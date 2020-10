Claudia López asegura que la administración anterior le dejó “semejante chicharrón” con plataforma BogData

Foto de archivo. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, habla en un acto de reconciliación tras las violentas protestas que dejaron 10 muertos y cientos de heridos en Bogotá, Colombia, 13 de septiembre, 2020. Cortesía Alcaldía de Bogotá vía REUTERS ATENCIÓN EDITORES ESTA IMAGEN FUE SUMINISTRADA POR UN TERCERO, NO REVENTAS NO ARCHIVO

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López se refirió a los problemas que enfrenta su administración por el cambio de la plataforma “Si Capital” por la nueva “BogData” para realizar trámites administrativos y tributarios.

“Le mandamos a nuestros amigos de la administración anterior que nos dejaron semejante chicharrón. Aquí le hemos adoptado el hijo con todo el cariño, pero nos ha sacado un poquito de canas . Ya casi lo sacamos adelante”, dijo entre risas la mandataria.

BogData empezó a planearse en 2017, durante la segunda administración de Enrique Peñalosa, y entró en operación el pasado 5 de octubre de 2020. Según el Distrito, esta nueva plataforma, que hoy tiene en contingencia los temas tributarios, debería asegurar la eficiencia en la gestión del cobro y recaudo de los impuestos de los ciudadanos, además, de ser un “programa de uso estratégico de tecnología orientado a hacer más eficiente, transparente y eficaz la gestión tributaria del Distrito Capital”.

Plataforma Distrital BogData / (Secretaría de Hacienda de Bogotá).

López comentó que, por los problemas causados en el cambio de plataforma, los ciudadanos no pudieron pagar a tiempo sus impuestos y los pagos de los contratistas y trabajadores del Distrito también están demorados.

“Ha sido por esta transición de un sistema antiguo a este de BogData. Todos aquí me dicen: ‘alcaldesa, ha sido duro, pero va a ver que eso va a ser una maravilla’. Ojalá yo algún día vea qué tan maravilla es, porque, por ahora, no he visto sino el problema”, declaró la mandataria de la capital.

La mandataria aprovechó el momento para enviar saludos al exsecretario general de la Alcaldía de Bogotá, Raúl Buitrago, quien participó en la planeación del cambio de plataforma. “Te hemos pensado con mucho cariño, Raulito, pero ya casi, ya casi”.

La alcaldesa afirmó que ya son varias las veces en las que pide perdón a los contratistas y funcionarios por el atraso de sus pagos. Sin embargo, aseguró que avanzan en solucionar la contingencia y que espera que todo esté solucionado antes de que empiece el mes de noviembre.

“Creo que el 31 de octubre vamos a quedar al día con los pagos que tenemos atrasados de contratistas y de nuestra propia planta, y en el transcurso del año no solamente quedamos al día en los pagos, sino que vamos a empezar a ver los gloriosos y no solo los dolorosos”, aseguró.

Estas palabras de la alcaldesa se dieron durante una sesión virtual de su iniciativa ‘Despachando ando’, en la cual hace un análisis de los avances de las secretarías e instituciones del Distrito, esta vez se habló sobre los procesos de la Secretaría General.

Por otro lado, para el pago de los impuestos de ICA y predial, que vencen esta semana, la Secretaría de Hacienda de Bogotá restableció la llamada oficina virtual, en la que, hasta finales de septiembre, los ciudadanos pudieron conocer el estado de sus obligaciones y pagar directamente.

Esto quiere decir que los ciudadanos podrán realizar el pago de estos impuestos, que tienen fecha de vencimiento 29 de octubre, y el predial no residencial, que se cumple el 30 de octubre.

Vea aquí el paso a paso para pagar el ICA y el predial

El 17 de octubre, la Secretaría de Hacienda de Bogotá se vio obligada a suspender el uso de la plataforma “BogData”, y quedaron en aprietos 36.232 contratistas, que no han podido cobrar su pago del mes de septiembre de 2020. El pasado 7 de octubre, la Secretaría de Hacienda declaró la contingencia por la intermitencia en la plataforma. Luego de varias semanas de anunciado ese fallo, el problema continúa sin resolverse.

