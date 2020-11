Cruce de trinos entre Armando Benedetti y Daniel Samper termina en interesante reto

Twitter

En la tarde de este jueves el senador Armando Benedetti sacudió la política nacional al anunciar que entra a apoyar prematuramente la campaña presidencial de Gustavo Petro para 2022. Para el congresista el centro no existe y después de su renuncia al partido de la U, decidió tomar el camino que lo lleva a la Colombia Humana.

La noticia provocó que muchos tuiteros, entre ellos el columnista Daniel Samper Ospina, trinaran sobre la llegada de Benedetti al petrismo.

La primera reacción que tuvo Samper fue escribir: “Pues claro que para Armando Bendetti el centro no existe: por eso pasó del uribismo al Petrismo sin sonrojarse” .

A lo que el senador respondió: “Otros que no se sonrojan son los que supuestamente quieren un cambio pero apoyan a Fajardo. Te invito a que me muestres un politólogo que hable del ‘centro’ como una ideología, eso solo es un lujo de los cachacos de alta alcurnia”.

Pero el intercambio de trinos no se quedó allí, el columnista le agregó humor a la discusión y aseguró que iba a conseguir un politólogo que sepa del “uribe-santo-petrismo“.

Por lo pronto voy a buscar un politólogo que haya escrito sobre la ideología que acabas de inaugurar: el uribe-santo-petrismo... muy consistente siempre.

Al debate también entró el influenciador petrista Levy Rincón, quien tildó a Samper de “venir a posar de youtuber alternativo y progresista” cuando es “derecha pura”.

“Daniel Samper atacando a Benedetti porque estará con Petro en las presidenciales. Lo trata de acomodado. A Dani hay que recordarle que él ha sido santista, peñalosista y fajardista. ¡Derecha pura! Y viene aquí a posar de youtuber alternativo y progresista” , escribió en Twitter el activista.

El columnista le respondió al tuitero lo siguiente: “Viejo Levy. Siempre he sido consistentemente de centro y en especial me ha gustado Mockus; nunca he votado por Uribe; me parece respetable que aprecien cualquier apoyo y perdonen de dónde proviene, ese es un paso para que crezcan y eso lo celebro”.

Este viernes la discusión siguió en Twitter entre ambos personajes, Samper y Benedetti. Esta vez, el periodista señaló que no critica a nadie por cambiar de opinión pero a su parecer, Armando Benedetti posando de antisistema le da risa.

Por supuesto, el senador no se quedó callado y trinó: “Usted se las tira de youtuber alternativo, donde de alternativo no tiene nada. Los únicos políticos que le gustan son los que están de moda o son famosos, usándolos como plataforma para maquillarse como ‘líder alternativo’ y tener audiencia. ¡Solo vive de tendencias de los demás!” .

El reto de Benedetti

Daniel Samper Ospina publica su columna dominical en el portal Los Danieles, que creó junto al periodista Daniel Coronell. Para este fin de semana puede que su tema sea precisamente la decisión del senador Armando Benedetti de sumarse al movimiento de la Colombia Humana.

Con ese contexto, el legislador ya le propuso un reto a Ospina el cual consiste en que lo deje escribir en Los Danieles este domingo.

“En 280 caracteres, Daniel Ospina, no puede expresar todo su bagaje literario contra mí y así no quedarse en frases y difamaciones cortas. Deme el mismo número de caracteres que tendrá en su columna para yo también poder escribir en #LosDanieles este domingo. ¿Acepta el reto?”, escribió el senador.

Hasta el momento el columnista no ha respondido.