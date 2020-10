Lo que debe saber del Ingreso Solidario si lo recibe por Nequi

La directora general de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, informó que los beneficiarios de Ingreso Solidario recibirán el séptimo pago del programa desde la tercera semana de octubre y tendrán el resto del mes de para retirar los recursos.

Los colombianos que reciben los recursos del subsidio a través de las entidades bancarias y productos digitales como Nequi recibirán el séptimo pago de forma gradual, a partir del 23 de octubre.

Para reclamar el dinero existen dos modalidades: para las personas que ya tienen una cuenta o depósito en el sistema financiero, y está activa, los recursos se los abonará la entidad financiera de la que es cliente. Esta entidad, una vez haya realizado el abono, notificará a los beneficiarios .

Quienes no tienen producto financiero recibirán un mensaje de texto que les informará que es beneficiario del Ingreso Solidario, para que desde el teléfono celular realice la apertura del producto bancario en una de las entidades financieras vinculadas al programa, siguiendo las instrucciones del mensaje o si es por modalidad de giro. Una vez surta ese proceso, se le informará en qué momento puede disponer de los recursos.

Prosperidad Social

¿Cómo saber si es un beneficiario del Ingreso Solidario por Nequi?

Cuando el gobierno envíe el giro, Nequi avisará que el dinero se depositó por ese servicio bancario. En caso de que reciba el Ingreso Solidario por esa aplicación, pero no cuente con un teléfono inteligente, puede intentar abrir la cuenta en el dispositivo de algún familiar o de una persona de confianza. Lo único que debe tener a la mano es el número de celular y su información personal.

“Si no puede acceder a esta opción, le contaremos al Gobierno que no fue posible pagar su subsidio porque no pudo abrir Nequi al no tener teléfono inteligente y ellos le asignarán una entidad donde no necesites uno” , comentan desde Nequi.

¿Cómo usar la plata de mi Ingreso Solidario en Nequi?

Como el Ingreso Solidario llegó por Nequi, puede usar todos los servicios y funcionalidades de la aplicación, como:

- Enviar plata sin costo, a cualquier banco y a otras personas que tengan Nequi.

- Pagar facturas en línea, todo por el teléfono, sin moverse de la casa, desde el Armario o por PSE.

- Organizar la plata en Bolsillos, para que no gaste de más.

- Abrir un colchón y guardar parte del dinero.

- Sacar el dinero en cualquiera de los cajeros Bancolombia o en un corresponsal Nequi.

Para ser beneficiario del programa Ingreso Solidario no es necesario inscribirse ni participar de sorteos de ningún tipo . La entidad reitera que debe estar atento a la confirmación vía mensaje de texto SMS y recomienda no cambiar el número celular para evitar inconvenientes con los pagos y las notificaciones.

Canales oficiales

El sitio web oficial del programa es: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/ y el correo electrónico para resolver inquietudes de los colombianos es ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co. Las líneas oficiales de Prosperidad Social son, a nivel nacional 018000951100 y en Bogotá 5954410.