Video inédito podría cambiar el rumbo de la investigación por la muerte de Baby Demoni: “Ya no quiero vivir más”

La creadora de contenido murió en extrañas circunstancias, sus padres y amigos aseguran que su pareja la mató y él se defiende - crédito Baby Demoni / Instagram

Un video inédito divulgado en el programa Séptimo Día podría reorientar la investigación sobre la muerte de María Alejandra Esquin, creadora de contenido conocida como Baby Demoni, que falleció en octubre de 2025 en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. El material audiovisual, en el que la joven muestra un profundo estado de angustia respaldaría la versión de suicidio entregada por su pareja Miguel Ángel López, que se hace llamar en redes sociales Samor One; sin embargo, la familia afirma que se trató de un feminicidio.

El video fue presentado por el periodista Diego Guauque en la emisión de Séptimo Día el 17 de mayo de 2026, allí se muestra a Baby Demoni llorando con las manos manchadas de sangre mientras dice: “Yo ya no puedo más con esta vida, ñero. Perdónenme todos, sin palabras. Yo ya no puedo más. Yo ya no puedo vivir más. Yo ya no quiero vivir más”.

PUBLICIDAD

Según el reportaje, la defensa de la pareja de la joven utilizaría esta grabación como prueba central para demostrar el suicidio. Aunque el abogado Francisco Bernate, representante de la familia Parada, cuestionó: “Lo que yo veo es que ella está diciendo que está cansada de esa vida, no está cansada de la vida”.

En contraste, el testimonio de los allegados y el análisis forense aportan elementos que cuestionan esta versión. Bernate afirmó que Samor One sería el responsable: “Hay varios hechos indicadores que nos dan cuenta de un móvil para causar esta muerte: una relación absolutamente tóxica, unos celos desenfrenados”.

PUBLICIDAD

Y es que Baby Demoni se había sometido a una lipoescultura y mastopexia días antes de morir, por lo que se considera que una persona que hace 5 días salió de una complicada cirugía no tendría la fuerza para autolesionarse.

El contenido del teléfono de la víctima, analizado por el director de la Unidad de Investigación Criminal, Yefrin Garavito, reveló una foto tomada a las 2:40 a. m. del 14 de octubre, minutos antes de los hechos fatales: “Esta fotografía nos denota algo importante y es que ella quería documentar unas manchas de sangre, residuos de sangre y elementos en el piso que denotan una pelea. No es muy común que una persona que quiera suicidarse tome fotografías previas del lugar en donde hubo una discusión”.

PUBLICIDAD

Los familiares piden esclarecer la muerte de la famosa - crédito @baby_demoni_/Instagram

Las versiones encontradas tras la muerte de Alejandra Esquin

Samor One relató al programa que el día de la tragedia él salió del apartamento para ir a un estudio de grabación, puesto que se dedica a hacer música. Aseguró que en ese momento recibió un preocupante mensaje de María Alejandra, que le pidió que cuidara de su hija y, según su versión, al regresar la halló colgada del tubo del baño con una sábana gris, la bajó y la transportó de inmediato a un centro médico. La joven murió al día siguiente.

Sin embargo, los familiares insisten en que su comportamiento no correspondía a alguien con inclinaciones suicidas. Su mejor amigo y también creador de contenido Robin Parra, conocido como La fresa más nea, aseguró a Séptimo Día que “Ella ya estaba operada, estaba muy bien anímicamente. Hay videos en las redes sociales donde ella compartió con otros creadores de contenido en lives y se ve muy bien anímicamente”.

PUBLICIDAD

Por su parte, la madre de la víctima aseguró que Samor One está detrás de la muerte de su hija: “Él le tenía mucha envidia a ella, porque él la manipuló por cierto tiempo y ella dijo ya quiero estar sola, ya no quería estar con una persona que no tiene proyectos, no tiene metas, que siempre vivió como un parásito ahí recostado a ella”.

La pareja de la joven grabó una discusión el 14 de octubre, en la que le reprocha a Baby Demoni un supuesto vínculo sentimental con su amigo Fresa, lo que desató una fuerte pelea.

PUBLICIDAD

El padre de la creadora de contenido, llamado Manuel Ariza, indicó que, al ingresar a la clínica, se detectaron marcas en el cuello de María Alejandra: “Ella tenía un golpe en la cabeza, en la frente y tenía dos marcas en el cuello, pero no eran marcas de lazo ni de sábana, sino eran dos marcas de dedo que se veían”.

Baby Demoni se había sometido a una cirugía días antes de su muerte y sus amigos afirman que estaba muy feliz - crédito @baby_demoni_/IG

Las pruebas forenses de la Fiscalía apuntan a inconsistencias en la versión de un posible suicidio

Entre las evidencias materiales para la investigación, la Fiscalía cuenta con imágenes obtenidas del teléfono de Baby Demoni y registros que muestran señales de agresión física. El investigador Yefrin Garavito precisó en Séptimo Día que la presión en el cuello de la víctima no habría sido ocasionada por una sábana.

PUBLICIDAD

El experto aseguró que otras fotografías muestran lesiones en manos y uñas, consistentes con defensa o forcejeo. Para los familiares y su defensa, tanto las pruebas físicas como los antecedentes de una relación conflictiva contradicen la tesis de suicidio y refuerzan la sospecha de feminicidio.

La madre de la joven, su padre y amigos responsabilizan a Samor One por su muerte - crédito @baby_demoni_/@samor.one/@yaen.nashkin/Instagram

Miguel Ángel López declaró al programa que, tras recibir amenazas de muerte, decidió irse a vivir a Madrid, España: “Yo no soy ningún feminicida. Yo no he cometido ningún acto de feminicidio. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

PUBLICIDAD

Además, aseguró que grabó la discusión “para salvaguardar mi carrera musical, porque yo sabía que tal vez por el poder que ella tenía en las redes sociales podría salir a decir cualquier cosa y yo tenía mi prueba con que decir, ‘no, venga, esto que está diciendo es mentira’”.