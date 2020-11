Angustiosos relatos de habitantes de Providencia tras la devastación por Iota

Foto: Presidencia

La isla de Providencia, que pertenece al archipiélago colombiano de San Andrés, fue arrasada por el huracán Iota, dejando el 98 % de la infraestructura de la isla afectada.

Este martes, el presidente Iván Duque arribó al lugar de los hechos y confirmó las pésimas condiciones en las que se encuentra la isla. Además, el mandatario dialogó con la comunidad y se reunió con su equipo de Gobierno para definir el plan de reconstrucción de la zona.

“Estaremos desplegando toda la capacidad del Gobierno Nacional, de la Armada, del Ejército, de nuestro equipo de socorristas, del Ministerio de Salud, para llegar a atender, evacuar a algunos de los heridos y tener una capacidad de respuesta de manera inmediata”, manifestó el jefe de Estado.

De otro lado, en la últimas horas se conoceron los angustiosos relatos de los damnificados por la catástrofe natural, que hasta el momento, ha dejado un muerto.

Uno de los ciudadanos manifestó que se aproximaban fuertes vientos con velocidades superiores a los 170 kilómetros por hora, con techos volando por los aires y desolación absoluta.

“La vaina está empezando a pintar mal, vale, y está lloviendo duro y está entrando una fuerte brisa. Por ahí escuché que techos andan volando por aquí, vale; por la fuerza de los vientos, vale, y eso que el huracán Iota no ha tocado tierra aún en Providencia. Está pronosticado que entre por ahí 12 o una de la mañana, con vientos de 175 kilómetros por hora y puede que tocando tierra siga subiendo de categoría”, agregó.

Asimismo, Mateo Posada, uno de los turistas que se encontraban en Providencia, relató detalles del impacto y afectaciones en la zona tras el paso de Iota.

Posada, quien logró llegar sano y salvo a San Andrés, relató que se refugió en un bunker del hotel en el que se hospedaba.

“Toda Providencia está destruida, todas las casas y la vegetación están destruidos. Los colombianos tenemos que unirnos para que ellos se sientan que hacen parte de una familia porque lo han perdido todo”, sostuvo.

Adrián Villamizar, pastor de la Iglesia Bautista de Providencia y quien fue evacuado en un avión de la Fuerza Aérea, relató de igual manera la el angustiante momento.

“No estábamos preparados para esto. El paso del huracán tuvo dos ciclos impresionantes, el primero a las 2:00 de la mañana donde pensamos que lo habíamos superado; luego a las 4:00 a.m. donde pensamos que había sido lo peor pero de 4:00 a 6:00 a.m. llegamos a un punto en el que pensamos que no lo íbamos a lograr. La isla fue destruida, y fueron borradas todas las casas. Todo está destruido”, contó el testigo.

Por otro lado, este martes, en horas de la mañana, el exalcalde de Providencia Bernardo Bent relató la devastación que ha dejado el paso el huracán Iota en la región. Según Bent, solo hay desolación, casas en el suelo y sus habitantes, por la magnitud de los daños, no tienen dónde dormir.

El exmandatario de la isla aseguró que, logró hablar con un amigo que se encuentra en la zona, quien le dio detalles de la tragedia que se registró.

“Pude conversar con con un amigo, afortunadamente por comunicación satelital, y él está viendo cómo hace para recorrer la isla, pero es bastante difícil porque hay bastantes árboles, bastantes escombros y las vías están totalmente tapadas; entonces, desde las seis de la mañana solo ha podido recorrer dos kilómetros”, declaró Bent.

