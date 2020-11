El proyecto de ley que impediría a los padres autorizar matrimonio infantil

Se trata del proyecto de ley 118 de 2020, el cual busca derogar el artículo 117 del Código Civil, que regula la capacidad y consentimiento para contraer matrimonio con una persona menor de 18 años.

El proyecto de ley se discutió en la comisión primera del Senado. la Procuraduría argumentó que el matrimonio infantil tiene efectos nocivos en la salud física y mental de los niños y niñas y adolescentes, además de vulnerar los derechos humanos y hacer parte de las formas de violencias de género que contribuyen a la deserción escolar, y perpetúan las desigualdades entre hombres y mujeres .

Con la iniciativa se busca que los menores puedan aprovechar cada etapa de su edad y formarse en todas sus dimensiones como seres humanos, “sin que la carga del matrimonio les afecte su desarrollo”. Además advirtió que la posibilidad legal del matrimonio de menores de edad con autorización de los padres, puede llegar a disfrazar casos de explotación sexual.

En Colombia una persona que es mayor de 18 años se puede casar libremente; quienes tienen entre 14 y 18 años también pueden hacerlo, siempre y cuando el menor haya dado su consentimiento y tenga autorización de los padres. De acuerdo con el ente de control, la niñez está expuesta a vulneraciones cuando la decisión de contraer matrimonio recae en un adulto:

Lograr eliminar estas normas vulneratorias de derechos humanos en nuestra legislación no solucionan el problema de raíz, comprendemos que el ordenamiento jurídico por sí mismo no transforma realidades y no por no existir la misma vamos a impedir las uniones tempranas, pero sí sería el inicio de una gran labor que debemos emprender por proteger integralmente a la niñez y la adolescencia en Colombia