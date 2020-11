Santiago Montoya explicó por qué sonrió antes de cobrar el penalti que erró ante Millonarios por la Sudamericana

Santiago Montoya, definición por penales - Deportivo Cali Vs Millonarios Copa Conmebol Sudamericana / (Caracol Radio).

Tras la caída de Millonarios ante Deportivo Cali por la vía de la definición por penales, uno de los comentarios que despertó polémica fue el realizado el periodista César Augusto Londoño, quien calificó de sobrador al mediocampista de Millonarios, Santiago Montoya.

Durante el programa ‘El Alargue’, emitido por Caracol Radio, el comunicador cuestionó el cobro de pena máxima del jugador Santiago Montoya, diciendo que lo del jugador azul fue un ‘remate de dos pesos’: “No me dejen ir sin opinar del penalti que cobró Montoya... No puede dárselas de sobrador con esa sonrisita absolutamente maricona, para no decir una palabra diferente”, fueron las palabras de Londoño acerca del futbolista.

Pues bien, el mismo Santiago Montoya Muñoz dio su versión sobre el cobro que falló en la eliminación de Millonarios ante el Deportivo Cali por la Copa Sudamericana. En entrevista con Javier Hernández Bonnet, periodista deportivo del programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, el volante antioqueño aclaró que su risa previa al cobro del penal fue por un comentario del arquero David González, con quien tiene una cercana amistad desde hace varios años .

Esto fue lo que declaró Montoya:

Quiero aclarar que David me conoce desde chiquito porque mi hermano fue compañero de él y es cercano a mi familia.<b> </b>Y cuando fui a patear, él me hace un comentario y mi reacción fue una risa

La imagen donde se le ve sonriente al jugador de Millonarios produjo polémica en las redes sociales, donde seguidores del club lo criticaron por lo que en principio parecía un exceso de confianza:

El mediocampista Santiago Montoya fue criticado en redes sociales por el gesto que hizo antes de patear uno de los penaltis errados con que Millonarios quedó eliminado de la Copa Conmebol Sudamericana 2020 / (Twitter: @Julian_Oicata1).

Sim embargo, el jugador dijo que agradecía la entrevista con Blu Radio para explicar lo sucedido momentos antes de cobrar el penal en el Estadio de Palmaseca, en Palmira. Esto fue lo que le contó a la emisora:

David González me dijo: ‘Santi, qué pena, parcero, te lo voy a tener que tapar, hace mucho no pateas un penalti’… Hablé con el psicólogo y él me dijo que esa fue mi reacción. No fue que yo estuviera agrandado o que no tuviera la responsabilidad del momento. Yo venía pateando así, esperando hasta último momento, pero David se quedó parado aguantando y llegó al balón

También expresó sentirse mal por lo sucedido: “No hay una persona más triste que Santiago Montoya porque uno en este club debe responder. Me duele mucho y entiendo que la hinchada esté enojada, pero debemos estar dispuestos a lo que pase”, declaró.

El futbolista finalizó su entrevista diciendo que tenía que trabajar y entrenar para mejorar y que no por el error cometido a la hora de convertir dejará de patear penales, sino que seguirá preparándose para corregir y ejecutar cada vez mejor los remates desde los doce pasos. También apuntó que es necesario “darle vuelta a la página” para pelear la entrada de Millonarios a los 8 primeros de la Liga BetPlay 2020.

