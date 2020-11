Cuadrado habla sobre cómo se siente de lateral derecho, la vacante actual de la Selección de Queiroz

Sánchez (d) de Chile disputa un balón con Juan Cuadrado de Colombia durante el partido por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de la FIFA Catar 2022 entre Chile y Colombia hoy, en el estadio Nacional, en Santiago (Chile). EFE/CLAUDIO REYES

Previo a la convocatoria de la selección Colombia , donde no podrán estar los laterales Santiago Arias y Stefan Medina por lesión, Juan Guillermo Cuadrado podría ser una la solución para ese lugar en la cancha donde Carlos Queiroz no tendrá muchas opciones.

“Me siento cómodo jugando ahora en la posición que estoy jugando prácticamente de lateral. Conozco la banda porque jugué como extremo casi toda mi vida, puedo tener esa facilidad de jugar por las bandas y ahora que estoy un poco más atrasado he aprendido la tarea de un defensor que es marcar bien, estar concentrado, no dejar que te ganen, y he aprendido y quiero seguir aprendiendo, es una posición que me gusta” dijo Cuadrado en una charla organizada por uno de los patrocinadores de la Juventus.

Juan Guillermo también habló sobre si habrían cambios en su labor en el campo con Queiroz en relación a lo que le pide Andrea Pirlo en la Juventus, “Creo que es prácticamente lo mismo; simplemente, con una idea de juego diferente a la que tiene el profe Queiroz, pero como lateral hay que estar concentrado en la parte defensiva. Si al profe le gusta atacar, es darle salida al equipo por esa banda, centrar bien, buscar a jugadores que son altos y que saben atacar esos centros”.

Por último, Cuadrado habló sobre como el grupo ha sentido la llegada de Carlos Queiroz a la selección Colombia, “Desde que llegó el profe vino con una idea muy clara. Le ha aportado muchísimo a la selección, pero además tiene un corazón como de padre, cuando te va a hablar eso me gusta mucho, tiene esa relación con los jugadores que es muy importante en un técnico”.

El nacido en Necoclí y formado por Independiente Medellín ha jugado 91 partidos con el equipo nacional y ha participado en los dos últimos mundiales. Además, las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar en el 2022 es su tercer ciclo de partidos rumbo a una Copa del Mundo.

Le puede interesar:

Con James y sin Mina, Everton sufrió su tercera derrota en la Premier League

Horario, día y canal de TV: Prográmese con los partidos de los jugadores colombianos en el exterior este fin de semana

Uruguay revela sus cartas para enfrentar a la Selección Colombia