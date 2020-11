Sepa cómo se pagará el octavo giro del Ingreso Solidario a partir de este 21 de noviembre

El Gobierno Nacional, a través de Prosperidad Social, inició el octavo pago del programa Ingreso Solidario, el cual beneficia a tres millones de hogares en todo el país.

Los hogares participantes, que están bancarizados, recibirán el subsidio en sus productos financieros activos. Para el resto, cerca de 700.000 beneficiarios no bancarizados, que reciben el incentivo a través de giro en efectivo o por ventanilla, el pago iniciará una vez finalicen los ciclos que se encuentran en proceso de pago.

Estas transferencias van con acumulado de hasta cinco pagos para los beneficiarios que no han cobrado el subsidio. “Coincide con la fecha del día sin IVA. El Gobierno Nacional le apuesta con varias acciones a la reactivación del país. Para este pago se dispuso de 480.000 millones de pesos”, dijo Susana Correa, directora de Prosperidad Social.

Hay algunas novedades en este pago para las personas que tienen productos activos en el sistema financiero : el Banco Davivienda realizará los pagos de manera escalonada; en AV Villas, Itaú, Banco de Bogotá y Banco de Occidente el pago estará disponible desde este sábado 21 de noviembre; y en Banco Agrario estará disponible desde el lunes 23 de noviembre .

Los beneficiarios de Ingreso Solidario que no cuenten con productos financieros activos recibirán un mensaje de texto, en el que les solicitará abrir uno de estos productos en una de las entidades vinculadas al programa.

Para ser beneficiario del programa Ingreso Solidario no es necesario inscribirse ni participar de sorteos de ningún tipo.

¿Quiénes son los beneficiarios del Ingreso Solidario?

Son hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad que no reciben ninguna transferencia monetaria de ningún programa social del Estado.

Prosperidad Social recuerda que no es necesario participar de bonos, sorteos o inscripciones de ningún tipo para acceder al Ingreso solidario, y pidió abstenerse de ingresar o dar sus datos en sitios web que pidan su documento de identificación.

¿Qué debo hacer porque me llegó el mensaje de que soy beneficiario y no he recibido el pago?

Si usted fue informado de que es beneficiario del programa mediante un mensaje de texto enviado por la entidad financiera en la cual tiene una cuenta o depósito activo, comuníquese con esa entidad para averiguar cómo acceder a los recursos del Ingreso Solidario.

Si usted no tiene una cuenta o depósito con el sistema financiero, y es elegido dentro del programa Ingreso Solidario, pronto recibirá un mensaje con las instrucciones para hacer la apertura de una cuenta digital.

¿Cómo saber si es un beneficiario del Ingreso Solidario por Nequi?

Cuando el gobierno envíe el giro, Nequi avisará que el dinero se depositó por ese servicio bancario. En caso de que reciba el Ingreso Solidario por esa aplicación, pero no cuente con un teléfono inteligente, puede intentar abrir la cuenta en el dispositivo de algún familiar o de una persona de confianza. Lo único que debe tener a la mano es el número de celular y su información personal.

¿Cómo usar la plata de mi Ingreso Solidario en Nequi?

Como el Ingreso Solidario llegó por Nequi, puede usar todos los servicios y funcionalidades de la aplicación, como:

- Enviar plata sin costo, a cualquier banco y a otras personas que tengan Nequi.

- Pagar facturas en línea, todo por el teléfono, sin moverse de la casa, desde el Armario o por PSE.

- Organizar la plata en Bolsillos, para que no gaste de más.

- Abrir un colchón y guardar parte del dinero.

- Sacar el dinero en cualquiera de los cajeros Bancolombia o en un corresponsal Nequi.

Canales oficiales del Ingreso Solidario

El sitio web del programa es https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/ y el correo electrónico para resolver inquietudes es ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co.

Las líneas oficiales de Prosperidad Social son, a nivel nacional 018000951100 y en Bogotá 5954410.