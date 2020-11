Extraditan a los primos narcos de la removida directora contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía

Exfiscal Ana Catalina Noguera y su primo, Rafael Enrique Noguera, extraditado por la DEA.

En horas de la mañana de este jueves, los hermanos Rafael Enrique y Enrique Rafael Noguera Abello, primos de la exdirectora de la Oficina contra las finanzas criminales de la Fiscalía, Ana Catalina Toro, partieron en un avión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) para concluir un proceso de extradición en su contra.

Los hermanos llegarán a Los Ángeles, California, estado en el que se radicó su imputación de cargos. Su captura, en 2019, se realizó por su presunta responsabilidad en delitos de narcotráfico, para el cual enviaron grandes cantidades de cocaína al extranjero con destino final en Estados Unidos.

Los extraditados, quienes permanecían detenidos en la cárcel La Picota de Bogotá, dieron positivo para COVID-19 el pasado 15 de octubre; hecho que no fue impedimento para su extradición, previamente aprobada por la Corte Suprema de Justicia, con el visto bueno del presidente Iván Duque.

Según El Tiempo, la defensa de los indiciados solicitó una extradición simplificada para adelantar el proceso rápidamente y aseguraron que sus clientes no tienen procesos abiertos en Colombia. Ahora, tendrán que responder virtualmente desde el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles, en donde estarán aislados por 14 días por protocolos de pandemia.

La controversia alrededor del caso trascendió al revelarse el lazo familiar entre los extraditados y una funcionaria de la Fiscalía. Los hermanos habían sido detenidos en septiembre del año pasado y, según la exfiscal, no se enteró sino mucho después por medio de lo que ella llama “vías no institucionales”. Al hacerlo, intentó iniciar un proceso de extinción de dominio que no logró culminar.

No obstante, Noguera afirmaba que el caso no constituía un conflicto de interés. “Los impedimentos obran en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ninguno de los cuales ostentan los dos hermanos capturados”, explicó Noguera; sin embargo, el caso la obligó a presentar su renuncia en el despacho de Francisco Barbosa, fiscal general.

La imputación de cargos

El indictment, radicado en 2019 y revelado por El Espectador, asocia a los hermanos Noguera con el narcotráfico y carteles mexicanos en Colombia. Ellos, junto a 15 personas más, fueron investigados por autoridades estadounidenses en una corte distrital del estado de California. Según el documento, los hermanos “mantenían pistas de aterrizaje clandestinas para los cargamentos de cocaína, facilitaban la logística para los aviones y manejaban locaciones reservadas”.

Los actos de dicha organización criminal, liderada por Jaison Dávila Amador, alias “Costeño”, coordinó el envío de aviones desde Colombia, con escala en México, hasta Estados Unidos desde 2017; año en el que se comenzó a registrar la actuación ilícita del grupo.

Los hermanos Noguera consiguieron enviar 480 kilos de cocaína a México en 2017. En octubre de ese mismo año, las autoridades norteamericanas pudieron interceptar conversaciones en las que Enrique se comunicó con “Costeño” para coordinar el pago de trabajadores y expresó que iba a usar una máquina de sellado al vacío para empacar el alcaloide.

Según reveló el diario, los investigadores estadounidenses, incluso, lograron acumular pruebas que señalaban que dos oficiales retirados de la Policía Nacional también integraban el equipo delictivo: José Alberto Cantillo Aponte, alias “Capitán”, y Eduardo Bula Correa, alias “Perro Bóxer”.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR:

VIDEO: Transporte en kayaks y desbordamientos: lo que deja la temporada de lluvias en Colombia

Nueva onda tropical podría afectar gran parte del país, advierte el Ideam