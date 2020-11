El partido de 'la U’ se queda sin director tras la renuncia de Aurelio Iragorri

Aurelio Iragorri renunció a la dirección del partido de 'la U'. Foto Prensa partido de la Unidad Nacional

Este martes 3 de noviembre, se conoció que el ministro de Agricultura del gobierno de Juan Manuela Santos Aurelio Iragorri renunció de manera formal a la dirección del partido de La U, en medio de una reunión de la bancada de congresistas.

Tras conocerse la noticia, Iragorri publicó una carta donde notificó sobre su renuncia y aseguró que lo hace para recuperar su libertad de opinar.

Estoy convencido que es mucho lo que gano y lo que puedo aportar al país al recuperar de manera vehemente mi libertad de opinión.

Iragorri agregó, “Me voy también porque siento que esta nueva oportunidad que la vida me dio puedo aprovecharla mejor fuera de un escritorio; porque creo que la unidad que he defendido tantos años no está metida entre muros, sino que habita en los territorios de Colombia”.

Se cree que Iragorri puede liderar un nuevo proyecto político de cara a las elecciones presidenciales de 2022. Esta dimisión se conoció días antes de la IX Asamblea Nacional de este partido, que se llevará a cabo el próximo 7 de noviembre y que será clave para definir las directivas de la colectividad.

El pasado 15 de octubre, horas después del anuncio de la salida de Roy Barreras definitiva del partido de ‘la U’, el senador Armando Benedetti, de esa misma colectividad, siguió el ejemplo de su colega e informó su retiro del colectivo político.

“Uno no puede estar en un partido que no es ni oposición, ni gobierno, que no ayuda a la paz, que no ayuda a la renta básica, que no ayuda a la microempresa. En ese partido yo creo que sobro y, por lo tanto, me voy tranquilo. Espero que ellos también estén muy tranquilos y felices de que yo me vaya” , afirmó Benedetti.

Barreras y Benedetti se han mostrado críticos con el Gobierno Nacional, sin importar que su propio partido, con el que lograron llegar al Congreso de la República, se declara amigo del actual mandatario.

Más temprano, y poco después de que se conociera la decisión de Barreras, Benedetti escribió en su cuenta en Twitter: “estoy meditando detenidamente mi posible renuncia al Partido de La U, lo anterior después de la decisión de Roy Barreras y de la actitud del partido en esta pandemia donde no apoyaron a los microempresarios, a la renta básica y a la paz”.

Este mismo martes se conoció que el Consejo de Estado admitió la demanda de pérdida de investidura contra los senadores Roy Leonardo Barreras Montealegre y Armando Alberto Benedetti Villaneda.

La razón de aceptar la demanda se debe a la presunta violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses al haber renunciado al Partido de la U.

La demanda fue interpuesta por Pedro Alexander Rodríguez Matallana, quien argumentó que “la violación al régimen de conflicto de intereses es causal de pérdida de investidura. Fundamentado, además, en que las manifestaciones públicas, al interior del Congreso en los debates de los senadores es una clara contravía a los intereses del Partido de la U".







