“No se va a repetir exterminio de la Unión Patriótica”: Emilio Archila

Este martes 3 de noviembre, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila se refirió a la llamada Peregrinación por la Paz y la Vida que realizaron 2.000 exguerrilleros de las extintas Farc desde distintas lugares de Colombia hacía la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Archila aclaró que el Gobierno Nacional está abierto al diálogo y a escuchar cuáles son los reclamos de los excombatientes, pero reitera que no han recibido propuestas.

Es el ánimo del Gobierno Nacional poder escuchar a los excombatientes, yo les he pedido insistentemente que si tienen información que nos permite regionalizar las medidas de protección nos la hagan conocer. Estuve todo el fin de semana, desde el jueves en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (Csivi) les manifesté a los representantes del partido FARC nuestra disposición para poder tener ese diálogo

El consejero aseguró a El Espectador, que en el Gobierno hay preocupación por mejorar los sistemas de protección de los excombatientes.

Hoy renuevo no solamente la preocupación de mejorar esos sistemas de protección, sino de toda nuestra disposición para poder tener ese diálogo, conocer los detalles que nos permitan ir a los territorios, si es necesario mejorar esos sistemas y capturar a los que han sido los culpables de esos ataques

Aseguró que “no se va a repetir el exterminio de la Unión Patriótica. En esta oportunidad, no hay negligencia ni connivencia de parte de las entidades de gobierno”, al referirse a los asesinatos de los excombatientes, desde que se firmó el acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos.

Archila contó que al menos el 61% de los casos de homicidios de excombatientes han sido resueltos por la Fiscalía y se ha logrado identificar que los responsables de estos actos pertenecían a disidencias de las Farc, el Eln y el Clan del Golfo

Destacó que, se han identificado al menos a 30 cabecillas de las organizaciones armadas que están detrás de los ataques a los exguerrilleros y sostuvo que hay recompensas de hasta $500 millones, para quienes den información para su captura.

En entrevista con El Espectador, el funcionario aseguró que hay al menos 2.200 efectivos de la Fuerza Pública, 70 pelotones de las Fuerzas Militares, 870 integrantes del Ejército Nacional y 96 enlaces de inteligencia en función de la seguridad de los excombatientes. Insistió que hay más de un miembro de la Fuerza Pública por cada exguerrillero

Aclaró que, en este momento hay 271 esquemas de protección para los exmiembros de las Farc, de los cuales 231 son individuales y 15 colectivos.

Estas declaraciones se conocen en medio de la marcha de excombatientes de las Farc en protesta por los 236 asesinatos de exguerrilleros, desde 2016. Los marchantes llegaron el pasado domingo a Bogotá y no han abandonado la Plaza de Bolívar, en espera de ser escuchados por el Gobierno Nacional.

Pastor Alape, delegado de las Farc del Consejo Nacional de Reincorporación también habló con El Espectador sobre la reunión que quieren sostener con el presidente Iván Duque, en la Casa de Nariño.

“Le hemos solicitado que esta peregrinación se pueda sentar con él, no para renegociar el Acuerdo, sino para hablar de cómo implementar integralmente el Acuerdo y sobre todo un tema específico: la vida. Y no con soluciones demagógicas, ofrecer vehículos, ofrecer ampliar el personal de seguridad, eso puede ayudar, pero ese no puede ser el destino del país, de que cada ciudadano en Colombia tenga que andar con un escolta o un carro blindado”.

El otrora negociador de paz espera que el encuentro se lleve a cabo el próximo 5 de noviembre.

