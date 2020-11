Abucheada y escoltada, así salió Claudia López del homenaje a Dilan Cruz

Claudia López sale abucheada y custodiada del homenaje a Dilan Cruz. Foto: Twitter @AriasBonfante

Caída la noche de este lunes, la alcaldesa Claudia López llegó al lugar donde se rendía homenaje a Dilan Cruz, pero con lo que no contaba es que iba tener que salir custodiada y oyendo los abucheos de los asistentes reunidos en el lugar.

Un año atrás, en la calle 19 con carreta 4.ª de Bogotá, Dilan Cruz, de 18 años de edad, caía al suelo tras recibir un disparo de una escopeta calibre 12 por parte del agente Manuel Cubillos Rodríguez, del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Dos días después, en el Hospital Universitario San Ignacio, a escasas 20 calles de lo ocurrido, falleció producto del impacto.

Hoy, su familia y la ciudadanía, cansadas del abuso policial y de la impunidad y al no tener resultados concretos de la investigación adelantada en contra de Cubillos Rodríguez, se reuniero en la misma calle en la que Cruz cayó, tras ser agredido por la espalda en una de las jornadas del Paro Cívico Nacional de 2019.

Sobre las 8 de la noche, la alcaldesa publicó un tweet en el que dijo haberse reunido pacíficamente con los familiares del joven:

“Hoy estuvieron en la Alcaldía la madre y hermanas de Dilan Cruz, a quienes he apoyado en su justo reclamo de verdad y justicia. Me invitaron al evento en que le rendían memoria y las acompañé con afecto y respeto. “Dilan no murió, Dilan está aquí símbolo de lucha de nuestro país””.

Claudia López se reunió con los familiares de Dilan Cruz. Foto: Twitter Claudia López.

Minutos después tuvo que ser evacuada de la zona como se muestra en este video dado a conocer a través de Twitter:

Claudia López salió abucheada del homenaje a Dilan Cruz. Video: Twitter @AriasBonfante

Según informó RCN, la madre de Dilan Cruz, Alejandra Medina, rechazó los hechos y envío un mensaje a los manifestantes:

“Jóvenes por favor colaboren con la memoria de Dilan, aquí nadie está haciendo política. No estamos vendidos ni comprados, por lo menos la familia de Dilan no”, señaló la madre del joven.

Por su parte, en el más reciente tweet de la alcaldesa manifestó:

“La ira y frustración de muchos jóvenes por el abuso policial y la muerte de jóvenes como Dilan es comprensible. Agradezco a su familia que siempre ha invitado a honrar la memoria de Dilan pacíficamente y pedido que no se use oportunistamente su memoria y su dolor para violencia”.

Las actividades que acompañaron el homenaje

De acuerdo con la hermana de Dilan, Denis Cruz, la jornada comenzó con un plantón, en el que se realizaron actividades artísticas, a las 2 p.m. L a Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE), convocó a las manifestaciones desde las 12 a.m.

Una hora después del plantón, a las 3p.m., se llevó a cabo una intervención en memoria de Dilan, en el punto de caída tras el disparo del agente Manuel Cubillos Rodríguez. También se realizó un cacerolazo, expresión de protesta social que tomó fuerza desde el 21 de noviembre de 2019.

A las 6 p.m., comenzó la velatón, a la que se invitó no solo a quienes se manifestaron en el centro de la capital, sino a las familias desde sus casas, a encender una vela “por cada víctima”. Media hora después, la familia y los allegados a Dilan pronunciaron unas palabras.

A las 7 p.m., se contempló la llegada de los ‘biciharlistas’ y colectivos de ciclistas a la calle 19 para unirse a la jornada de manifestaciones, mientras que a las 7:20 p.m., se desarrolló el evento Mil Voces por Dilan, a cargo del Colegio Ricaurte, donde el joven estudiaba.

Se prevé que el final de los actos en conmemoración al fallecido se dé a eso de las 9 p.m., una vez se representen las realizaciones audiovisuales en honor a él.

Los actos que se desarrollarán a lo largo de esta tarde están acompañados de 500 policías. De acuerdo con el secretario de Seguridad, Hugo Acero, “en conjunto con la Policía, con gestores de diálogo y gestores de convivencia, vamos a garantizar la protesta pacífica en Bogotá”.

