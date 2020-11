Directivas de Patriotas Boyacá solicitan aplazar cuartos de final de Liga BetPlay

César Augusto Guzmán, director ejecutivo y máximo accionista de Patriotas Boyacá en rueda de prensa ante investigación de Coldeportes en el que pretendían suspendir el aval al club de Tunja para jugar el torneo profesional en enero de 2019 / (Boyacá7Días).

Luego de que el viernes 19 de noviembre el Comité Disciplinario de la Dimayor estudiara la denuncia del club Patriotas Boyacá contra América de Cali por quitarle tres puntos de una victoria escarlata sobre el club de Tunja en donde alegaron la posible alineación indebida del portero Juan Diego Jaramillo, el comité le dio la razón a América para que conservara los tres puntos en disputa y siguiera en los cuartos de final de la Liga BetPlay .

El equipo de Boyacá acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para disputar los puntos que dejarían por fuera al América de Cali. Sin embargo, la programación de los playoffs está definida para iniciar el sábado 21 de noviembre en los partidos entre Equidad Vs Deportivo Cali y justamente América de Cali contra Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero a las 8:00 p.m.

Sin embargo, el club boyacense emitió un comunicado el sábado 21 de noviembre a las 2:50 p.m. pidiendo aplazar la fecha de cuartos de final alegando que América no debería tener 33 puntos sino 30 y en su lugar debería esta Rionegro Águilas dentro del grupo de los ocho clasificados para disputar el título de campeón de Colombia .

A continuación el comunicado del club boyacense firmado por su director ejecutivo, César Augusto Guzmán:

Patriotas solicita aplazar el inicio de los playoffs de la liga BetPlay 2020 / (Twitter: @patriotasboySA).

Patriotas, rechazando la decisión del comité disciplinario de la Dimayor, interpuso un recurso de reposición rechazando el inicio de las llaves finales y solicitando que no se juegue. Aunque Patriotas no tiene nada que perder porque ese partido no le daría la clasificación a las finales, disputan que América, actual campeón del Fútbol Profesional Colombiano, no tenga posibilidades de alzar otro título en su palmarés.

Hay que recordar que previamente América de Cali había emitido posteriormente un comunicado aceptando la decisión, pero asegurando que no hay fundamentos para que le quiten los puntos.

“América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general que en la fecha de hoy fue notificado por parte de la Comisión del Estatuto del Jugador (CEJ) de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) de la decisión adoptada dentro del trámite del recusrso de apelación interpuesto por el club Patriotas FC S.A., en calidad de tercero interesado, en contra de la resolución número 006 del 10 de octubre del 2020.

Leída la decisión adoptada por parte de la respetada CEJ de la FCF, existen consideraciones muy importantes, pero la decisión no tiene la virtud ni la consecuencia disciplinaria de modificar el resultado deportivo obtenido en el partido disputado por la fecha 13 de la Liga Betplay Dimayor 2020 contra el referido club”.

