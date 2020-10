Malos tratos y humillaciones, esto es lo que tienen que vivir las modelos de pasarela en Colombia

Foto cedida por: Cámara Lucida / Mate Mora

Humillaciones, largas jornadas, pagos que no llegan y malos tratos, son algunas de las injusticias que tienen que vivir las mujeres que ingresan en el mundo de la moda. La modelo colombiana Mate Mora contó la verdad sobre las injusticias que viven quienes deciden ingresar en la industria.

Según el testimonio escrito para Oh, my fat! durante más de 16 años presenció cómo maltrataban a las mujeres de manera psicológica y física en algunas agencias del país. Humillaciones que aumentaban cuando tenían que salir a desfiles y eventos.

“El bullying que nos obligaban a realizarle a nuestros cuerpos era impresionante, a tal punto de que las chicas que tenían senos grandes se veían obligadas a fajarlos para poder encajar en las ridículas medidas de los vestidos. Era frustrante ver cómo todas, de una u otra forma, nos sentíamos presionadas por modificar nuestro cuerpo y por moldearlo para que se acomodara a un número” comentó en la publicación titulada: El oscuro mundo de la moda, la verdad detrás del ‘glamour’ en las pasarelas.

Además, confesó que tuvo que vivir en carne propia lo que era ser menospreciada tanto por su aspecto físico como por su forma de ser, “me pegaban las orejas con pegante instantáneo”, confesó; y relató el momento en el que, después de más de 18 horas sin probar comida, porque no les daban tiempo para almorzar, se desmayó antes de entrar a una pasarela. No recibió ayuda médica, le ofrecieron solo semillas de girasol y la obligaron a salir a pasarela sin importar cómo se sentía.

La modelo se destapó frente al acoso que viven las mujeres por parte de fotógrafos, directores y diseñadores, una situación que es pública pero que nadie se atreve a denunciar, “Una vez estaba en una prueba de medidas, éramos varias modelos, pero solo a una la pusieron a caminar desnuda. Yo sabía que esto no era normal pero la persona encargada solo me abrió los ojos y me hacía señas de “no te atrevas a decir nada”, yo entendía claramente qué era lo que estaba pasando, pero no pude ayudar”.

Además habló de cómo los fotógrafos de medios de comunicación se aprovechaban de sus credenciales de prensa para meterse sin permiso a los camerinos, y fotografiarlas sin su permiso.

Al parecer los abusos eran constantes y nadie hacía nada. No solo físicos, también psicológicos. Mate Mora contó todas las veces en las que vio a niñas menores de edad llorar desconsoladas porque algún booker les había arruinado el sueño de ser modelos. Y fue enfática en decir, que ese mundo de las pasarelas no es como lo pintan, pues no ganan bien, los pagos son entre 200 y 400 mil pesos, les pagan a 60 días, no les pagan viáticos, ni hotel si tienen que desfilar fuera de la ciudad y muchas veces, a pesar de pasar la cuenta de cobro, el dinero nunca llega.

