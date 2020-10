Karol G explica por qué su nuevo tema ‘Bichota’ es un himno de empoderamiento

La cantante colombiana Karol G posa durante una entrevista exclusiva con Efe en Miami, Florida (EE.UU). EFE/Alicia Vcivita/Archivo

Karol G se ha convertido en la representación femenina del reggaetón en Colombia. Sus números no mienten: más de mil millones de reproducciones en sus canciones y los primeros puestos en los listados internacionales con temas como ‘Tusa’ y ‘¡Ay Dios mío!’ lo reiteran. Además, acaba de recibir dos premios Billboard en las categorías de “Artista de canciones latinas del año” y “Mejor artista de álbumes latinos del año”.

Para no bajarle al ritmo y seguir dando de qué hablar en el mundo, acaba de lanzar su nueva canción ‘Bichota’, un sencillo que, según ella, es el himno al empoderamiento y al amor propio, y es una letra que habla de que, sin importar el día ni la hora, todas las personas deben creer que se ven maravillosos cuando salgan a la calle. Así lo canta en el coro de la canción:

"Salgo acicalá' de pie' a tope (Ey)

Porque puede ser que con el culo mío te topes (Eh)

Me siento bichota sin salir del bloque (Ah)

To' me quieren partir y no tienen con qué…"

La canción fue escrita por Karol G y producida por su colaborador y productor Ovy On The Drums, usando para el track nuevos sonidos de reggaetón combinados con una melódica guitarra eléctrica y sintetizadores.

“Bichota es una celebración de todas las mujeres y hombres que escogen no tener miedo y ser fabulosos. ¡Somos todos Bichotas en nuestra forma muy especial, espero que esta canción le brinde la fortaleza a cualquier persona que la necesite, para que seas tú mismo y el jefe de tu vida!”, comentó Karol G.

A pesar de la explicación de la artista, las críticas en redes sociales han sido contundentes. Al parecer el público no se siente identificado con la palabra que uso para el nombre de la canción.

‘Bichota’ es una palabra que se usa generalmente en Puerto Rico y tiene dos significados, cuando se habla de una persona como ‘bichote’ o ‘bichota’ se está hablando de alguien que tiene mucho poder. Sin embargo, Elsie Jiménez, especialista en recursos humanos de Puerto Rico, comentó, luego del lanzamiento de la canción, que últimamente se está usando esta palabra para “dar connotación de empoderamiento femenino, en especial al usar la palabra bicha”.

Por su parte Karol G comentó que el video musical de la canción “representa artísticamente la fuerza femenina que contiene la canción, tiene una increíble estética, moda de alta costura, efectos especiales y coreografías complejas que hacen alusión a que todos los seres humanos debemos sentirnos fabulosos”.

Además, dejó claro que, lejos de cualquier polémica, para ella la canción es un himno poderoso que lleva un llamado al empoderamiento y a la inclusión para todos. “Bichota es una celebración para todas las mujeres y hombres que escogen no tener miedo y ser fabulosos”. Así lo dijo en sus redes sociales.

La canción ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

Junto con este estreno, la reggaetonera paisa participó en un especial de YouTube, el episodio número cuatro de la serie original de la plataforma “Released”. Una serie de 16 episodios en donde se cuenta la historia de los artistas más importantes del momento. En los episodios anteriores participaron artistas como BLACKPINK, Major Lazer y Queen Naija.

Vea también:

Así le fue a los colombianos en los Billboard Latinos