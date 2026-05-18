Colombia

Video inédito podría cambiar el rumbo de la investigación por la muerte de Baby Demoni: “Ya no quiero vivir más”

Las autoridades analizan evidencias extraídas de los dispositivos de la víctima, registros digitales hasta ahora desconocidos que desatan dudas sobre las hipótesis iniciales que se manejan sobre el caso, pues sus familiares afirman que la pareja de la joven la mató y él dice que ella se suicidó

Guardar
Google icon
La creadora de contenido murió en extrañas circunstancias, sus padres y amigos aseguran que su pareja la mató y él se defiende - crédito Baby Demoni / Instagram
La creadora de contenido murió en extrañas circunstancias, sus padres y amigos aseguran que su pareja la mató y él se defiende - crédito Baby Demoni / Instagram

Un video inédito divulgado en el programa Séptimo Día podría reorientar la investigación sobre la muerte de María Alejandra Esquin, creadora de contenido conocida como Baby Demoni, que falleció en octubre de 2025 en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. El material audiovisual, en el que la joven muestra un profundo estado de angustia respaldaría la versión de suicidio entregada por su pareja Miguel Ángel López, que se hace llamar en redes sociales Samor One; sin embargo, la familia afirma que se trató de un feminicidio.

El video fue presentado por el periodista Diego Guauque en la emisión de Séptimo Día el 17 de mayo de 2026, allí se muestra a Baby Demoni llorando con las manos manchadas de sangre mientras dice: “Yo ya no puedo más con esta vida, ñero. Perdónenme todos, sin palabras. Yo ya no puedo más. Yo ya no puedo vivir más. Yo ya no quiero vivir más”.

PUBLICIDAD

Según el reportaje, la defensa de la pareja de la joven utilizaría esta grabación como prueba central para demostrar el suicidio. Aunque el abogado Francisco Bernate, representante de la familia Parada, cuestionó: “Lo que yo veo es que ella está diciendo que está cansada de esa vida, no está cansada de la vida”.

En contraste, el testimonio de los allegados y el análisis forense aportan elementos que cuestionan esta versión. Bernate afirmó que Samor One sería el responsable: “Hay varios hechos indicadores que nos dan cuenta de un móvil para causar esta muerte: una relación absolutamente tóxica, unos celos desenfrenados”.

PUBLICIDAD

Y es que Baby Demoni se había sometido a una lipoescultura y mastopexia días antes de morir, por lo que se considera que una persona que hace 5 días salió de una complicada cirugía no tendría la fuerza para autolesionarse.

El contenido del teléfono de la víctima, analizado por el director de la Unidad de Investigación Criminal, Yefrin Garavito, reveló una foto tomada a las 2:40 a. m. del 14 de octubre, minutos antes de los hechos fatales: “Esta fotografía nos denota algo importante y es que ella quería documentar unas manchas de sangre, residuos de sangre y elementos en el piso que denotan una pelea. No es muy común que una persona que quiera suicidarse tome fotografías previas del lugar en donde hubo una discusión”.

La famosa creadora de contenido murió en extrañas circunstancias y sus familiares y amigos culpan a su pareja sentimental - crédito @baby_demoni_/Instagram
Los familiares piden esclarecer la muerte de la famosa - crédito @baby_demoni_/Instagram

Las versiones encontradas tras la muerte de Alejandra Esquin

Samor One relató al programa que el día de la tragedia él salió del apartamento para ir a un estudio de grabación, puesto que se dedica a hacer música. Aseguró que en ese momento recibió un preocupante mensaje de María Alejandra, que le pidió que cuidara de su hija y, según su versión, al regresar la halló colgada del tubo del baño con una sábana gris, la bajó y la transportó de inmediato a un centro médico. La joven murió al día siguiente.

Sin embargo, los familiares insisten en que su comportamiento no correspondía a alguien con inclinaciones suicidas. Su mejor amigo y también creador de contenido Robin Parra, conocido como La fresa más nea, aseguró a Séptimo Día que “Ella ya estaba operada, estaba muy bien anímicamente. Hay videos en las redes sociales donde ella compartió con otros creadores de contenido en lives y se ve muy bien anímicamente”.

Por su parte, la madre de la víctima aseguró que Samor One está detrás de la muerte de su hija: “Él le tenía mucha envidia a ella, porque él la manipuló por cierto tiempo y ella dijo ya quiero estar sola, ya no quería estar con una persona que no tiene proyectos, no tiene metas, que siempre vivió como un parásito ahí recostado a ella”.

La pareja de la joven grabó una discusión el 14 de octubre, en la que le reprocha a Baby Demoni un supuesto vínculo sentimental con su amigo Fresa, lo que desató una fuerte pelea.

El padre de la creadora de contenido, llamado Manuel Ariza, indicó que, al ingresar a la clínica, se detectaron marcas en el cuello de María Alejandra: “Ella tenía un golpe en la cabeza, en la frente y tenía dos marcas en el cuello, pero no eran marcas de lazo ni de sábana, sino eran dos marcas de dedo que se veían”.

Revelan detalles inéditos sobre los últimos días de Baby Demoni - crédito @baby_demoni_/IG
Baby Demoni se había sometido a una cirugía días antes de su muerte y sus amigos afirman que estaba muy feliz - crédito @baby_demoni_/IG

Las pruebas forenses de la Fiscalía apuntan a inconsistencias en la versión de un posible suicidio

Entre las evidencias materiales para la investigación, la Fiscalía cuenta con imágenes obtenidas del teléfono de Baby Demoni y registros que muestran señales de agresión física. El investigador Yefrin Garavito precisó en Séptimo Día que la presión en el cuello de la víctima no habría sido ocasionada por una sábana.

El experto aseguró que otras fotografías muestran lesiones en manos y uñas, consistentes con defensa o forcejeo. Para los familiares y su defensa, tanto las pruebas físicas como los antecedentes de una relación conflictiva contradicen la tesis de suicidio y refuerzan la sospecha de feminicidio.

La madre de la joven, su padre y amigos responsabilizan a Samor One por su muerte - crédito @baby_demoni_/@samor.one/@yaen.nashkin/Instagram
La madre de la joven, su padre y amigos responsabilizan a Samor One por su muerte - crédito @baby_demoni_/@samor.one/@yaen.nashkin/Instagram

Miguel Ángel López declaró al programa que, tras recibir amenazas de muerte, decidió irse a vivir a Madrid, España: “Yo no soy ningún feminicida. Yo no he cometido ningún acto de feminicidio. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

Además, aseguró que grabó la discusión “para salvaguardar mi carrera musical, porque yo sabía que tal vez por el poder que ella tenía en las redes sociales podría salir a decir cualquier cosa y yo tenía mi prueba con que decir, ‘no, venga, esto que está diciendo es mentira’”.

Temas Relacionados

Baby DemoniMaría Alejandra EsquinAlejandra EsquinSamor OneColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así puede postularte como docente provisional en 2026: requisitos y pasos clave en Colombia

Los aspirantes deben conocer las plataformas oficiales, preparar sus documentos y mantener sus datos actualizados ante cada convocatoria

Así puede postularte como docente provisional en 2026: requisitos y pasos clave en Colombia

Sinuano Día resultados de hoy lunes 18 de mayo: ganadores del último sorteo

Sinuano realiza dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Sinuano Día resultados de hoy lunes 18 de mayo: ganadores del último sorteo

Paloma Valencia se despachó contra la Paz Total del Gobierno Petro y lanzó advertencia a criminales: “Van a sentir la mano de acero”

Desde Antioquia, en donde continúa su correría por el país en el inicio de la última semana de proselitismo, la senadora lanzó duras críticas contra el Ejecutivo, al que responsabilizó del resurgimiento de la violencia y la pérdida de control territorial en Colombia

Paloma Valencia se despachó contra la Paz Total del Gobierno Petro y lanzó advertencia a criminales: “Van a sentir la mano de acero”

Envigado FC vs. Deportes Quindío: se define el primer gran finalista del Torneo BetPlay 2026-1

En la noche de este lunes 18 de mayo se conocerá quién será el finalista de la segunda división del fútbol colombiano, a Quindío le basta con empatar, Envigado debe ganar

Envigado FC vs. Deportes Quindío: se define el primer gran finalista del Torneo BetPlay 2026-1

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 18 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 18 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Diva Jessurum contó la verdad detrás del final de su matrimonio por una “deslealtad económica”

Diva Jessurum contó la verdad detrás del final de su matrimonio por una “deslealtad económica”

Ana del Castillo fue captada bajando de un árbol unos mangos sin permiso y su reacción desató risas

El abogado de Shakira celebra la sentencia que tumba el caso fiscal de 2011 y argumentó que hubo "presión moral y psicológica"

Mamá de Yina Calderón mostró cómo cicatrizaron las heridas de su cara tras accidente de tránsito

Cronología del caso Shakira y Hacienda española: La reconstrucción fiscal, las pruebas clave y el desenlace judicial tras casi una década de investigación en España

Deportes

Envigado FC vs. Deportes Quindío: se define el primer gran finalista del Torneo BetPlay 2026-1

Envigado FC vs. Deportes Quindío: se define el primer gran finalista del Torneo BetPlay 2026-1

Tabla de posiciones de la Liga Femenina tras la fecha 11: Atlético Nacional, Deportivo Cali y América con cupo asegurado en las finales

São Paulo vs. Millonarios: hora y dónde ver el partido de Copa Sudamericana, al Embajador solo le sirve ganar

“Lumumba”, el viral hincha de República Democrática del Congo que hará parte de la delegación en el Mundial 2026 por pedido de los mismos jugadores

Citado en la prelista de la selección Colombia la ve como favorita en el Mundial 2026: “Puede pelear por el título”