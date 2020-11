“No se meta en Soacha”: presidente del Concejo de Soacha al concejal Cancino

"No se meta en Soacha", fue la respuesta de Ospina frente a las denuncias del concejal de Bogotá Diego Cancino, sobre las denuncias por las muertes de nueve jóvenes en un CAI del municipio. Foto: Concejo de Soacha/ Captura de pantalla.

El presidente del Concejo de Soacha, Carlos Ospina, a través de un video publicado en su cuenta de Facebook, le dijo al concejal de Bogotá Diego Cancino que ‘no se metiera en Soacha’ porque estaba ‘condenando’ a las autoridades sin saber qué pasó. Las declaraciones de Ospina se dan después de las revelaciones del edil del Partido Verde en la capital, quien dio a conocer la tragedia que sucedió en unCAI del vecino municipio, donde murieron incinerados nueve jóvenes.

“ No creo que sea conveniente, señor Cancino, que se entrometa en cosas que no le competen como es lo del municipio de Soacha (...) No sabía, que usted era juez de la República y que ya había condenado a la Policía. No sabemos qué pasó en el lamentable accidente del 4 de septiembre en San Mateo. No podemos prejuzgar lo que ocurrió ese día. ”, señaló Ospina en el video.

En el video de cuatro minutos de duración, Ospina habla gran parte sobre los problemas de movilidad que presenta la Autopista Sur, e ‘invita’ al concejal Cancino a preocuparse más bien por esa situación, y ‘dejar en paz a Soacha’.

“ Lo invito mejor a que vea lo que está pasando en la Autopista Sur. Todos los días nuestros conciudadanos tardan dos horas de ida y dos de regreso. Le estamos pidiendo a la Alcaldía de Bogotá y a sus concejales que quiten los semáforos de Guadalupe y Protabaco. Al quitarlos, estarían dando un flujo vehicular apropiado, algo mejor que las acusaciones de que en Soacha que no estamos haciendo nada.”, indicó Ospina.

La respuesta que le dio Carlos Ospina, presidente del Concejo de Soacha al concejal de Bogotá, Diego Cancino, luego de las denuncias que hizo sobre el incendio

El presidente del Concejo de Soacha, igualmente, aseguró que estaba ‘muy sentido’ por las declaraciones hechas por el concejal de Bogotá Diego Cancino, y le reiteró que sí se iba a entrometer en asuntos de Soacha, que fuera para beneficiar a las personas que viven allí.

“ Tenemos que darles a los órganos de control y vigilancia la apertura y el cierre de una investigación… Lo invito que se preocupe mejor en lo que ocurre en Bogotá y deje un poco en paz a Soacha y no ofenda a Soacha. Esperamos sus excusas, si se va a entrometer que sea por el beneficio de nuestro municipio ”, expresó el presidente del concejo de Soacha, Carlos Ospina.

De acuerdo con el diario El Espectador, la respuesta del concejal Cancino frente al video de Carlos Ospina, fue que él realizó la denuncia porque fueron las familias de las víctimas quiénes lo buscaron, y porque “la defensa de los derechos humanos no tiene jurisdicción” .

Los hechos

El pasado 4 de septiembre, nueve jóvenes que se encontraban detenidos en el CAI de San Mateo, en Soacha, murieron por las graves quemaduras que sufrieron luego de que se incendiara el lugar.

De acuerdo al periódico El Tiempo, hacia las 2:10 de la tarde, 20 hombres que se encontraban privados de la libertad, hacinados en las celdas del lugar, decidieron prenderle fuego a una cobija, como una protesta para que los dejaran ver a sus familiares, ya que era día de visita, y no las estaban permitiendo.

El fuego se fue extendiendo y causó caos. En videos que se han ido viralizando en redes sociales, se puede ver como los familiares de los detenidos, en medio de gritos, y desesperados, intentan ayudarlos a salir, sin recibir apoyo de los uniformados.

Tras la denuncia, la Procuraduría será la encargada de asumir la investigación, y esclarecer si las muertes de los jóvenes fueron a causa de la falta de ayuda de los uniformados de la estación.

“ Procuraduría busca establecer las acciones desplegadas por los uniformados una vez iniciado el incendio, y si son ciertas las denuncias de que en el lugar permanecían 20 jóvenes, quienes protestaron porque se les habría negado la posibilidad de tener una visita familiar ”, informó la entidad a través de un comunicado.

