Citado en la prelista de la selección Colombia la ve como favorita en el Mundial 2026: “Puede pelear por el título”

Álvaro Angulo ha jugado cinco partido con la selección Colombia, luego de su debut en 2022 - crédito FCF

Álvaro Angulo sostiene que Colombia está en condiciones de disputar el título en el Mundial de 2026, una afirmación respaldada por la reciente consolidación del equipo y la preparación de sus principales figuras ante rivales del más alto nivel, según declaró el jugador en el programa Morningol de As Colombia.

El defensa zurdo de Pumas de México forma parte de la lista preliminar de 55 jugadores elaborada por el seleccionador Néstor Lorenzo con miras a la cita mundialista. A sus 29 años, Angulo viene de clasificar a la final de la liga mexicana con su club y ha sumado convocatorias constantes a la selección.

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La selección Colombia ya envió la lista de preseleciconados a la Copa del Mundo - crédito FCF

Su primera aparición en la Tricolor ocurrió en 2022, bajo la dirección de Reinaldo Rueda, y su debut oficial se produjo durante las dos últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas, en el empate a seis goles frente a Venezuela en Maturín.

En palabras de Álvaro Angulo, la selección ha fortalecido su dinámica tanto en lo futbolístico como en lo grupal, pese a que los recientes partidos ante Croacia y Francia no culminaron de la mejor manera para el grupo. Angulo subrayó que la solidez del equipo ha marcado una tendencia positiva en los últimos meses y remarcó: “Hace mucho tiempo no perdemos en Colombia y sé la unión que hay dentro del equipo. Yo veo a la selección muy bien, que pueden pelear por el título del Mundial y esa es la ilusión de cada uno de nosotros, entregar el 100% y darle alegrías al país”.

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El defensa de Pumas de México confía en la selección nacional para el Mundial de 2026, resaltando la unión y el nivel del grupo, así como la dura competencia interna antes de confirmar la lista definitiva de 26 convocados para la cita máxima - crédito Henry Romero/REUTERS

El propio Angulo destacó que el nivel de exigencia dentro del grupo eleva el mérito de una eventual convocatoria definitiva a la nómina de 26. “Es mucho mejor y se disfruta más cuando hay competencia, eso quiere decir que si al final está el nombre de Álvaro Angulo quiere decir que se hicieron las cosas bien, se disfruta más cuando es competitivo, que cuando es más fácil. Así que nada, trabajando día a día para estar en esa lista final”, afirmó al programa Morningol de AS Colombia.

El internacional colombiano puso énfasis en la exigencia del grupo que los espera en la primera fase de la Copa del Mundo. El equipo nacional enfrentará a Congo, Uzbekistán y una selección de peso como Portugal, considerada la favorita de la zona. Sobre los rivales, Angulo declaró: “Es un grupo muy difícil, Congo tuve la oportunidad de verlo en el repechaje, Uzbekistán tendrá lo suyo y Portugal que es llamado a ser el favorito del grupo. Es un grupo muy difícil y tenemos que ir convencidos de que se pueden ganar los 3 puntos, pero hay que ir partido a partido”.

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El lateral izquierdo resalta la fortaleza grupal del combinado nacional, subrayando el trabajo colectivo y la competencia interna como claves para llegar con opciones reales en un grupo mundialista exigente ante grandes rivales como Portugal - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Angulo compartió que en las convocatorias recientes ha internalizado la importancia de capitalizar cada oportunidad en la selección y el aprendizaje de los jugadores experimentados. “Lo que aprendí es que son oportunidades que tienes que aprovechar y dar el 100% en selección, que esa oportunidad es de una vez y de eso dependerá si te siguen llamando. Lo he disfrutado mucho, he disfrutado de tener jugadores de alto nivel como Luis Díaz, James, David Ospina, he disfrutado, pero también he sido responsable”.

El futbolista también envió un mensaje para Juan Manuel Rengifo, una de las sorpresas en la lista de 55 preconvocados y de las figuras de la Liga BetPlay: “Quiero felicitar a Rengifo, lo he visto, y lo que he visto es que es muy diferente, para que pueda ayudarnos en Selección Colombia, que nos pueda dar títulos y quiero felicitarlo, porque es un jugadorazo, cuando Nacional está complicado, saca la casta por el equipo y se complementa muy bien con Alfredo, con Jorman, entonces felicitarlo, y ojalá siga así”.

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