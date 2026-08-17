Anuncian moción de censura contra Jaime Andrés Beltrán por supuestas vacaciones durante emergencia por terremoto

El congresista Alejandro Toro cuestionó las imágenes en las que se ve al ministro Jaime Andrés Beltrán en Santa Marta y pidió esclarecer las circunstancias en las que fueron registradas. - crédito @alejotoroant/Instagram

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El congresista Alejandro Toro anunció que presentará este martes una moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, por su actuación durante la emergencia provocada por el terremoto. La decisión se produce después de la difusión de fotografías y videos que, según congresistas y dirigentes políticos, mostrarían al funcionario en Santa Marta realizando actividades recreativas durante el puente festivo.

Toro hizo el anuncio a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que cuestionó la presunta ausencia del ministro en medio de la emergencia y señaló que Beltrán deberá responder ante el Congreso por las circunstancias relacionadas con las imágenes.

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“Presentaremos moción de censura este martes al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán”, afirmó el congresista. En su intervención, sostuvo que mientras miles de personas perdieron sus viviendas por el terremoto, el jefe de la cartera debería estar atendiendo las necesidades derivadas de la emergencia.

El congresista también hizo referencia a la situación de Buenaventura, donde, según señaló, se requiere la presencia del ministro de Vivienda y del viceministro de Aguas para atender problemas relacionados con el acceso a agua potable.

Toro aclaró que reconoce que varios funcionarios del Gobierno han estado en los territorios afectados por la emergencia, aunque cuestionó la actuación de Beltrán. “Él al parecer esté de vacaciones y de paseo en Santa Marta”, afirmó, antes de reiterar que presentará la moción para que el ministro entregue explicaciones.

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Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, quedó en el centro de la controversia tras la difusión de imágenes que lo ubicarían en Santa Marta. - crédito Alcaldía de Bucaramanga

¿Por qué cuestionan al ministro de Vivienda?

La controversia comenzó a tomar fuerza el domingo 16 de agosto, después de que circularan en redes sociales imágenes y videos que, de acuerdo con quienes los difundieron, ubicarían a Jaime Andrés Beltrán en Santa Marta.

En el material aparecen escenas asociadas con espacios de playa y piscina. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación independiente sobre cuándo fueron grabadas las imágenes, cuál era la agenda del ministro durante esos días o si efectivamente se encontraba de vacaciones.

Por esta razón, el cuestionamiento político se centra actualmente en la necesidad de establecer las circunstancias en las que fueron registrados los videos y fotografías y si, de comprobarse que el ministro se encontraba realizando actividades de descanso durante la emergencia, esto implicó un incumplimiento de sus responsabilidades.

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En el mensaje que acompañó el video con el anuncio de la moción, Toro señaló que las imágenes deben ser explicadas por el funcionario.

“Mientras Colombia enfrenta una tragedia y miles de familias han perdido sus viviendas, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, aparece en videos y fotografías en Santa Marta, entre playa y piscina”, escribió.

El congresista agregó que promoverá la citación del ministro al Congreso y que, “si se demuestra que desatendió las funciones propias de su cargo en medio de la emergencia”, impulsará la moción de censura contemplada en el artículo 135 de la Constitución.

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Alejandro Toro advirtió que impulsará la moción si se comprueba que el ministro Beltrán desatendió sus funciones. - crédito @alejotoroant/Instagram

La emergencia habitacional

El anuncio de la moción ocurre mientras las autoridades continúan consolidando el balance de afectaciones provocadas por el terremoto.

De acuerdo con el reporte oficial divulgado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) con corte a las 6:30 p. m. del domingo, 26.392 viviendas fueron reportadas como destruidas y 127.608 como averiadas.

El balance también registra 197 edificios colapsados, además de afectaciones en infraestructura relacionada con servicios esenciales y movilidad.

Entre los daños reportados se encuentran 304 centros de salud, 3.207 centros educativos y 4.059 centros comunitarios afectados. También resultaron afectadas 410 vías, 95 acueductos, 48 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos.

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Estas cifras hacen parte del contexto en el que se produjo el cuestionamiento al ministro de Vivienda, cuya cartera deberá participar en la respuesta relacionada con las familias que perdieron sus viviendas.

También piden la renuncia de Jaime Andrés Beltrán

La representante a la Cámara Paola Andrea Quiñones D’Haro también se pronunció sobre las imágenes y pidió la salida del ministro de Vivienda.

A través de una carta, la congresista sostuvo que mientras miles de familias en Cali y otros territorios afectados esperan respuestas sobre sus viviendas, se conocieron registros que mostrarían al ministro en Santa Marta.

La representante Paola Andrea Quiñones D’Haro pidió la renuncia del ministro y cuestionó su actuación frente a la emergencia habitacional. - crédito @Paola_Dharo / X

Quiñones D’Haro afirmó que quien ocupa el Ministerio de Vivienda durante una emergencia de esta magnitud debe estar dedicado a liderar la respuesta habitacional y las labores de reconstrucción.

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La representante también cuestionó que Beltrán lleve pocos días en el cargo y consideró que, si se comprueba que estuvo de paseo durante la emergencia, su permanencia al frente de la cartera debería ser revisada.

Por ello, solicitó que el ministro presente su renuncia y, en caso de que no lo haga, pidió al presidente Abelardo De La Espriella retirarlo del cargo.