públicos y privados reciban esa formación.

En cuanto al costo de la implementación, evitó dar una cifra y sostuvo que la implementación dependerá de la reglamentación y de la velocidad del despliegue. “Esto prácticamente queda dentro de los mismos costos globales que requiere educar a un joven en Colombia”, afirmó.

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A su vez, Castro añadió que hay fundaciones internacionales, fundaciones en Colombia e instituciones educativas dispuestas a acompañar el proceso. También pidió que la cobertura no se limite a las grandes ciudades y afirmó al periódico que sería un fracaso concentrar el programa solo en los principales centros urbanos.

Como parte del diagnóstico que sustenta el proyecto, el representante citó carencias básicas de la población adulta. Aseguró a Infobae Colombia que el 40% de los colombianos no sabe calcular una tasa de interés compuesto y que el 63% no entiende la pérdida de poder adquisitivo por efecto de la inflación.

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Por último, aseguró que ya recibió respaldo de su bancada y acercamientos de otros partidos, y precisó que la iniciativa iniciara su discusión en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.

Visión de un economista

Juan Camilo Medina, magister en negocios internacionales y experto en economía colombiana, aseguró a Infobae Colombia que la iniciativa respondería a la actualidad del país en esta materia, al considerar que hay un bajo nivel de educación financiera en Colombia.

“El nivel es bajo y uno lo puede ver en redes cuando uno se puede dar cuenta desde esos dolores tan básicos que puede tener una persona como no saber interpretar una tasa de interés o qué es una tasa de interés, los tipos de crédito o los hábitos de ahorro”, afirmó el experto a este medio de comunicación.

Imagen de referencia - Juan Camilo Medina Barrera respaldó la educación financiera en colegios y aseguró que puede reducir el sobreendeudamiento, fortalecer el ahorro y mejorar la relación de las familias con el dinero - crédito VisualesIA

De hecho, Medina relató que intentó promover contenidos de este tipo en colegios, pero que encontró objeciones recurrentes. Según contó a Infobae Colombia, las respuestas habituales aluden a falta de espacio en el plan de estudios, tiempos limitados o la idea de dejarlo como una actividad extracurricular.

“Yo no voy a decir que hayan materias más importantes que otras, eso no me corresponde a mí decirlo, pero yo sí creo que una de las cosas que todos tenemos en común es que sí o sí necesitamos saber del dinero, porque a la larga todos sí o sí, a lo largo de nuestra vida vamos a tener interacción con el dinero y saber manejarlo”, sostuvo.

A diferencia de Santiago Castro, el magister si consideró primordial que la enseñanza sobre educación financiera se debe iniciar desde el grado preescolar, argumentando que cuanto más temprano tengan los niños contacto con el dinero, el trabajo y el ahorro, mejor llegarán preparados a la adultez.

“Evidentemente, los métodos de aprendizaje que se aplican desde preescolar van a ser muy diferentes a los que se aplican a los estudiantes de noveno, décimo y once”, complementó.

Imagen de referencia - El proyecto plantea una aplicación gradual en colegios públicos y privados y exige capacitación docente antes de su puesta en marcha - crédito Alcaldía de Bogotá

Sobre los contenidos mínimos, el experto enumeró “el ahorro, presupuesto, inversión, manejo del crédito, tasas de interés y asuntos tributarios” como superimportantes, y vinculó la propuesta con efectos más amplios sobre los hogares y la economía.

Ante la pregunta de si esta formación puede reducir el sobreendeudamiento y fortalecer la economía nacional, Medina respondió afirmativamente, detallando que “una sociedad muchísimo más educada financieramente va a tener un muy buen ejercicio de ahorro y a la postre un muy buen ejercicio de inversión, y esta inversión se va a ver reflejada pues en la economía”.

El experto asoció mejores hábitos de ahorro e inversión con más proyectos, empleo y movimiento económico; sin embargo, exigió que el proyecto cuente con una hoja de ruta clara y profesores bien preparados para que la iniciativa funcione.

“Yo creo que el tema es más de disposición y voluntad que de limitaciones técnicas”, afirmó a Infobae Colombia. Además, defendió un enfoque más práctico y dijo que la tecnología puede apoyar esa enseñanza.

Por último, defendió una responsabilidad compartida entre escuela y familia. Para Medina, el colegio forma habilidades y hábitos, pero los padres también deben reforzar con el ejemplo una relación sana con el dinero.

“No podemos cargarle todo el trabajo ni al uno ni al otro, sino más bien ambos estar trabajando, ambas partes estar trabajando para que tengamos niños y jóvenes mejor educados financieramente”, concluyó.

Imagen de referencia - La docente Adriana Ramos Arroyave estaca que el manejo del dinero, las inversiones y la comprensión de la riqueza y la pobreza son habilidades esenciales para mejorar la calidad de vida y la tranquilidad financiera, más allá de la acumulación de riqueza - crédito AFP

Posiciones divididas en el gremio docente

Por otra parte, en el gremio de los profesores existen ciertas diferencias frente a los lineamientos del proyecto de ley del representante a la Cámara Santiago Castro.

Por un lado, Adriana Ramos Arroyave, docente licenciada en Pedagogía Infantil y magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, respaldó la iniciativa del congresista vallecaucano porque, a su juicio, el manejo del dinero atraviesa la vida cotidiana desde la infancia y su desconocimiento termina afectando el bienestar material, emocional y mental en la adultez.

“Considero que estamos tarde en relación a otros países que ya han venido trabajando este tipo de educación, como son Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Argentina, en el caso de América Latina, y otros como Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, que ya llevan algún tiempo recorrido en estos trabajos”, indicó la docente a Infobae Colombia.

Para la educadora, que cuenta con más de 20 años de experiencia en la materia, el aprendizaje financiero no debe presentarse como una promesa de riqueza, sino como una herramienta para evitar carencias básicas y construir una vida más tranquila.

Consultada por el medio sobre si un niño tiene madurez suficiente para entender estas nociones, la docente respondió que sí, siempre que se usen estrategias acordes con la edad. Mencionó el juego simbólico como un recurso central para volver concretos conceptos abstractos y reforzar, al mismo tiempo, el pensamiento lógico-matemático.

“En cuanto a las metodologías, hay muchas. Está, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, una feria del emprendimiento, un mercado escolar, la tiendita del curso (...) Hoy en día está muy de auge la gamificación; por ejemplo, las plataformas digitales con los videojuegos o el monopolio en los juegos tradicionales o hacer economía de fichas para hacer un pagar o un juego de roles”, complementó.

Imagen de referencia - Respecto a la evaluación de estos aprendizajes, Adriana Ramos propone la utilización de rúbricas, juegos de simulación y metodologías diversas adaptadas a la edad y contexto de los estudiantes - crédito bogota.gov.co

La docente defendió que estos contenidos no tienen por qué convertirse en una carga adicional si se abordan de forma transversal.

Incluso, Ramos consideró que muchos de esos contenidos ya existen de manera aislada en los currículos escolares de Colombia, pero sin una articulación clara que permita identificarlos como educación financiera.

“Debemos darles un giro más armonioso y explícito a los conceptos, porque muchos de esos igual se trabajan de forma aislada y por eso no hay un entendimiento preciso de la educación financiera”, aseguró.

Al hablar de los retos que traería la aplicación de la ley, la maestra ubicó tres aspectos fundamentales: la capacitación docente, el desgaste que ya afrontan los profesores por otras dinámicas dentro del aula, la resistencia de algunas instituciones y la necesidad de conseguir materiales que permitan un trabajo pedagógico más provechoso.

“Uno de los retos sería informarnos mejor, actualizarnos en relación a estos temas. Y claro que también está mucho la voluntad”, indicó.

Frente a la manera de evaluar a sus alumnos, Ramos sostuvo que no debería pensarse solo en calificar, sino en valorar un aprendizaje que avanza de manera gradual.

“Las rúbricas hoy en día son una muy buena estrategia. Sin embargo, en los estudios de caso también hay muchos juegos de simulación, para los chicos más grandes, pero creo que desde los procesos más pequeños en el preescolar se pueden ir evaluando este trabajo (...) más allá de volverse ricos o multimillonarios, sobre todo, se trata de tener tranquilidad de no pasar las necesidades básicas”, resaltó.

Imagen de referencia - Un docente consultado por Infobae Colombia sugiere que tal educación podría integrarse dentro de materias ya existentes como Matemáticas o Sociales- crédito Colprensa

En contra parte, un profesor adscrito a la Secretaría de Educación de Bogotá, que no revela su identidad por seguridad, sostuvo a Infobae Colombia que la iniciativa, aunque podría generar utilidad para los estudiantes, el contexto actual no permitiría la enseñanza de esta materia, al denunciar que el sistema educativo enfrenta carencias operativas.

Así mismo, recalcó que, más allá de querer introducir la nueva asignatura, se podría incluir en los temarios de algunas materias incorporadas.

“Está bien que se quiera enseñar educación financiera, es un tema importante. Incluso creería que se puede enseñar dentro de las áreas de Matemáticas, lo que ya se ve incluso en Sociales (...) pero pues los docentes nos enfrentamos a situaciones muy complejas que requieren más atención en este momento que nuevas asignaturas”, expresó.

A su entender, el problema de fondo es la desconexión entre lo que se enseña en la escuela y su aplicación en la vida cotidiana. Esa distancia, dijo, hace que muchos estudiantes no perciban cómo lo que aprenden incide en su realidad.

Por eso consideró que, aun si la educación financiera puede resultar provechosa en algunos casos, también corre el riesgo de ser vista por la mayoría como una materia más, sin una utilidad clara en la experiencia escolar.

“Puede ser importante aprenderlo. En algunos casos seguramente lo aprenderán y les será de mucha utilidad, pero creo que en la mayoría de los casos se vería como una materia más de ‘relleno’ (...) algo así como lo que pasa con Ética y Cultura Religiosa, que son materias de obligatorio cumplimiento en el pénsum, en el programa, pero muchas veces se usan para llenar las horas de los profesores”, advirtió.

El mayor reto, añadió, sería la capacitación docente, argumentando que un especialista en educación financiera no necesariamente tiene formación en pedagogía para enseñar a niños de primer grado, y recalcó que dar clase a estudiantes de esa edad no es comparable con enseñar en secundaria o en la universidad.

“También habría que establecer muy claramente los estándares básicos de aprendizaje. Hay se pregunta uno: ¿esto entraría dentro de la prueba saber o no entraría? ¿Quién daría esto en los colegios públicos? ¿se abriría concurso? ¿lo daría el profe de Matemáticas o lo daría cualquier profesor?”, interrogó.

Por último, el académico agregó que, si el proyecto llega a ser sancionado como ley, el acompañamiento de los padres de familia será esencial tanto en el aprendizaje académico como en la formación cotidiana sobre el manejo del dinero y los impuestos.