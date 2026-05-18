Paloma Valencia se despachó contra la Paz Total del Gobierno Petro y lanzó advertencia a criminales: “Van a sentir la mano de acero”

La congresista afirmó que estos procesos de negociación han puesto al país 'de rodillas ante los violentos', por lo que anunció una lucha frontal contra el ELN, las disidencias de las FARC y el Ejército Gaitanista - crédito @cedemocratico/X

Con duras críticas a la Paz Total y, si se quiere, en respuesta a las recientes declaraciones de su contradictor, el senador Iván Cepeda Castro, la senadora Paloma Valencia intensificó sus críticas contra la política promovida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y prometió una posición de mano dura si es elegida mandataria de los colombianos; pronunciamiento que se dio a 13 días de la primera vuelta.

En un acto efectuado en Ciudad Bolívar, Antioquia, en el que estuvo acompañado por el expresidente Álvaro Uribe, Valencia sostuvo que la estrategia de diálogo con grupos armados ha llevado a Colombia a un escenario de violencia, miedo y pérdida de control territorial, advirtiendo que su eventual administración respondería a la criminalidad “con la mano de acero de la mujer colombiana”.

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Paloma Valencia advirtió que combatirá con contundencia las estructuras armadas, en una nueva crítica a la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En su discurso, la congresista describió el momento actual como un retroceso a épocas violentas que el país creía superadas y aseguró que el territorio nacional se encuentra “azotado” por masacres y homicidios. “Este Edén que mi Dios me dio hoy está azotado por tanta violencia, que hay masacres, homicidios, miedo. Nos han devuelto a las épocas que no creímos que fuéramos a volver a vivir”, afirmó.

La senadora no solo responsabilizó al actual Ejecutivo, sino que cuestionó de manera abierta la legitimidad de los diálogos con estructuras ilegales. Por ello, en referencia a estructuras como el ELN, las disidencias de las Farc y el autodenominado Ejército Gaitanista, fue clara en sus postulados y negó cualquier posibilidad de establecer procesos con este tipo de organizaciones armadas.

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“Nos están llevando a través de la Paz Total a poner este país de rodillas ante los violentos. Le despejaron el territorio, lo dejan con droga por todos los lados. Pues aquí a quien manden le digo, al ELN, las disidencias y al ejército gaitanista, que vamos tras ellos. Que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, van a sentir la mano de acero de los duros colombianos”, aseguró la congresista.

La senadora y candidata del Centro Democrático se dirigió a sus simpatizantes en Antioquia, donde afirmó su aspiración a ser la primera mujer presidenta de Colombia y asegura tener "las manos limpias" - crédito @cedemocratico/X

De esta manera, la congresista enfatizó su rechazo a cualquier tipo de impunidad para estructuras alzadas en armas. “He estado siempre al lado del presidente de hoy, de ayer y de siempre: Álvaro Uribe. Sin fallarle, sin utilizarlo, sin hacerme pasar como su amiga para después dejarlo botado. Y les digo una cosa: mi vida no tiene un solo escándalo de corrupción", agregó la congresista caucana.

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En ese orden de ideas y lo que serían pullas a sus contradictores, en especial a Cepeda, arreció en sus señalamientos. “Yo no he defendido a los guerrilleros, no he defendido a los paramilitares, no he defendido a mafiosos. Yo a los únicos que he defendido es al pueblo libre de Colombia, en contra de todos los criminales”, destacó la candidata presidencial del Centro Democrático en su intervención.

Cepeda defiende la política de paz: “Es un deber constitucional”

Las afirmaciones de Valencia se dieron a conocer en respuesta a Cepeda, que defendió la continuidad de los diálogos y la perspectiva de una política de paz integral. “Buscar la paz, trabajar por la paz, hacer diálogos de paz no es un crimen en Colombia, ni es un delito, ni puede ser tenido como una actividad que genere vergüenza o culpa, no. Es un deber constitucional”, dijo Cepeda a Noticias RCN.

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Iván Cepeda destacó su vocación de paz, con su participación en los diferentes procesos de negociación - crédito Sergio Acero/REUTERS

Con respecto a los cuestionamientos por la falta de resultados en las tratativas con la guerrilla del ELN, Cepeda reconoció que existe un cansancio social ante procesos sin cierre concreto, pero reiteró que la búsqueda de paz requiere paciencia. “No es posible que en Colombia se admita que llevemos 70 años de estarnos matando entre los colombianos como si fuera un hecho tolerable y normal”, agregó.

Así pues, el senador planteó como prioridad evaluar los resultados recientes y mejorar el método de los acuerdos, al recordar experiencias exitosas previas. “Cuando comenzaron los diálogos con las Farc en el 2012, nadie creía en que era posible, que habían tomado del pelo, que estaban realizando toda clase de acciones violentas. Bueno, ahí está. Años después se logró, como también se logró con el M-19″, acotó.

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