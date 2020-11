Menor de edad murió ahogada en playas de Puerto Colombia

Menor murió tras ahogamiento en playas de Puerto Colombia / (NotiCentro 1 CM&).

Luego de una tarde de recreación con sus amigos en las playas del municipio de Puerto Colombia, una menor de 15 años murió ahogada a las 2:40 p.m. del lunes 9 de noviembre en el balneario de Pradomar .

De acuerdo con Leonel Morrón, secretario de Gobierno de Puerto Colombia, la menor y sus amigos se encontraban en una zona de mangle, es decir, playas no habilitadas en las que no hay presencia de salvavidas. “Ingresaron a un sector en donde no hay rescatistas salvavidas. No es una playa habilitada, ya que se están realizando trabajos en ese sector. Hay una zona de mangle. El Portal Marítimo de Colombia (Dimar) no ha establecido aforo allí”, dijo Morrón.

De acuerdo con la Policía, la menor estaba bañándose pero no sabía nadar, luego fue arrastrada por la corriente, empezó a sumergirse y gritó pidiendo auxilio, ella se encontraba sumergida en el agua junto a uno de los jóvenes que la acompañaba, y que sería su novio . En el procedimiento de rescate fue necesaria la intervención de bañistas y trabajadores de la zona que hicieron una cadena humana y lograron alcanzar a los jóvenes.

Los otros menores que los acompañaban, procedentes del municipio de Soledad, se marcharon inesperadamente una vez se enteraron de la muerte.

Aunque la niña, oriunda de Bogotá, pero residente en el municipio de Soledad, fue rescatada con signos vitales, falleció al llegar al hospital municipal de Puerto Colombia. Tras la confirmación del deceso por parte de los médicos, el personal de criminalística de la Sijín realizó el levantamiento del cadáver. Posteriormente, la Policía Metropolitana de Barranquilla trasladó el cuerpo hasta Medicina Legal para realizar la necropsia respectiva.

De acuerdo con el diario El Heraldo, horas antes de la muerte, la menor había subido unas fotografías a Facebook donde decía que estaba disfrutando de un día de playa con sus amigos. Las autoridades hicieron un llamado a los bañistas a respetar las zonas de playas no habilitadas aún para turistas.

