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Así puede postularte como docente provisional en 2026: requisitos y pasos clave en Colombia

Los aspirantes deben conocer las plataformas oficiales, preparar sus documentos y mantener sus datos actualizados ante cada convocatoria

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La Secretaría de Educación de Bogotá publicó los resultados de la evaluación que define ascensos y reubicaciones salariales en el Escalafón Docente Oficial. Los docentes tienen hasta el 24 de marzo para presentar reclamaciones- crédito VisualesIA
Para ser docente provisional en Colombia es obligatorio no estar vinculado actualmente al sector público y poseer un título habilitante en educación - crédito VisualesIA

Miles de profesionales en Colombia buscan cada año oportunidades para trabajar como docentes provisionales en colegios públicos, ya sea en Bogotá o en otras regiones del país.

Para 2026, el proceso de postulación y selección se realiza a través de dos plataformas oficiales: “Ser Profe” (exclusiva para Bogotá) y “Sistema Maestro” (para el resto del territorio nacional). Ambas herramientas han sido diseñadas para garantizar transparencia, eficiencia y cumplimiento de los requisitos legales en la vinculación de docentes temporales.

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¿Cómo funciona “Ser Profe” para docentes provisionales en Bogotá?

La Secretaría de Educación del Distrito puso en marcha la plataforma ‘Ser Profe’, orientada a normalistas superiores, licenciados en educación y profesionales de otras áreas con títulos habilitantes, interesados en cubrir vacantes temporales en colegios públicos de Bogotá. Esta plataforma también contempla áreas técnicas y proyectos pedagógicos especiales.

- crédito Ministerio de Educación
El proceso de selección de docentes provisionales en Colombia para 2026 se realiza a través de las plataformas oficiales 'Ser Profe' y 'Sistema Maestro' - crédito Ministerio de Educación

La postulación está abierta a quienes cumplan los siguientes requisitos:

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  • No estar actualmente vinculado como docente provisional, en período de prueba o en propiedad en ninguna entidad territorial certificada.
  • Tener entre 18 y 70 años de edad.
  • Contar con un título académico en educación (normalista, licenciatura) o un título profesional habilitado para docencia, debidamente convalidado si fue obtenido en el exterior.

Si resulta preseleccionado, deberá presentar la certificación de consulta en el Redam (Registro de Deudores Alimentarios Morosos), según la Ley 2097 de 2021.

Proceso de registro y postulación en “Ser Profe”:

  1. Reúna y digitalice todos los documentos requeridos, cada uno en archivo individual (máximo 2 MB por archivo).
  2. Ingrese a la página oficial de “Ser Profe” y seleccione la opción “registrarse” si aún no tiene usuario.
  3. Diligencie el formulario con sus datos personales y académicos, asegurándose de que coincidan con los soportes.
  4. argue los documentos exigidos y mantenga actualizada su información en la plataforma.
  5. Postúlese a las vacantes de su interés y esté atento a los periodos de publicación y cierre de convocatorias.

La plataforma automatiza la preselección, la verificación de requisitos y la legalización de los contratos, facilitando un proceso ágil y transparente.

- crédito Ministerio de Educación
La búsqueda de empleo en colegios públicos ofrece nuevas facilidades digitales y mayores beneficios económicos para quienes cumplen los requisitos - crédito Ministerio de Educación

¿Cómo postularse en el resto del país con “Sistema Maestro”?

Para quienes buscan vacantes temporales como docentes fuera de Bogotá, la plataforma es “Sistema Maestro”. Cada entidad territorial certificada publica allí las vacantes disponibles, y el proceso de selección se basa en tablas de ponderación que consideran experiencia rural, vínculo local, formación docente y otros requisitos.

El proceso de inscripción en el “Sistema Maestro” se debe realizar de la siguiente manera:

  1. Ingrese al portal oficial y, si nunca se ha registrado, seleccione “Regístrese”.
  2. Complete los módulos requeridos: datos personales, educación formal, perfil educativo, etc.
  3. Los documentos deben cargarse en formato PDF, con un peso máximo de 1 MB por archivo.
  4. Una vez registrado, revise periódicamente las vacantes disponibles y postúlese a las de su interés.
  5. El sistema preselecciona a los tres mejores candidatos para cada vacante, tras lo cual la entidad territorial revisa los requisitos y la documentación.

Si ya estaba inscrito en la anterior plataforma “Banco de la Excelencia”, no es necesario volver a registrarse en “Sistema Maestro”.

Enfoque prioritario en jóvenes y experiencia local

El sistema utiliza dos tablas de selección: una general (que favorece experiencia rural y formación docente) y otra específica, dirigida a jóvenes entre 18 y 28 años sin experiencia previa, valorando su formación en educación para el trabajo, desarrollo humano y vínculo local.

En cuanto a los requisitos generales para ser docente provisional en Colombia, el interesado debe:

  • No estar vinculado actualmente como docente de planta ni como provisional en ningún ente oficial.
  • Tener al menos 18 años y no superar los 70 años.
  • Título habilitante en educación o área afín (convalidado si es extranjero).
  • Cumplir con la presentación del certificado REDAM si es preseleccionado.
  • No tener reportes o sanciones disciplinarias que lo inhabiliten.
La segmentación salarial de docentes provisionales distingue entre normalistas, licenciados, profesionales y niveles de formación según el estatuto aplicable - crédito Alcaldía de Bogotá
La segmentación salarial de docentes provisionales distingue entre normalistas, licenciados, profesionales y niveles de formación según el estatuto aplicable - crédito Alcaldía de Bogotá

Aspectos salariales para docentes provisionales en 2026

El Decreto 0299 de 2026 dispuso un aumento del 7% en el salario base docente público, mientras que el Decreto 0317 de 2026 fijó una bonificación mensual adicional del 0,4% como nivelación salarial, retroactiva al 1 de enero. La asignación mensual varía según el escalafón, título académico y desempeño.

Asignación salarial mensual promedio (Escalafón 1278):

  • Normalistas y tecnólogos (Grado 1): entre $3.063.203 y $6.184.872, según experiencia y nivel escalafonario.
  • Licenciados o profesionales no licenciados (Grado 2): sueldos base desde $3.821.274 (Nivel A) hasta más de $8.014.215 si cuentan con maestría o doctorado.
  • Postgrados (Grado 3): para profesionales con mayor escalafón, los salarios comienzan en $6.395.544 y pueden alcanzar hasta $14.436.985 con título de doctorado.

Para los docentes bajo el Estatuto 1278, la tabla salarial diferencia entre normalistas, licenciados y profesionales, y entre quienes cuentan con especialización, maestría o doctorado. Los docentes regidos por el Estatuto 2277 cuentan con 14 niveles salariales, definidos por antigüedad y formación.

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