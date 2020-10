“El 96% de los hurtos ocurridos en el país son cometidos por colombianos”: director de Migración Colombia

Foto: Migración Colombia

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, se refirió a la ola delincuencial que vive en país y afecta especialmente a Bogotá y que en la actualidad algunas autoridades relacionan con la migración de venezolanos.

En rueda de prensa virtual, el funcionario reveló que el 96% de los hurtos ocurridos en el país son cometidos por colombianos y apenas el 4% por extranjeros .

“Del universo de población privada de la libertad, aproximadamente el 2,7 % corresponde a extranjeros, y el 1.5 % a migrantes venezolanos. Quiere decir, que el total de venezolanos privados de la libertad en Colombia equivale al 0.08 % del total de venezolanos radicados en territorio nacional”, explicó.

Frente a la delincuencia que sacude a la capital del país, y como respuesta a la alcaldesa Claudia López, que pidió deportar a los venezolanos que delinquen, expuso que de 21.812 capturas que se han hecho en flagrancia por diferentes delitos en Bogotá en 2020, 1.841 son de venezolanos.

“La criminalidad en Colombia es inaceptable, no importa de dónde venga. A la persona que comete un delito hay que judicializarla, no preguntarle de dónde viene (...) La criminalidad en Colombia no surge con la migración venezolana, viene de muchísimo tiempo atrás, el origen no tiene nada que ver” , dijo Espinosa.

Y agregó sobre este tema: “la deportación o expulsión tienen un trámite, un debido proceso en el marco de nuestra Constitución para determinar responsabilidad y termina en esa finalidad. No podemos permitir que la violación penal en Colombia se vea premiada por una deportación a su país de origen”.

En cuanto a las sanciones contra los migrantes venezolanos que han cometido delitos en Bogotá, informó que se han hecho 20 deportaciones y 659 expulsiones.

La alcaldesa de Bogotá además se refirió a la entidad que precede Espinosa como "una cosa muy chiquita y muy precaria”, a lo que el director de Migración dijo que, aunque todas las entidades desearían tener más recursos y más personal, está orgulloso de su equipo “que le pone el pecho a su trabajo”.

¿Cuántos venezolanos hay en Colombia?

El director de Migración Colombia hizo una actualización de la cifra de ciudadanos venezolanos en Colombia. Con corte a agosto de 2020, se registraron 1′722.919 venezolanos, más de 956 mil están en condición irregular y 766 mil, en regular.

“Desde marzo hasta agosto ha caído a una tasa promedio mensual en 1,1%, lo que significa que seguimos en declive de la población migrante en el país”, dijo Espinosa.

Bogotá, Norte de Santander, Atlántico, Antioquia y La Guajira son los lugares con mayor número de extranjeros provenientes del vecino país. El rango de edad que predomina es entre los 18 y 39 años.