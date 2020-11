Fuerte mensaje de Iván Duque a las Farc en el día de la no violencia contra la mujer

(Photo credit should read RAUL ARBOLEDA/AFP/Getty Images)

Este miércoles, en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente Iván Duque reiteró su llamado a que los victimarios reconozcan su responsabilidad en los casos de violencia sexual y reclutamiento forzado de mujeres y afirmó que esas personas deben tener la gallardía de mirarlas a la cara y pedirles perdón.

“Ellas son las mujeres violadas, reclutadas, maltratadas, humilladas, y lo único que han recibido hasta ahora han sido sonrisas hipócritas, mensajes de que tal vez, que si acaso, que no era así, que no era contra su voluntad. Y decir esto no es ser enemigo de la paz, decir esto es invitar a la paz en la que esa verdad se sepa y que los victimarios y máximos responsables de esos delitos tengan la gallardía de mirar a sus víctimas y pedir perdón” , enfatizó el mandatario.

Lea: El emotivo mensaje de Falcao tras la muerte de Maradona

Duque aseveró que los responsables también deben “decirle a todo un país que ellos lo ordenaron y lo convirtieron en práctica”. Al hacer una reflexión sobre la justicia transicional, el jefe de Estado aseguró que se requiere efectividad, que haya verdad, justicia, reparación y no repetición.

“Yo quiero que en esta reflexión nosotros hagamos un llamado para que los máximos responsables, a que los victimarios digan la verdad. Los testimonios de las mujeres de Rosa Blanca, mujeres que fueron reclutadas vilmente, que fueron abusadas vilmente, que fueron convertidas en instrumentos sexuales y que fueron presionadas a prácticas abortivas; que digan esa verdad los máximos responsables” , aseguró el presidente.

Presidencia

En ese sentido, condenó el hecho de que estas mujeres tengan que estar sometidas día tras día al reclamo de esa verdad a gritos.

En junio, la JEP recibió informe de 21 casos de violencia sexual

“Les entregamos no solo un informe, sino nuestra esperanza. Sabemos que este es el comienzo de un camino hacia la justicia”, manifestó una de las 21 mujeres víctimas de violencia sexual en Norte de Santander.

‘Justicia para todas’, es el nombre del informe que recibió la Sala de Reconocimiento de la JEP, en el que respaldadas por la Corporación Humanas y la Corporación Técnica Alemana- GIZ Colombia, las mujeres de Norte de Santander denunciaron 23 hechos de violencia sexual, ocurridos en sus territorios entre 1991 y 2016.

De acuerdo con Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas, este informe evidencia la relación de los hechos de violencia sexual con el conflicto armado y también denuncia como estos están relacionados con “el desplazamiento forzado, las amenazas, los intentos de reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto armado”.

La exrepresentante del partido Liberal, Clara Rojas, durante sus declaraciones en la JEP.

Con este informe, son 276 los que ha recibido la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP por parte de organizaciones de víctimas e instituciones de Estado. De estos informes, 31 están relacionados con hechos de violencia sexual ocurridos en el marco del conflicto armado.

Los informes, recibidos por la Sala de Reconocimiento, se convierten en el primer paso para la segunda ronda de priorización de casos que adelantará la Sala aplicando los criterios y metodología que adoptó públicamente en 2018. Con base en este análisis, se agruparán universos provisionales de hechos para luego tomar decisiones sobre concentración de la investigación y finalmente avocar el conocimiento de los nuevos casos priorizados.

Cultura de respeto a las mujeres desde casa

De otra parte, Iván Duque hizo un llamado a la necesidad de trabajar desde los hogares y desde la niñez en una cultura contra el machismo y de respeto a las mujeres.

Lea: ‘Pestañas’, la estafadora que engañó a 26 personas en Antioquia y robó cerca de 800 millones de pesos

“Yo pienso en cuántas mujeres diariamente son víctimas de todo tipo de abusos, en que podamos cambiar con el rechazo al machismo y el rechazo al machismo empieza por la calidad de hombres que estamos formando”, subrayó.

Finalmente, el mandatario recalcó que el “principio de formar a un ser humano está en el rechazo claro y contundente a cualquier forma de violencia” .