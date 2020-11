“Sus declaraciones demuestran falta de fundamento y totalmente fuera de la realidad”: Bandas de Rock en Colombia le responden a Duque

Foto cedida por: Día del Rock Colombia

Uno de los sectores más perjudicados desde que inició la pandemia ha sido el del entretenimiento. Cientos de conciertos fueron cancelados, los organizadores de eventos y productoras han perdido miles de millones de pesos y varios empleados, entre logística, organizadores, realizadores y de más fueron despedidos.

Según cifras de Artistas IPEE, industria de producción, eventos y espectáculos, un colectivo que está trabajando por, literalmente, no dejar morir de hambre a las personas que trabajan en el sector del entretenimiento, se han perdido miles de millones de dólares por la pausa en los eventos, no solo en pagos a artistas, sino en pagos a empleados, boletería, créditos en bancos, tarimas, alquiler de equipos y venta de licor.

Aunque el Gobierno ha asegurado que se está ayudando a la industria para que tengan ingresos, las ayudas al sector han sido casi nulas, así lo denunció IPEE. Inclusive, Juan Galeano, vocalista de Diamante Eléctrico, asegura que “lo que están haciendo, en vez de ayudarnos, es tratando de meterle más impuestos a todo lo que generamos”, así lo confesó en entrevista para Infobae.

Este miércoles 11 de noviembre del 2020, el presidente Iván Duque, aseguró que las bandas de Rock han sido las más beneficiadas durante la pandemia. “Ya estamos viendo que bandas de rock colombiano están haciendo sus conciertos en línea habilitando un pin, los ciudadanos compran, y están llegando inclusive a vender más de lo que vendían antes”, dijo Duque.

Declaraciones que dejaron un sinsabor entre los artistas del género y los expertos de la industria.

A pesar de que Duque resaltó la “creatividad y capacidad de adaptación de estos sectores a un mundo donde las actividades presenciales van a seguir limitadas”, los artistas aseguraron que es completamente falso que estén ganando más y que por el contrario la pandemia los ha perjudicado el doble, pues sin shows en vivo no hay ingreso y junto con esto, denunciaron que el presidente se encuentra totalmente desinformado y desconectado de la realidad del país.

Aida Hodson, directora del festival Día del Rock Colombia, afirmó a Infobae:

“Frente a las declaraciones del presidente hay varias cosas para analizar, yo creo que hay una interpretación de una información un poco errada, si bien es cierto que las bandas han encontrado en la virtualidad una manera adicional de moverse, de circular sus contenidos, no es que se esté vendiendo más, no es que por la virtualidad tengamos más ingresos, o ingresos adicionales, esto es totalmente falso”.

Si bien, los artistas han tenido que recurrir a la virtualidad para hacer presentaciones, lanzamientos y demás, la realidad es que varios de estos encuentros ni siquiera son pagos, sobre todo si son bandas emergentes, pues muchas de ellas no tienen publico suficiente para costear una entrada a un show virtual.

“Los conciertos virtuales no son rentables para ninguna banda, una banda de rock hará un concierto virtual cada seis meses y si le va bien lo llena, pero sino, no está haciendo nada. Esas son declaraciones sin cifras, sin ningún concepto técnico, y así se está manejando el país”, dijo Mario Muñoz, vocalista y líder de Dr. Krápula a Infobae.

Por su parte, Pedro Rovetto de Superlitio, cuestionó las declaraciones del presidente y pidió que él le explique a la opinión publica de dónde sacó los datos para sostener esas afirmaciones, “nos gustaría saber de donde provienen las estadísticas y la información que soporta eso, la pandemia ha sido un tema de rebusque de oportunidades para todos y de tratar de realizar acciones de dar a conocer la música. La realidad de lo que él está diciendo es algo muy distinto”, comentó.

Es de libre conocimiento que los artistas, no solo los de rock, facturan dinero por shows en vivo, lo que recaudan por streamings o plataformas es muy poco, inclusive Spotify establece un pago promedio por streaming de 0,00437$, necesitando un total de 229 reproducciones para ganar 1$. Es por esto que necesitan de las giras, las presentaciones y el ingreso de la boletería que recaudan de estas para poder generar algún pago, en el caso de las bandas emergentes o no conocidas masivamente, sobreviven por los shows que hacen en bares. Como nada de esto es posible en este momento, la situación es más dura.

“Lo que ha pasado es que el sector no se ha quedado quieto, claramente hemos tenido que re acomodarnos y reinventar la manera de poder circular los contenidos, de poder seguir ofreciendo conciertos y festivales en un sistema que está claramente afectado y en una industria que está totalmente golpeada. Lo que tenemos con la virtualidad es un mayor alcance, pues nos ven desde cualquier parte del mundo. Sí, el sector se ha reinventado y ha estado a la vanguardia con la tecnología, pero para no dejar morir un trabajo, pero de eso, a que se esté vendiendo más, es una apreciación con falta de fundamento y totalmente fuera de la realidad” comentó Aida Hodson.

Artistas como la banda de Rock Don Tetto, aseguraron que todos los músicos han vivido la pandemia en diferentes proporciones y lo que ha traído el año los ha obligado a buscar muchas alternativas para poder seguir haciendo música. “En nuestro caso hemos trabajado con marcas aliadas, nos hemos apalancado en el Festival Día del Rock Colombia para realizar presentaciones virtuales y hemos buscado la manera de publicar material en Youtube para continuar alimentando el público que nos ha acompañado desde siempre”, dijo Jaime Valderrama de Don Tetto y Sonora Entretenimiento a Infobae

Las afirmaciones del presidente frente a las bandas de rock no son solo una opinión superficial, demuestran algo más grave de fondo. Según Mario Muñoz, “lo más preocupante de las declaraciones del residente no es la situación de los rockeros, lo preocupante es que esa es la postura de él frente a todas las problemáticas de este país. Para él los asesinatos no existen, las masacres no existen, para él la crisis no existe, es una desconexión absoluta, un desconocimiento, no solamente en este tema que, claro, me toca porque está hablando de mi gremio y de mi vida personal, pero es una desconexión absoluta, no conoce lo que está pasando en el territorio, no conoce lo que pasa en el páramo, no conoce lo que pasa con la gente en el Cauca, no siente empatía con nada diferente a los empresarios que lo pusieron de presidente básicamente, mucho menos conocerá lo que pasa con el arte en el país”.

Opinión que secunda Juan Galeano de Diamante Eléctrico: “Aquí no solo se evidencia la desconexión del presidente con la realidad del país, también se evidencia la desinformación, esto es absolutamente falso… ninguna de las bandas y ninguno de los artistas independientes que yo conozco en la escena le está yendo mejor que hace unos meses o prepandemia, entonces me parece absurdo que el presidente con su idea de Economía Naranja mienta así”.

Por lo pronto, los artistas están solicitando al Gobierno Nacional que muestre las cifras o los estudios en los que basaron dicha afirmación o que confirmen cuáles y a quiénes les llegaron las ayudas que prometieron cuando inició la pandemia.

