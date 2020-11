Horario, día y canal de TV: Prográmese con los partidos de los jugadores colombianos en el exterior este fin de semana

James Rodríguez regresó a la convocatoria del Everton para el partido contra el Manchester United.

James Rodríguez regresa a la cancha para disputar uno de los partidos con más tradición del fútbol en Inglaterra, Everton Vs Manchester United . El colombiano superó sus molestias físicas y seguramente será inicialista, junto con Yerry Mina. Otro de los partidos destacados del fin de semana será entre Atalanta Vs Inter. Aunque el equipo de los colombianos Duván Zapata, Luis Muriel, Johan Mojica no anda bien en la Serie A, este partido se ha convertido en un duelo entre equipos de la parte alta de la tabla en las últimas temporadas.

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

James Rodríguez y Yerry Mina

Everton Vs Manchester United

Fecha 8, Premier League

Hora: 7:30 a.m.

TV: ESPN 2

Jhon Córdoba

Augsburgo Vs Hertha Berlin

Fecha 7, Bundesliga

Hora: 9:30 a.m

TV: Win Sport+

Iván Arboleda

Banfield Vs Godoy Cruz

Fecha 2, Copa de la Liga Profesional de Argentina

Hora: 2:00 p.m.

TV: TyC Sports Internacional

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

Juan Guillermo Cuadrado

Lazio Vs Juventus

Fecha 7, Serie A

Hora: 6:30 a.m.

TV: ESPN 2

Davinson Sánchez

West Bromwich Albion Vs Tottenham Hotspur

Fecha 8, Premier League

Hora: 7:00 a.m

TV: ESPN 3

Juan Camilo Hernández – Carlos Bacca

Getafe Vs Villarreal

Fecha 9, La Liga

Hora: 8:00 a.m.

TV: DIRECTV 610

Duván Zapata, Luis Muriel y Johan Mojica

Atalanta Vs Inter

Fecha 7, Serie A

Hora: 9:00

TV: ESPN 2

Luis Suárez

Real Sociedad Vs Granada

Fecha 9, La Liga

Hora: 10:00 a.m.

TV: Fox Sports

David Ospina

Bolognia Vs Napoli

Fecha 7, Serie A

Hora: 12:00 p.m.

TV: ESPN