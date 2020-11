“Papatón” enfrenta a Distrito con representante de los papicultores

Foto de archivo. Un campesino trabaja en la recolección de papas en un cultivo ubicado cerca al municipio de Jenesano, en el departamento de Boyacá, Colombia, 27 de marzo, 2020. REUTERS/Nathalia Angarita. NO VENTAS NO ARCHIVOS.

La ola solidaria provocada por la crisis de los campesinos productores de papa llevó a que el Representante a la Cámara por el Departamento de Boyacá, Cesar Pachón, solicitara a la Alcaldesa Claudia López permiso para que éstos arribaran a la capital para vender sus productos sin intermediarios durante el fin de semana, que es festivo en Colombia.

Mediante un tweet, Pachón obtuvo 1835 RTs y quedó expectante de una respuesta para tramitar ante sus representados. A continuación la demanda de Pachón, tramitada bajo la inmediatez de las redes sociales: “ Alcaldesa Claudia López muchos campesinos paperos quieren saber si pueden llegar a Bogotá a ofrecer papa, a venderla de manera directa sin intermediarios a la ciudadanía que está dispuesta a colaborar. ¿Sumercé puede otorgarle el espacio para esta actividad el día domingo?”.

En horas de la noche del miércoles 11 de noviembre, la respuesta del secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, llegó en forma de aviso gráfico a la cuenta de Pachón: “Hoy más que nunca nos necesitan nuestros campesinos papicultores. Si quieres apoyarlos, comprarles este fin de semana su #BuenaPapa sin intermediarios en: Plazas de mercado, Mercados campesinos, Peajes (Siberia, Chusaca, Casa Blanca, Andes, Boquerón, Chipaque, y el Roble)”.

El apoyo condicionado del distrito bajo la forma de los mercados campesinos, una estrategia de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá para que los productores de la región central de Colombia vendan sus alimentos de manera directa, y sin intermediaciones, pero cuya participación se realiza a través de una convocatoria coordinada por la entidad, no gustó a Pachón, quien replicó de inmediato a Gómez en Twitter: “#QueEsEsto Los campesinos le piden respetuosamente a la alcaldesa que autorice el ingreso de camiones a la ciudad y que les otorgue espacios de venta. Plazas de mercado y los mercados campesinos no permiten esto. ¡Peajes? ¿Alguien que vive en el parkway debe ir a un peaje?”.

Las críticas de Pachón no se detuvieron y el siguiente tweet, aludiendo al secretario de gobierno, mantuvo la línea de demanda que estableció en su reacción anterior: “De verdad esta es la propuesta de @LuisErnestoGL? Lo que los campesinos solicitan es permiso para vender los productos. #Sencillo La gente me ha dicho que sus mercados campesinos no tienen espacios para nuevos productores. ¿Con cuántos camiones venimos el domingo? ¿En qué lugares?”.

Campesinos de la región central en crisis por sobreproducción de papa /Crédito: archivo Infobae.

Aunque el distrito no ha hecho uso del derecho a la réplica, las demandas de Pachón están fundamentadas en un episodio ocurrido en la tarde del 11 de noviembre, cuando un camión con papa en camino hacia Bogotá fue retenido por la policía a la altura de Gachancipá. Posterior a la inmovilización del vehículo, y bajo los efectos de la fuerte temporada invernal que vive la región, la autoridad solicitó a los campesinos bajar la carga para inspeccionarla. El episodio ganó atención en el marco de la solicitud de Pachón, quien ha promovido inciativas de corte viral para ayudar a los papicultores en el trance que viven por la sobreproducción del tubérculo y la caída histórica de precios en Colombia.

Por el momento, si quiere ser buena papa atraviese los peajes y cómprele directamente a los papicultores.

Lea más Lea más

Periodista colombiana fue hostigada por manifestantes durante cubrimiento electoral en Arizona, EE.UU.

Conozca los emprendimientos con los que excombatientes de las FARC han incursionado en la economía del país

Claudia López insiste en reforma a la Policía tras tragedia en Soacha