Cifras oficiales de líderes sociales asesinados no coinciden con las de Indepaz

En los últimos meses, Colombia ha sido testigo del asesinato sistemático de líderes sociales. Cada día se vuelve más común despertar con este tipo de noticias en el país, que ha llevado a 2020, según Indepaz, a ser uno de los años en los que más homicidios contra este grupo poblacional se han presentado.

Recordemos que Enero de este año, fue el mes con más asesinatos de líderes respecto al mismo periodo desde 2016, presentando un total de 19 líderes políticos, sociales y comunales asesinados. La primer víctima de esta masacre fue el sindical Carlos Andrés Cardona Ruiz, el 2 de enero de 2020 en Ituango, Antioquia.

Sin embargo, según las estadísticas del Gobierno Nacional los asesinatos de líderes sociales han disminuido este año en el país, en relación con lo reportado en 2019.

Según el más reciente reporte, se han logrado verificar, con corte del 7 de noviembre, 51 asesinatos a lideres sociales en 2020, mientras que el año pasado fueron reportados 108 homicidios.

“Desde el 7 de agosto de 2018, cuando inició el gobierno Duque, al 7 de noviembre del 2020 se han presentado 198 homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos”, reportó el Ministerio del Interior en un comunicado.

Asimismo, la cartera agregó que los departamentos donde más se han presentado asesinatos de lideres sociales son Cauca, con 11 casos; Norte de Santander y Putumayo, con 8 casos; Valle del Cauca, presenta 5 casos; y Chocó registra 4, en lo que va del año.

El ministerio también determinó las causas por las que se ha presentado este tipo de violencia en el país.

“La situación de violencia se deriva a partir del reacomodamiento de grupos armados ilegales alrededor de disputas territoriales por el control del narcotráfico”, sostuvo MinInterior.

Indepaz dice lo contrario

28/09/2020 Protestas en Bogotá contra la reciente ola de violencia que sacude en los últimos dos meses a Colombia.. La ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la paz (INDEPAZ) ha mostrado este domingo en su último informe un total de 240 fallecidos en lo que va de año, repartidos en 61 masacres, lo que supone cifras similares a las de hace dos décadas, y señalando como responsables al Gobierno y a su "connivencia" con el crimen y a los grupos armados y del narcotráfico. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL DANIEL GARZON HERAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) presentó cifras que no coinciden con el informe del Gobierno Nacional, enviado al Congreso de la República.

Según Indepaz, este año han sido asesinados 259 líderes sociales en 68 masacres reportadas, con corte del 20 de octubre. Además se han reportado 12 homicidios de personas relacionadas o familiares de líderes.

De hecho, el último homicidio reportado fue este lunes 23 de noviembre, en la vereda El Coqueto, jurisdicción de San Pedro Arizona en el municipio de Puerto Caicedo, Putumayo, donde murieron dos personas. Una de ellas fue identificada como Edgar Hernández, presidente de la JAC de la vereda La Independencia.

Recientemente, Camilo González, presidente de Indepaz aseguró que las estructuras macrocriminales están detrás de las masacres en Colombia.

“Desafortunadamente siguen aumentando los hechos violentos, como los asesinatos de líderes sociales pero lo más grave es que son más de 300 personas, víctimas de masacres”, manifestó González.

Asimismo, la cabeza de Indepaz expresó su preocupación por los asesinatos de excombatientes de las Farc.

“Llevamos este año 57 ex combatientes y todavía no hay una respuesta preventiva, no existe una fórmula de protección del Estado capaz de frenar lo que está pasando en medio de la pandemia que es un elemento que agrava la situación, se necesitan correctivos de fondo”,agregó Camilo.

Por otro lado, la institución compartió este martes, a través de su cuenta de Twitter, que más de 1.500 constructores de paz han sido asesinados.

