Así celebró Sandra Barrios, la exesposa de Jessi Uribe, ocho meses de noviazgo con su nueva pareja

Luego de 8 meses de relación, Sandra Barrios se mostró disfrutando de una nueva oportunidad en el amor con su actual novio Jorge Armando Espinosa.

El novio de la exesposa del cantante Jessi Uribe, fue el encargado de compartir una tierna escena en la que con un gran beso celebran los primeros 8 meses de noviazgo.

En Instagram , Jorge Armando colgó una foto en la que ambos se ven felices en un paseo en helicóptero. Además le dedicó unas emotivas palabras a Sandra Barrios.

“Hace 8 meses empezamos a escribir esta linda historia , la cual me ha llenado de momentos maravillosos. Podría darle la vuelta al mundo y te volvería a elegir”, dijo la pareja de la mujer.

Jessi Uribe contó por qué acabó su relación con Sandra Barrios

Mientras Jessi Uribe y Paola Jara siguen protagonizando diversos momentos musicales pero también románticos por su relación, el cantante decidió contar a sus seguidores lo que lo motivó a dejar la relación que llevaba con la mamá de sus hijos.

En una transmisión en vivo que realizó en su cuenta oficial de Instagram, un seguidor se mostró interesado en saber el motivo por el cual el artista terminó su matrimonio y comenzó una nueva etapa de su vida.

De acuerdo con lo que manifestó el intérprete de ‘Matemos las ganas’, su ruptura amorosa se dio porque ya era el momento y no fue culpa de nadie, las cosas ya no fluían y todo debía terminar. De igual manera, afirmó que no era culpa de terceras personas, pues eran problemas que había en el matrimonio.

“ ¿Por qué se acabó? Porque sí, muchos le echan la culpa a Pao, pero no es así, hubiera podido pasar con otra mujer y ya . Era el momento, para cada uno Dios sabe por qué hace las cosas y cada uno está viviendo su vida super”, afirmó el artista colombiano.

Por otra parte, Jessi habló de sus hijos, que realmente son lo más importante de su relación pasada, pero enfatizó en que los niños ya tienen claro que sus papás tienen otras familias y todo funciona bien.

“Lo más importante son los niños y están súper bien, y mis hijos saben que cada uno tiene su familia y, que lo más importante son ellos”, agregó el cantante.