La Segura dice que Dios le avisó del terremoto en un sueño, pero lo entendió hasta después de que ocurrió: “Tenía que contarlo”

Solo dos días después del desastre, que dejó más de 294 muertos, asoció las imágenes con lo que había vivido - crédito @la_segura/TikTok

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La influencer caleña Natalia Segura, conocida como La Segura, publicó un video en sus redes sociales en el que afirma que Dios le envió un sueño premonitorio la noche anterior al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026.

El sismo, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó más de 289 muertos, cerca de 4.000 heridos y más de 300 desaparecidos, según cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La creadora de contenido reconoció desde el inicio que dudó en publicar el video por temor a ser juzgada. “Lo pensé muchísimo porque creo que podrían pensar que estoy loca”, admitió inicialmente en la publicación. Aun así, decidió compartirlo con sus millones de seguidores porque, según ella, una fuerza interna no la dejaba en paz hasta que lo contara.

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Lo que La Segura dice haber soñado

La Segura indicó que una voz le decía que debía ungir su casa, como en la época de Moisés - crédito REUTERS/Raquel Cunha

En el relato, la influencer describe un sueño caótico en el que la tierra temblaba, la gente corría y ella buscaba a su familia entre el pánico. Cuando el movimiento cesaba dentro del sueño y confirmaba que todos estaban bien, aparecía en el cielo un objeto que describió como “una navecita, como de globito”, que descendía a toda velocidad y caía con fuerza a su lado, abriendo un hueco en el suelo.

Ese instante marcó el final del sueño. Según el relato de la caleña, lo último que dijo antes de despertar fue: “El arrebato”, en referencia a un concepto bíblico que alude al fin de los tiempos. La Segura admitió no dominar la Biblia con profundidad y pidió a sus seguidores con mayor conocimiento de las Escrituras que la ayudaran a “discernir” el significado de lo vivido.

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El sueño que no asoció hasta dos días después

La influencer aclaró que, cuando el terremoto ocurrió, no recordó de inmediato el sueño. Fue aproximadamente dos días después, mientras conversaba con su mánager y su esposo, que la imagen volvió a ella de golpe. “Dios mío, yo supe por el sueño que Dios me envió que iba a ocurrir un terremoto”, agregó, y señaló que nunca lo había vinculado con el desastre en tiempo real.

La influencer colombiana Natalia Segura, también conocida como 'La Segura', comparte en dos momentos su angustia personal por el sismo en Colombia y la posterior movilización para apoyar a los damnificados.

Ese detalle –la disociación entre el sueño y el evento– es central en su testimonio. La Segura no afirma haber actuado sobre la advertencia ni haber alertado a nadie antes del sismo. La conexión, según ella, fue retrospectiva.

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La compulsión de ungir la casa antes del terremoto

Paralelo al sueño, la influencer describió otra experiencia que vivió durante los días previos al terremoto: una necesidad persistente e inexplicable de ungir su casa, práctica que nunca había realizado. “Algo dentro de mí me estaba diciendo: ‘Unge tu casa, unge tu casa, unge tu casa’”, relató.

Ante su desconocimiento del ritual, buscó instrucciones en TikTok y en herramientas de inteligencia artificial. Finalmente, se arrodilló sobre una almohada, puso alabanzas, ungió un aceite –cualquiera, aclaró, sin importar la marca– y recorrió cada puerta y esquina de su hogar. También ungió a distancia la casa de su familia en Cali.

Un miembro del equipo de rescate observa las instalaciones de un edificio dañado tras un terremoto, en Pereira, Colombia, 11 de agosto, 2026. REUTERS/Luisa González

La Segura comparó el gesto con el pasaje bíblico en que los israelitas pintaban con sangre de cordero las puertas de sus casas para que el espíritu de la muerte no entrara, aunque reconoció no recordar el relato con exactitud.

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Una creyente que no se define como practicante

Un hilo que atraviesa todo el video es la tensión entre su fe personal y su distancia de la religión organizada. “Yo no soy cristiana practicante. Amo a papito Dios con todo mi corazón, pero veo la relación con Dios desde otra forma, no desde la religión”, explicó.

Desde esa posición, interpretó su experiencia como una elección directa: Dios habría usado su plataforma –con millones de seguidores– para llevar un mensaje. “Quizás me está llamando desde que nací y quizás atienda ahora la llamada”, reflexionó entre risas, con la mezcla de humor y emoción que caracteriza su estilo comunicativo.

Natalia Segura, conocida como 'La Segura', solicita a sus seguidores información para ayudar a las personas afectadas por el terremoto en Colombia.

Cerró el video con un mensaje directo a sus seguidores: que unjan sus casas. Y con una frase dirigida hacia arriba: “Dios, ya te hice caso, Señor”.

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Cabe mencionar que a pesar del testimonio que le entregó la deidad a la vallecaucana, no es posible predecir los temblores de manera anticipada, según han dicho los expertos.